Президент ФНЛ сообщил, что в нынешнем сезоне Первой лиги будет использована технология VAR .

VAR точно будет реализован, причем уже в этом сезоне. В предыдущем тестировали, теперь запустим. Предварительно уже больше четырех арен, которые готовы. Позже подключим остальные.

Техническую готовность подтвердили пока четыре клуба. Хотелось бы сразу интегрировать VAR в телетрансляции, но удовольствие не из дешевых, посмотрим, потянут ли клубы такие расходы. В любом случае будем к этому идти.