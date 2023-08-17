«Динамо» и агенты Захаряна согласовали трансфер игрока в «Реал Сосьедад»

«Динамо» и агенты полузащитника Арсена Захаряна уладили все финансовые разногласия и уведомили об этом испанский «Реал Сосьедад». Теперь трансферу игрока ничего не должно помешать, сообщает журналист Иван Карпов.
Представитель игрока Павел Андреев получит от трансфера 2 млн евро.
Из некоторых источников вижу, что Динамо согласовало 12 Млн евро + бонусы. Размер бонусов вычислили, минимум 1,5 Млн
Из некоторых источников вижу, что Динамо согласовало 12 Млн евро + бонусы. Размер бонусов вычислили, минимум 1,5 Млн