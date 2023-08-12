Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов

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вчера, 21:15

Нападающий клуба «Аль-Наср» помог своей команде выиграть Кубок арабских чемпионов.

Сам португалец при этом стал лучшим бомбардиром данного розыгрыша турнира, забив 6 голов в 6 поединках.

Вторую строчку в этом рейтинге взял из «Аль-Иттихада» (3 мяча).