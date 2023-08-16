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«Ливерпуль» может подписать хавбека сборной Японии Эндо

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:35
За японских футболистов как правило болеют "личные" болельщики - следовательно поддержка Ливерпуля усилится...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:02
Он же старый, бред какой-то
протон
протон
вчера в 23:40
Ожидание скаузеров:
- Белингем
- Тчуамени
- Лльоренте
- Тюрам
- Гравенберх
- Сангаре
- Горецка
- Кайседо
- Лавия

Реальность скаузеров:
- нонейм..
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:39
Для укрепления полузащиты пойдёт, как игрок ротации, возможно даже будет успешен в борьбе за место в основе, по крайней мере на некоторых этапах сезона.
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