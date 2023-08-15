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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Стало известно условие, при котором «Реал» откажется от трансфера Мбаппе

вчера, 21:12

«Реал» принял решение относительно трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Если форвард примет решение продлить контракт с парижским клубом, «сливочные» окончательно откажутся от перехода Мбаппе в будущем.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ SkiNheD (раскрыть)
сегодня в 10:01, ред.
Скорее, мультики снимать)) Мбаппе, ну что? Ничего!Мбаппе, ну что? Ничего!
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 06:38
Прям скоро книгу писать надо. Мбаппе и Реал.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:38
Такие условия уже выдвигались, и каждый раз отменялись.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:28
Где то я уже это слышал...
А да в прошлом году, когда Мбаппе "кинул" Реал и продлил контракт с ПСЖ.
Вы уж извините, но Реал в этой истории выглядит "терпилой!
Всё решает сам Мбаппе, а Реал утратив своё величие ждёт когда же обратит на них внимание француз и готовы терпеть унижения.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:24
Похоже, он выбрал деньги, а не футбол. Имеет право.
ha3aunf4ephn
ha3aunf4ephn
вчера в 22:49
Киллиану надо им тоже поставить условия, если Реал его не берёт,то он бесплатно переходит в Барсу
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:34
Ура
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:32, ред.
Условие, при котором «Реал» откажется от трансфера Мбаппе очень простое - кюал
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:31
А я жду Мбаппе в Аль насре
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22
Скоро испанцы дождутся...
Договоренности Аль Насра и ПСЖ...))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:14
"И тогда можно начинать писать сценарий 2 сезона сериала"
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