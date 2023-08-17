«Ливерпуль» вскоре может завершить трансфер Амрабата

«Ливерпуль» близок к завершению сделки по подписанию хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата.
Мерсисайдский клуб сосредоточил усилия на трансфере этого игрока после неудачных попыток заполучить в центр поля Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию.
На Амрабата также претендовали «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но на данный момент именно «Ливерпуль» является основным претендентом на подписание футболиста.
Теперь Ливерпуль подписывает японского пахаря Эндо, и Марокканского трудягу Амрабата и потратив на них ну максимум 60 млн и мне кажется, отдача от этих парней будет не хуже чем от тех, кого упустили....а можен не упустили?! Может просто устроили аукцион, что бы Челси на большие деньги развести?! Вот и поглядим кто будет в плюсе
Теперь Ливерпуль подписывает японского пахаря Эндо, и Марокканского трудягу Амрабата и потратив на них ну максимум 60 млн и мне кажется, отдача от этих парней будет не хуже чем от тех, кого упустили....а можен не упустили?! Может просто устроили аукцион, что бы Челси на большие деньги развести?! Вот и поглядим кто будет в плюсе