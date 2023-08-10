Назначены арбитры на 4-й тур Российской Премьер-Лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура РПЛ.
11 августа (пятница)
«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Роман Галимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
12 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.
«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.
Кукуляка на ВАР матча Зенита - это может быть и смешно...но зачем???
10 дней прошло с тех пор когда данный арбитр схватил тепловой или солнечный удар в концовке матча в результате которого резко попрощался с адекватностью и воспылал необъяснимой яростью к Зениту...в итоге пенальти за полторы секунды до окончания матча и удаление Семака уже после работы...
Кукуляка на ВАР матча Зенита - это может быть и смешно...но зачем???
10 дней прошло с тех пор когда данный арбитр схватил тепловой или солнечный удар в концовке матча в результате которого резко попрощался с адекватностью и воспылал необъяснимой яростью к Зениту...в итоге пенальти за полторы секунды до окончания матча и удаление Семака уже после работы...