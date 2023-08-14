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Судья верно не назначил 2 пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Крыльями»

вчера, 14:19
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

11 августа состоялось заседание ЭСК РФС, на котором были рассмотрены обращения «Крыльев Советов» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в моментах с неназначенными пенальти в ворота «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №37 Ду Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Чебан Сергей
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
viv
viv
вчера в 21:35
Экс-арбитр Савченко о дисквалификации хавбека
«Барриоса надо было отстранить на 2 матча. «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака», использовал связи и надавил на КДК».
Похоже и тут та же история Зенит использовал связи и надавил на ЭСК.
pomor45
pomor45
вчера в 20:56
Какое разочарование! Рушатся надежды на судейскую фору в матчах с Зенитом. Казалось бы, всех продавили и теперь судьи будут ставить Зениту пенальти, штрафовать его игроков, пропускать мимо нарушения против его игроков, не оглядываясь на ЭСК, и облегчат соперникам борьбу за чемпионство. Ан, нет. Придётся ещё поднажать. Забывают только, что те, кого гнут, быстрее крепнут. Россию тоже Запад гнёт изо всех сил, а загнётся сам.
112910415
112910415
вчера в 16:19
мы почему-то предполагали
протон
протон
вчера в 16:02
Объективно говоря, это конечно не - «ЗАГОВОР!»©Спартак,
но Зенит неплохо поддавливают, не без помощи московских СМИ (типа требований 3-и матча дисквы для Барриоса). Практически в каждом матче есть ошибочные решения не в пользу Зенита.
Совпадения?:)
jgn86eyp9f8z
jgn86eyp9f8z
вчера в 15:31
А может на матчи с участием "Зенита" назначать иностранных судей? Ведь они, наверняка, ещё не избалованы админресурсом...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:22
И все спорные моменты в пользу Зенита... Так не бывает в реальности.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:19
Ну им там виднее,хотя показалось что пенальти был !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:07
А мы и не сомневались в высочайшем профессионализме судей обслуживающих игры с участием "Зенита"
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:55
Значит ясно. Так и запишем и запомним. Если мяч движется с короткой дистанции и попадает в руки и игрок не имеет физической возможности убрать его, значит пенки нет. И комиссия единогласно ЗА!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
Да нормально там всё было...
drug01
drug01
вчера в 14:44
Конечно другого ответа ждать не пришлось
ДАША Д
ДАША Д ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:32
Никакого неудовольствия призами нет.
Просто если модераторы подошли креативно к выбору призов, то хотелось бы продолжения кухонной темы, если снова удастся попасть в призы.
Кружка, тарелка - вполне реально. Не думаю, что, например ложка с символикой клуба стоит баснословно дорого. Так глядищь кухня и окрасится в цвета ФК Краснодар.
memphis
memphis
вчера в 14:26
Кто сомневался?
Гость
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