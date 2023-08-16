Салаха зовут в Саудовскую Аравию. Верность «Ливерпулю» оценили в 180 млн евро

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сегодня, 14:57

Желаем египтянину выбрать футбол, а не деньги.

Вингер планировал остаться в АПЛ и отказал ПСЖ

После ухода Месси главным кандидатом на замену Лионеля в ПСЖ стал Бернарду Силва. Но хавбек хотел в «Барселону», куда не попадает из-за финансовых проблем каталонского клуба. У 29-летнего португальца Бернарду контракт с «Манчестер Сити» на два года. У 31-летнего Салаха тоже контракт с «Ливерпулем» на два сезона. Мохамеда звали в ПСЖ . Но когда агента футболиста недавно спросили о будущем египтянина, то получили дипломатичный ответ:

В случае рассмотрения варианта с уходом из «Ливерпуля» в этом году мы бы не продлевали контракт прошлым летом. Мохамед остаётся преданным «Ливерпулю».

И сколько стоит преданность? Опыт учит не доверять футбольным агентам на слово. Салах отказал ПСЖ , ведь в парижском клубе бардак. Прекрасно понимает, что в «Ливерпуле», невзирая на количество обновлений, надежнее позиции главного тренера. Есть причины остаться там, где любят и уважают. Но вспомните, где проснулись сегодня Хендерсон, Фирмино, Мане и Фабиньо. Салах на связи с коллегами, которые выбрали деньги, огромные деньги.

Агенты говорят футболистам, что лавочка может закрыться через год или два, надо спешить. Похоже, Мохамед задумался об уходе. Салаху предлагают в «Аль-Иттихаде», где играют Канте, Фабиньо и Бензема, 180 миллионов евро за два года. Шикарные условия, хотя деньги давно не являются главной целью Салаха. Вингер «Ливерпуля» зарабатывает 54 миллиона евро за год с учетом зарплаты и рекламы. Вот только это сумма без больших британских налогов.

Салах знает о подводных камнях работы на шейхов

90 миллионов евро в год от шейхов это примерно в три раза больше, чем Мо получает сейчас, и никаких налогов не будет. «Золотая лихорадка» разгорается. Решение Роналду ехать в Саудовскую Аравию запустило эффект домино. Каждый, кого упрекнут в жадности, кивает на португальца: «Посмотрите, первый футболист-миллиардер в истории играет в дворовой лиге». Но у монеты две стороны. К футболистам саудовцы относятся как к лошадям.

На днях Фабиньо шел со стадиона. Его остановил местный богач, надел на руку часы и похлопал, как арабского скакуна, которому принес орехов. А дальше произошло нечто мерзкое. Саудовец плохо закрепил часы на руке Фабиньо, «Ролекс» упал на землю. Пока хавбек поднимал подарок, араб ударил его по рюкзаку. Удар не получился сильным, но видно было раздражение богача… А полтора столетия назад плантаторы били предков Фабиньо.

Часы за 9 миллионов евро стали символом. Даритель опубликовал видео. Это хвастовство саудовца, а не искренний подарок за закрытыми дверьми. И владелец «Аль-Насра» ругал Роналду на камеру, чтобы указать португальцу его место. Дном является явное отношение к живым людям, как к предметам роскоши. Знаем, что Салах единственный живой фараон, но мужчинам полезно себя уважать. Он предаст себя, если уедет к шейхам.

С другой стороны, Мохамед постоянно фотографируется с голым торсом, самолюбование ему не чуждо. Также Салах обожает широкие жесты. Заправлял автомобили фанатов «Ливерпуля» за свои деньги, когда пересекались на бензоколонке. Такой человек может уехать в Саудовскую Аравию ради неискренней лести. Мане и Мареза шейхи заполучили, остался последний из тройки лучших африканских футболистов, лидер команды Клоппа.

В Саудовской Аравии извратили сам смысл футбола

В контракте Неймара и «Аль-Хиляля» есть важный пункт. Он начнет публиковать пропаганду о Саудовской Аравии на личных страницах. Футболистов привезли не просто так, а чтобы принц, который собирается стать эмиром, получил чистильщиков давно подмоченной репутации. В Саудовской Аравии за прошлый год казнили 147 человек. Правозащитники говорят, что рядом с преступниками казнят невиновных врагов правящего клана.

Футболисты не самые умные ребята, редко думают о последствиях действий. Мало кому везет так, как Месси. У него есть умная жена Антонелла. Аргентинка сразу поняла, чем саудовцы дышат, после краткой прогулки с семьей в их стране. Жена Месси летом сделала великое дело для футбола, что не пустила легенду в Саудовскую Аравию. Надеемся, жена Салаха – его зовут Маги Садек, тоже проявит уважение к фанатам «Ливерпуля».

Все бы поняли, увидев Салаха пару лет назад в «Реале». Трансфер из Ливерпуля в Мадрид это большой футбол. Египтянин мог подойти схеме с Бензема и Винисиусом, в отличие от Азара и левофлангового Мбаппе. Но Мохамеду не стоит участвовать в пародии на футбол в пустыне. В Саудовской Аравии нарушают один из базовых принципов великой игры. Там в одном коллективе футболисты из разных планет по уровню мастерства.

Клопп рискует разочароваться в своем коллективе

Полтора столетия назад выработали правило, что если ты слишком хорош для своей деревенской команды – едешь в Глазго, Лондон, Ливерпуль и Манчестер. В этом был один из смыслов. Мотивация, амбиции, развитие. Создана логичная пирамида с вершиной в виде ЧМ , Евро, Лиги чемпионов и АПЛ . Шейхи переворачивают систему, заставляя прекрасных игроков бегать с игроками уровня любительской лиги с пластиковыми кубками.

Можно понять Роналду. Криштиану постарел, уничтожал раздевалку МЮ , тен Хаг его выгнал. Никто не забрал португальца из грандов, пришлось ехать к шейхам. С Неймаром тоже всё понятно. Грустно, что зарыл блестящий талант, но бразилец не считал ПСЖ родным клубом. А Салах и «Ливерпуль» это история обоюдной любви. Уйти это как предать жену, когда нашлась богатая красивая дама, которой нужен альфонс. Мужчины так не поступают.

У Мохамеда с деньгами нет проблем со времен «Базеля». Футболисты очень богатые люди. Разговоры, что нет выбора, когда зовут шейхи – бред сивой кобылы из конюшни шейха. Десятки известных игроков отказались от приглашения в Саудовскую Аравию. Если Алиссон – вратаря «Ливерпуля» тоже зовут, и Салах согласятся, то это плохой знак для Клоппа. Значит, в раздевалке люди, которые не поняли смысл песни «You’ll Never Walk Alone».

Репутация важна для мужчины, как и наследие. Это лето раскрывает лицемерность разговоров о ценностях, высокой морали и любви к футболу. Если человек влюблен в футбол и заметно моложе Бензема и Роналду, то откажется от саудовских денег. А если согласился, то пусть готовится, что фанаты назовут наёмником. За такие ходы надо платить. Посмотрим, к чему приведут решения продаться непростым ребятам в длинных белых тобах.