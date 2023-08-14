Судья верно не назначил 2 пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Крыльями»

11 августа состоялось заседание ЭСК РФС , на котором были рассмотрены обращения «Крыльев Советов» с просьбой оценить работу арбитра в моментах с неназначенными пенальти в ворота «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №37 Ду Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.