Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2023/2024

Чебан рассудит «Крылья Советов» и «Зенит». Назначения судей на Кубок России

вчера, 12:49

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

8 августа (вторник)

«Урал» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Артём Любимов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

9 августа (среда)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Хральцов.

ЦСКА – «Факел»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Эдуард Малый.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» намерен оспорить красную карточку Барриоса
Сегодня, 11:33
В нынешнем сезоне Первой лиги будет использована технология VAR
Вчера, 20:22
ОфициальноЛевников — главный арбитр матча ЦСКА и «Локомотива»
03 августа
ОфициальноЭСК РФС признала верными все решения арбитра в матче «Ростов» — «Зенит»
02 августа
В Английской Премьер-Лиге судьи станут реже реагировать на единоборства
01 августа
ОфициальноРФС признал ошибку Безбородова о разрешении «Ахмату» перебить пенальти
01 августа
Все комментарии
Критег
Критег ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:05
Все внимание заряженному судье
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:09, ред.
Безбородову после Ахмат ЦСКА ( в Грозном ) второй тур нет доверия. Отправили отдыхать в отпуск в Ессентуки )))).
drug01
drug01
вчера в 12:59
Главная игра досталась Чебану, меньше ошибок!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:59
О как получается... КС - Зенит что самый центральный матч получается... интересный заголовок... а почему не так: "Буланов рассудит «Динамо» и «Краснодарт»...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 