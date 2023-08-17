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«Ливерпуль» вскоре может завершить трансфер Амрабата

вчера, 09:31

«Ливерпуль» близок к завершению сделки по подписанию хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Мерсисайдский клуб сосредоточил усилия на трансфере этого игрока после неудачных попыток заполучить в центр поля Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию.

На Амрабата также претендовали «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но на данный момент именно «Ливерпуль» является основным претендентом на подписание футболиста.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Тогда и Варана нужно менять. У МЮ сейчас непонятная ситуация. А Ливерпуль несмотря на прошлый сезон в данный момент претендент на трофеи.
Наверное от решения игрока тоже будет зависеть куда переходить, решают не только деньги.
Скорее всего после того как МЮ выиграет ЛЧ и АПЛ к ним начнут идти игроки которые хотят перейти в Ливерпуль или в МС. Где-то от харизмы тренера зависит, перейдёт игрок или нет. Пока Тен Хаг скупает тех игроков которых он знает или знают его.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:43
Если перейдёт Амрабат было бы классно. В сборной Марокко на ЧМ здорово себя проявил. Физическая форма и отдача все было на уровне топ.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:04
Почему МЮ не подсуетился?? Опять денег нет? У них сейчас нет таких опорников. Каземиро стареет , уже не тот.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:05
Интересная ситуация получилась...Ливерпуль активно связывали с Лавиа и Кайседо, два молодых и перспективных опорника, но обоих увел Челси за большущие деньги....
Теперь Ливерпуль подписывает японского пахаря Эндо, и Марокканского трудягу Амрабата и потратив на них ну максимум 60 млн и мне кажется, отдача от этих парней будет не хуже чем от тех, кого упустили....а можен не упустили?! Может просто устроили аукцион, что бы Челси на большие деньги развести?! Вот и поглядим кто будет в плюсе
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:25
Удачное выступление на чемпионате мира и ты уже почти король футбола!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:26
В этом году из команды ушло много народу,Кайседу возможно был бы лучше,возможно!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:18
Он лучше Фабиньо. Ливерпуль правильно сделал, что отправил сдающего бразила в СА, а на его место берёт Амрабата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:42
Солидные клубы его хотят, значит стоящий игрок...
ilia77707
ilia77707
вчера в 09:41
очень хороший игрок
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:41
Из Ливерпуля большой отток игроков
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:37
Ливер хорошо обновляется, масштабно
3ff8eug5ev6g
3ff8eug5ev6g
вчера в 09:34
Марокканец себя зарекомендовал, пригодится Ливеру
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