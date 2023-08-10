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Назначены арбитры на 4-й тур Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:29

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура РПЛ.

11 августа (пятница)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; VARРоман Галимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VARРафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; VARАртур Фёдоров; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARЕвгений Турбин; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; VARАртём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VARЕвгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VARЕвгений Буланов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; VARСергей Карасёв; AVAR – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:48
В общем, все недовольны)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:20
У Спартака 5 побед подряд . Зенит отстаёт на 5 очков . Не порядок ? Пора Газпрому Спартаку начинать палки в колёса вставлять . Левников ! Первый пошёл !!!! ))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:19
Разогнался Спартак и есть чуйка, что ему скоро вставят жердину в колеса. Прямо "спинным мозгом" ощущаю).
pomor45
pomor45
вчера в 21:11
Есть рубрики, под которыми комментарии отключают. Эта должна быть отнесена к ним.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16, ред.
Чувством юмора можно конечно бравировать...но только тогда ,когда это уместно....

Кукуляка на ВАР матча Зенита - это может быть и смешно...но зачем???

10 дней прошло с тех пор когда данный арбитр схватил тепловой или солнечный удар в концовке матча в результате которого резко попрощался с адекватностью и воспылал необъяснимой яростью к Зениту...в итоге пенальти за полторы секунды до окончания матча и удаление Семака уже после работы...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:10
Безбородова на сколько туров спрятали? И спрятали ли вообще?).
Nottrow
Nottrow ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 17:05
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 16:35
    А где Бабуинов?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:18
    Может в этом туре будет без скандалов. А то уже в привычку стало входить.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:58
    Без комментарии... слов нет... специально что ли?
    drug01
    drug01
    вчера в 13:57
    А Мешков будет судить Ахмат будет очень сложно...
    sova147
    sova147
    вчера в 13:55
    Левникову повезло, будет острая игра
    Гость
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