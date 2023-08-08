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«Зенит» намерен оспорить красную карточку Барриоса

вчера, 11:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» обратился по поводу отмены красной карточки полузащитника Вильмара Барриоса, которую он получил в матче с «Динамо» (2:3).

«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу.

Представители «Динамо» приглашены на заседание с целью предоставления медицинских документов по Денису Макарову, если таковые будут иметься.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:07
Если чемпионов лепят, то что вы все здесь обсуждаете?
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:41
    viv
    viv
    вчера в 19:34
    У них ещё хватает наглости требовать отменить красную карточку. Там дисквалификация должна быть 100%, весь вопрос должен быт только в том сколько впаяют игр 2,3 или 6.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:00, ред.
    Прочитайте сообщение ниже армейца 06, которое закрыли. Это нормально?).
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:55
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:52
      Разве не видно? У кого больше всех проблем с составом!?). Вот из него и будут лепить и тыква превратится в карету. Не первый год проходили, знаем).
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 17:44
      Вроде все взрослые люди....
      Смысл спорить и ругаться в комментах...
      Никто ж не знает из кого в этом году чемпиона лепить будут....
      Но даже по трём туром можно догадаться что не из Зенита....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 17:39
      Уважаемые модераторы. У меня к вам вопрос. В этой новости некто Сергевич, не будучи психиатром написал в адрес пользователя Капрал утверждение о наличии у него паранойи. Дословно " У тебя паранойя". Не является ли это грубым оскорблением ? и в развитие темы. Вчера пользователь Ваня написал в адрес другого такой текст. " А ты выдумщик", за что получил суточный бан, обнаружив в этом оскорбление Поясните мне ваш подход. При необходимости могу прислать толкование слова "выдумщик" по словарю Ушщакова. Жду ответ по существу.
      sb4g8f6zhhwt
      sb4g8f6zhhwt
      вчера в 17:39
      У Трубника насосы газ и нефть качают круглосуточно-тут вопрос в этом.
      Capral
      Capral ответ АРМЕЕЦ_06 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 17:06
        adekvat
        adekvat
        вчера в 16:37
        После драки кулаками не машут.
        Capral
        Capral
        вчера в 15:55
        Ты пользуешься тем, что тебе всё дозволено. В честной игре- ты бессилен!!! А вот, чья тема гнилая- всем известно... Теперь, точно- вопрос закрыт!!! Поживем, увидим.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 15:32
        Я тебе ответил ещё 6-го 08 на твое от 4-го 08. Закрывай гнилую тему.
        Capral
        Capral
        вчера в 15:29
        Кого я калечу?! Ты невзлюбил меня только за то, что я уважаю Гинера. Это- преступление?! Ты хочешь, чтобы все ненавидели Гинера?! Такого не будет, от слова совсем!!! Я всегда говорил, что я- твой должник, и всегда был готов тебе помочь. Но моя симпатия к человеку- тебе не понравилась. Так кто виноват?
        Capral
        Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 15:25
        Это точно!!! Ели учесть, что Россия, еще нескоро вернется в еврокубки, можно сделать вывод- работать Федотов, будет долго- очень долго!!!!!!!
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 15:20
          Capral
          Capral
          вчера в 15:15
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1 ответ shlomo2 (раскрыть)
            вчера в 14:59
            Ну, если оглянуться назад есть логика в твоих словах).
            Взаимно!
            shlomo2
            shlomo2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            вчера в 14:54
            Добра Вам!

            Сослагательному наклонению всё равно.. . где поставить своё "бы" ....:))))

            А футбол - его любимое место пребывания......:)))

            Каждому болельщику в голову залезет и он уже думает:
            - если бы не засудили Испанию и Италию на таком-то ЧМ
            - если бы мяч пролетел чуть-чуть левее, всего на 1 см
            - если бы вратарю солнце в глаза не светило
            - если бы он забил пенальти .....

            Ну а так все логично....:)))
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 14:47
            Федотов проработает до еврокубков,а там уже найдут тренера на смену физруку
            Capral
            Capral
            вчера в 14:45
            Паранойя? Ну вот, открытое оскорбление остается без наказания.
            Capral
            Capral ответ d1metras (раскрыть)
            вчера в 14:43
            Главное- ЧЕСТНО!!!
            d1metras
            d1metras
            вчера в 14:41
            По ходу судья грамотно отработал матч,если зенит жалобу подал))
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            вчера в 14:37
              Capral
              Capral
              вчера в 14:36
                Сергеевич вернулся1
                Сергеевич вернулся1 ответ shlomo2 (раскрыть)
                вчера в 14:24
                А Макаров пишут, что на 49-ом должен был вторую карточку получить). Получается удали Макарова раньше и не было бы у Барриоса КК?). Если следовать логической цепочки не поддаваясь на эмоции и к клубным симпатиям. Ну чисто по справедливости!).
                Capral
                Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
                вчера в 14:24, ред.
                Ну, увольнение Федотова после 3-го тура, мы уже все увидели, теперь, только осталось дождаться первой лиги. Ну-ну. Позабавьте этим анекдотом- антиГинеровца...
                s3ebxn5jnfn3
                s3ebxn5jnfn3
                вчера в 14:19
                "Бедный" Зенит уже не знает, что ему дальше делать и надеется только на КДК... А Барриос-то подленький и задира. Помнится драка со "Спартаком" в Питере после кубкового матча, когда они с Родригао ногами били спартачей. Что же "папа" Миллер не включается в борьбу за Барриоса?
                shlomo2
                shlomo2
                вчера в 13:28
                Предлагаю удалить Макарова..... Он коварно оказался на месте прыжка Барриоса двумя ногами сзади...:)))

                Карточка не вызывает никаких вопросов, тем более после просмотра VAR. Это не ошибка судьи, а всеобщее мнение фола на прямую КК. Никаких отмен! Более того, срок дисквалификации Барриоса должен быть на 2 матча. Он чуть не оторвал голеностоп Макарову с корнями, какая блин отмена красной карточки?

                Пи.Си. Зенит перестал выигрывать и думают, что дело в судьях, а не в себе?
                25процентный клоун
                25процентный клоун
                вчера в 13:24
                А что, Гайичу отменили карточку и им можно, чем они хуже, да и всё равно им скоро в первой лиге играть
                Гость
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