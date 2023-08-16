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Агент Санчеса ответил на вопрос о шансах перехода игрока в «Спартак»

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протон
протон ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:42
«Возможен ли еще переход Санчеса в «Спартак»? Нееет!», - прокричал агент и бросил трубку! =) Представляю, как его уже достали с этим переходом.
makkie
makkie
вчера в 13:10
Ну и хорошо.
Пусть Леви и дальше торги устраивает, зимой Санчес сможет договориться с любым другим клубом, а летом уйдёт бесплатно.
izrafel
izrafel
вчера в 12:20
Можно было бы и не задавать такой вопрос. Все было ясно изначально с ним.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:13
А когда в Спартак Фалькао наконец то приедет?
69kvx7cpq5ap
69kvx7cpq5ap
вчера в 12:07
Это не тот Санчес, такой нам не надо
Сп62
Сп62
вчера в 11:56
Мы уже про него забыли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:25
Всё чётко и ясно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:20
Ну и забить на него надо. Нечего уговаривать.
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