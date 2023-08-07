Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

РПЛ проводит в Москве турнир по любительскому футболу

вчера, 12:35

В Парке Горького проходит турнир по любительскому футболу, организованный Российской Премьер-Лигой.

Сегодня состоятся стартовые матчи. Это первый турнир РПЛ, который не связан с чемпионатом России.

Откроет соревнование полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. 9 августа игры посетит хавбек «Спартака» Михаил Игнатов, а нападающий «Динамо» Фёдор Смолов будет награждать победителей после финала.

Болельщиков ожидают соревнования по кикеру и текболу, а также призы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Два основных футболиста «Ахмата» приступили к полноценным тренировкам
Вчера, 10:51
СлухиПриставы собираются списать 50 тысяч рублей с блогера Евгения Савина
02 августа
СлухиУ Дзюбы и Слуцкого может появиться свой клуб в Медиалиге
29 июля
Игроки стран БРИКС продолжат быть легионерами после 1 января 2024 года
28 июля
Любительский клуб снялся с Кубка России из-за больших расходов
27 июля
На стадионе «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА зафиксировали +36 градусов
26 июля
Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:40
больше бы таких мероприятий, да по всей Москве и по всей России!
а не раз в год что то сделать
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:40
Ну хоть что-то организовывают . Герои РПЛ !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 