Спортивный директор «Барселоны» рассказал, почему клуб не подписал Неймара

Спортивный директор «Барселоны» рассказал о причинах, по которым клуб не смог вернуть нападающего , который в августе перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

Все знают, что сейчас, к сожалению, с нашим финансовым положением было невозможно осуществить такой трансфер. Нам нужно было договориться с ПСЖ или с арабами, чего не произошло. Эта ситуация должна была быть жизнеспособной для нас, но из-за экономического положения клуба не было решения о трансфере.