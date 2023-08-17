«Динамо» и агенты Захаряна согласовали трансфер игрока в «Реал Сосьедад»

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вчера, 10:23

«Динамо» и агенты полузащитника уладили все финансовые разногласия и уведомили об этом испанский «Реал Сосьедад». Теперь трансферу игрока ничего не должно помешать, сообщает журналист Иван Карпов.

Представитель игрока Павел Андреев получит от трансфера 2 млн евро.