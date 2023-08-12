Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду помог своей команде выиграть Кубок арабских чемпионов.
Сам португалец при этом стал лучшим бомбардиром данного розыгрыша турнира, забив 6 голов в 6 поединках.
Вторую строчку в этом рейтинге взял Карим Бензема из «Аль-Иттихада» (3 мяча).
В меньшинстве отыграл 1 мяч и потом 2й забил и не лучший игрок?!
Роналду это всегда X-фактор и кратное повышение шансов на победу команды где он играет
В меньшинстве отыграл 1 мяч и потом 2й забил и не лучший игрок?!
Роналду это всегда X-фактор и кратное повышение шансов на победу команды где он играет