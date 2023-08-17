Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» и агенты Захаряна согласовали трансфер игрока в «Реал Сосьедад»

вчера, 10:23

«Динамо» и агенты полузащитника Арсена Захаряна уладили все финансовые разногласия и уведомили об этом испанский «Реал Сосьедад». Теперь трансферу игрока ничего не должно помешать, сообщает журналист Иван Карпов.

Представитель игрока Павел Андреев получит от трансфера 2 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» подписал защитника из Ла Лиги
Сегодня, 16:01
Агент Азмуна заявил, что он не общался с «Зенитом»
Сегодня, 12:43
Слухи«Зенит» связался с представителями Азмуна
Сегодня, 10:53
СлухиЗащитник «Альмерии» Бабич прилетел в Москву
Сегодня, 09:42
СлухиЗахарян в пятницу прилетит в Испанию для перехода в «Реал Сосьедад»
Сегодня, 00:33
В ЦСКА подтвердили, что договорились с «Бешикташем» о переходе Зайнутдинова
Вчера, 20:23
Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 17:01
Каким боком это,борец за всё лучшее???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:01
"Ты приглядись к нему,Ваня,внимательно :Трудно свой хлеб добывал человек!".
Некрасов. "Железная дорога".
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 14:44
Дети чинуш все за бугром....проследуем за ними!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 14:39
Молодец...свалить из дна только за!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:36
Великий кидок испанцев...
lotsman
lotsman
вчера в 12:04
Так оказывается это агенты были виноваты в затягивании трансфера.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 11:50
Ну и хорошо. Удачи Арсену!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:46
За какие заслуги Павлу 2 ляма отстегнули... перетрудился наверное.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:35, ред.
ТАК ВОТ ЧЕ С КУРСОМ РУБЛЯ БЫЛО?!

Агент Захаряна на бирже продавал рубли и покупал евро 😂 это ж больше миллиарда рублей, алло

P.S. Вся сумма, а не агентские
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:32
В стандартных ситуациях агенты берут 7-10%, но не ИЗ суммы сделки, а оплачивается им сверх этого. Если учесть, что напрямую в Испанию деньги не переведешь, разумно взять до 15%, ведь агенты организовывают трансфер - это их хлеб. Предположим, что он взял 2 Млн евро, и предположим, что это 10%. Сумма трансфера выходит приличная. Да даже если 15% взял агент, это минимум 13,5 Млн евро за игрока получит клуб.

Из некоторых источников вижу, что Динамо согласовало 12 Млн евро + бонусы. Размер бонусов вычислили, минимум 1,5 Млн
112910415
112910415
вчера в 10:58
семья Андреевых поёт и пляшет !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:57
Ждем первых игр с участием Захаряна.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
И сколько от двух "млн" останется агенту?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:32
Агенты это паразитирующий на футболистах элемент. 15% от суммы трансфера!!! Жуть, нигде такой комиссии нет.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:28
А когда они в накладе оставались?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:25
Вот и агент в накладе не остался..)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 