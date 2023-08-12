Стали известны детали переговоров по трансферу Тикнизяна в «Вердер»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях переговоров по трансферу полузащитника в «Вердер».

Идет обычная работа, мы считаем, что Наир — игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет.

Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут.