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Арбитр Федотов: «Никакого пенальти в ворота „Зенита“ быть не могло»

вчера, 20:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с неназначенным пенальти в матче «Зенита» и «Факела».

Никакого пенальти в ворота «Зенита» тут быть не могло. Шадыханов изначально пропустил очевидный фол со стороны игрока «Факела»: игрок подбил ногу сопернику. Да, дальше была рука у Эраковича, но это неважно.

Шадыханову показали сначала момент с рукой, а потом с фолом. Из-за того, что сначала был фол, попадание мяча в руку защитника «Зенита» не имеет значения. Для меня самый странный момент матча – почему судья Шадыханов, находясь в пяти метрах, в идеальной вообще позиции, пропускает фол на игроке «Зенита»? Просто стоит рядом и не замечает очевидного.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:22, ред.
Как вы могли заметить, речь в моём комментарии шла не о моменте, который комментирует бывший арбитр, а о том, что г-н Федотов анализирует его постфактум, т.е. не находясь на поле, а в комфортных условиях, дома, когда на тебя не давит ответственность за принятое решение, и ты ничем не рискуешь, в том числе и своей карьерой.
Добавлю, что бывший арбитр и стал бывшим за то, что допускал вопиющие ошибки во время обслуживания матчей, а вот теперь он с умным видом обсуждает происходящее на поле и решения арбитра (-ов), что, на мой взгляд, является вЕрхом бесстыдства.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
Он просто остолбенел и впал в ступор от страха и возможно вся жизнь промелькнула перед глазами..🤣.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 05:39
Судья действовал неадекватно, откуда таких судей только берут.
112910415
112910415
сегодня в 05:30
судья неуверенно отработал
ДСА
ДСА
сегодня в 04:39
Если судья ошибся в одну сторону, то значит может ошибиться и в другую, скомпенсирована первую ошибку. Такова логика.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ну кстати в какой-то момент даже я начал в это верить. Потому что несколько матчей подряд против Спартака принимали ну очень странные решения.
Igo0rek
Igo0rek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:37
А что собственно не так?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:12
Как всё же комфортно некоторым, даже позавидуешь. Развалившись в кресле, в домашних тапочках и трениках, прихлёбывая чаёк с лимоном, несколько раз посмотреть на видеоповторах интересующий тебя спорный ( а может, не спорный) момент и, поразмышляв с пол - часика, с глубокомысленным видом вынести на всеобщее обозрение вердикт по тому или иному моменту.
МолодЕц, г-н Федотов, так держать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:10
"Зенит" становится одной из многих команд РПЛ.Не удивлюсь,если "Спартак" их хлопнет ,наконец.
cska1948
cska1948
вчера в 22:04
Федотов всё ещё надеется вернуться на поле со свистком. Поэтому ТАК комментирует момент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:48
"Для меня самый странный момент матча – почему судья Шадыханов, находясь в пяти метрах, в идеальной вообще позиции, пропускает фол на игроке «Зенита»? Просто стоит рядом и не замечает очевидного."

..может судьи решили разгегемонить гегемона??
Omanga
Omanga
вчера в 21:19
Арбитров назеачают не по способностоям, а по знакомству, это приводит в отвратительному футболу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:13
Хорошо бы это спартачам объяснить. Они видят заговор, причём именно против Спартака...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:57, ред.
Моргнул может!). А я увидел другую картину с многочисленных ракурсов, но только одну стоящую, где наоборот Васильев попадает ногой в левую ногу Максимова. И главный тоже не свистнул. В ступор попал видимо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:54
Всю игру дурака валяли,а под конец решили поиграть! Не узнаю Зенит! А факел жалко,ничью заслужили!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53
Всё с вами ясно . Полное доверие !))
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