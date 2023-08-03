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Левников — главный арбитр матча ЦСКА и «Локомотива»

сегодня, 14:47

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РПЛ.

4 августа (пятница)

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Роман Сафьян; VARАртур Фёдоров; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

5 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; VARЕвгений Буланов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VARЕвгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARВасилий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; VARВиталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

6 августа (воскресенье)

«Балтика» – «Факел»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; VARАртём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; VARПавел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; VARВладимир Москалёв; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:41
Лицо судьи назначенного на матч Зенита
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:35
Кукуляк ещё с лицензией ???
Странно....
Вроде уже дней 5 прошло....
Capral
Capral
сегодня в 15:53
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 15:40
    Есть судьи, их назначают
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 15:38, ред.
    Опять элитный судья при конях!). И на ВАРе Мешков. Почему не дать отсудить Шафееву, Шадыханову, Чистякову? Не он ли первый осудил Безбородова за Ахмат-ЦСКА в интервью?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:19
    Давай Кирюха, не испогань игру!
    Гость
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