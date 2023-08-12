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Стали известны детали переговоров по трансферу Тикнизяна в «Вердер»

вчера, 14:16

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о деталях переговоров по трансферу полузащитника Наира Тикнизяна в «Вердер».

Идет обычная работа, мы считаем, что Наир — игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет.

Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:15
Как обычно, одни хотят срубить побольше, другие - заплатить поменьше.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:57
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39, ред.
Доброго времени суток Всем !
А можно поинтересоваться у модераторов , почему на линии КП нет шикарного матча Суперкубка Германии между Баварией и Лейпцигом !??
Может всё таки есть вариант его поставить на КП .
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
Идёт обычная работа - "торговля" продолжается.)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:25, ред.
Так многословно описывается событие,которое можно охарактеризовать кратко фразой : "Переговоры зашли в тупик".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:21
Каждый хочет получить свою выгоду. В этом обычно и заключается проблема...
Гость
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