Агент Санчеса ответил на вопрос о шансах перехода игрока в «Спартак»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, дал комментарий касательно возможного трансфера игрока в «Спартак».
Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нет.
Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, дал комментарий касательно возможного трансфера игрока в «Спартак».
Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нет.
Пусть Леви и дальше торги устраивает, зимой Санчес сможет договориться с любым другим клубом, а летом уйдёт бесплатно.
Пусть Леви и дальше торги устраивает, зимой Санчес сможет договориться с любым другим клубом, а летом уйдёт бесплатно.