«Зенит» намерен оспорить красную карточку Барриоса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» обратился по поводу отмены красной карточки полузащитника Вильмара Барриоса, которую он получил в матче с «Динамо» (2:3).
«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.
Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов по Денису Макарову, если таковые будут иметься.
Таков регламент, о котором представители Зенита уже подзабыли.
Таков регламент, о котором представители Зенита уже подзабыли.
Грубость-один из приемов Динамо при игре с Зенитом.
Макаров же, добегал потом бодрячком весь матч.
Грубость-один из приемов Динамо при игре с Зенитом.
Макаров же, добегал потом бодрячком весь матч.
Карточка не вызывает никаких вопросов, тем более после просмотра VAR. Это не ошибка судьи, а всеобщее мнение фола на прямую КК. Никаких отмен! Более того, срок дисквалификации Барриоса должен быть на 2 матча. Он чуть не оторвал голеностоп Макарову с корнями, какая блин отмена красной карточки?
Пи.Си. Зенит перестал выигрывать и думают, что дело в судьях, а не в себе?
Карточка не вызывает никаких вопросов, тем более после просмотра VAR. Это не ошибка судьи, а всеобщее мнение фола на прямую КК. Никаких отмен! Более того, срок дисквалификации Барриоса должен быть на 2 матча. Он чуть не оторвал голеностоп Макарову с корнями, какая блин отмена красной карточки?
Пи.Си. Зенит перестал выигрывать и думают, что дело в судьях, а не в себе?