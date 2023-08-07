РПЛ проводит в Москве турнир по любительскому футболу

В Парке Горького проходит турнир по любительскому футболу, организованный Российской Премьер-Лигой.
Сегодня состоятся стартовые матчи. Это первый турнир РПЛ, который не связан с чемпионатом России.
Откроет соревнование полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. 9 августа игры посетит хавбек «Спартака» Михаил Игнатов, а нападающий «Динамо» Фёдор Смолов будет награждать победителей после финала.
Болельщиков ожидают соревнования по кикеру и текболу, а также призы.
а не раз в год что то сделать
а не раз в год что то сделать