«Ливерпуль» вскоре может завершить трансфер Амрабата

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вчера, 09:31

«Ливерпуль» близок к завершению сделки по подписанию хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко .

Мерсисайдский клуб сосредоточил усилия на трансфере этого игрока после неудачных попыток заполучить в центр поля Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию.

На Амрабата также претендовали «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», но на данный момент именно «Ливерпуль» является основным претендентом на подписание футболиста.