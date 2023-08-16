«Ливерпуль» может подписать хавбека сборной Японии Эндо

«Ливерпуль» сделал предложение «Штутгарту» о переходе полузащитника сборной Японии Ватару Эндо.
По информации источника, идут переговоры между клубами. Футболист хочет перейти в английскую команду.
«Ливерпуль» сделал предложение «Штутгарту» о переходе полузащитника сборной Японии Ватару Эндо.
По информации источника, идут переговоры между клубами. Футболист хочет перейти в английскую команду.
- Белингем
- Тчуамени
- Лльоренте
- Тюрам
- Гравенберх
- Сангаре
- Горецка
- Кайседо
- Лавия
Реальность скаузеров:
- нонейм..
- Белингем
- Тчуамени
- Лльоренте
- Тюрам
- Гравенберх
- Сангаре
- Горецка
- Кайседо
- Лавия
Реальность скаузеров:
- нонейм..