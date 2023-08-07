Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что в нынешнем сезоне Первой лиги будет использована технология VAR.
VAR точно будет реализован, причем уже в этом сезоне. В предыдущем тестировали, теперь запустим. Предварительно уже больше четырех арен, которые готовы. Позже подключим остальные.
Техническую готовность подтвердили пока четыре клуба. Хотелось бы сразу интегрировать VAR в телетрансляции, но удовольствие не из дешевых, посмотрим, потянут ли клубы такие расходы. В любом случае будем к этому идти.
Придется ли участникам платить за VAR? На данном этапе — да. Оборудование закуплено РПЛ, мы будем его эксплуатировать, а это стоит денег. Расходы клуба ФНЛ ограничены 10 млн рублей в первый сезон при проведении 10 домашних матчей.