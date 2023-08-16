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Спортивный директор «Барселоны» рассказал, почему клуб не подписал Неймара

вчера, 21:38

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о причинах, по которым клуб не смог вернуть нападающего Неймара, который в августе перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

Все знают, что сейчас, к сожалению, с нашим финансовым положением было невозможно осуществить такой трансфер. Нам нужно было договориться с ПСЖ или с арабами, чего не произошло. Эта ситуация должна была быть жизнеспособной для нас, но из-за экономического положения клуба не было решения о трансфере.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:40
Всё к лучшему...
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:40
Потому-что каталонцы не могут тягаться с арабами кошельками.
протон
протон
вчера в 22:58
"Все знают, что сейчас, к сожалению, с нашим финансовым положением было невозможно осуществить такой трансфер."
Саудия вам в помощь и все проблемы разрешаться с учетом кризиса
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:41
Скоро Хиляль подпишет Барсу и всё разрешится.. Хе..
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18
Да и зачем он сейчас ещё нужен !??)
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:44
Нет, чтобы сказать что-то вроде: "Учитывая обстоятельства, при которых Неймар покинул наш клуб в далёком 2017 году, мы считаем, что возвращение бразильца будет проявлением неуважения к нашим болельщикам, как и к самому клубу." Но видимо у руководства Барсы короткая память, и всё свелось к банальным: "У нас нет денег."
Гость
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