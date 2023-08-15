Стало известно условие, при котором «Реал» откажется от трансфера Мбаппе

«Реал» принял решение относительно трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Если форвард примет решение продлить контракт с парижским клубом, «сливочные» окончательно откажутся от перехода Мбаппе в будущем.
«Реал» принял решение относительно трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Если форвард примет решение продлить контракт с парижским клубом, «сливочные» окончательно откажутся от перехода Мбаппе в будущем.
https://www.youtube.com/watch?v=AzhnZNboQzY
А да в прошлом году, когда Мбаппе "кинул" Реал и продлил контракт с ПСЖ.
Вы уж извините, но Реал в этой истории выглядит "терпилой!
Всё решает сам Мбаппе, а Реал утратив своё величие ждёт когда же обратит на них внимание француз и готовы терпеть унижения.
А да в прошлом году, когда Мбаппе "кинул" Реал и продлил контракт с ПСЖ.
Вы уж извините, но Реал в этой истории выглядит "терпилой!
Всё решает сам Мбаппе, а Реал утратив своё величие ждёт когда же обратит на них внимание француз и готовы терпеть унижения.
Договоренности Аль Насра и ПСЖ...))
Договоренности Аль Насра и ПСЖ...))