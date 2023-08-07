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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

В нынешнем сезоне Первой лиги будет использована технология VAR

вчера, 20:22

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что в нынешнем сезоне Первой лиги будет использована технология VAR.

VAR точно будет реализован, причем уже в этом сезоне. В предыдущем тестировали, теперь запустим. Предварительно уже больше четырех арен, которые готовы. Позже подключим остальные.

Техническую готовность подтвердили пока четыре клуба. Хотелось бы сразу интегрировать VAR в телетрансляции, но удовольствие не из дешевых, посмотрим, потянут ли клубы такие расходы. В любом случае будем к этому идти.

Придется ли участникам платить за VAR? На данном этапе — да. Оборудование закуплено РПЛ, мы будем его эксплуатировать, а это стоит денег. Расходы клуба ФНЛ ограничены 10 млн рублей в первый сезон при проведении 10 домашних матчей.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:15
Техника дошла до первой лиге, хорошо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42
Клубы ФНЛ не такие, что бы оплачивать это удовольствие из своего кармана .
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