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Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов

вчера, 21:15

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду помог своей команде выиграть Кубок арабских чемпионов.

Сам португалец при этом стал лучшим бомбардиром данного розыгрыша турнира, забив 6 голов в 6 поединках.

Вторую строчку в этом рейтинге взял Карим Бензема из «Аль-Иттихада» (3 мяча).

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Все комментарии
f7u7uyv73f2d
f7u7uyv73f2d
сегодня в 03:29
В принципе логично, кому как не Кришу быть лучшим
Capral
Capral ответ Александр Валяев (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Никто!!! Рон- лучший!!!!!!!
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:44
Кто бы сомневался))
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:27
Тут даже к бабке гадалке не ходить !)
Без альтернативы !
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:13
Очередное достижение в огромном послужном списке Рона! Игроку под сорокет, а он все еще находит мотивацию для новых побед и новых достижений!!!
протон
протон
вчера в 23:09
Криш сегодня при высоких градусах по Цельсию носился по полю, как сумасшедший, ему всё таки не 20 лет. И пусть этот кубок - не ЛЧ, но он сегодня старался, как никто другой.
В меньшинстве отыграл 1 мяч и потом 2й забил и не лучший игрок?!
Роналду это всегда X-фактор и кратное повышение шансов на победу команды где он играет
sova147
sova147
вчера в 22:29
Он хорошо вошёл в игру и проявляет все свои лучшие качества. Доставляет большую радость болельщикам!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:54
Странно было бы если лучшим бомбардиром стал кто ни будь другой.
Гость
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