«Вердер» и «Локо» в тупике. За Тикнизяна просят больше, чем немцы готовы дать

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вчера, 21:09

Не могут привести 4 и 5 млн евро к общему знаменателю.

Сейчас трансферы из РПЛ в европейские команды увидеть получается не так часто – и речь не только об игроках с российским паспортом. Такая же ситуация вокруг футболистов из ближнего зарубежья. Эдуард Сперцян все никак не может отправиться в топ-5 европейских чемпионатов – «Краснодар» ждет достойного предложения. Теперь аналогичная ситуация с крайным защитником Наиром Тикнизяном, выступающим за «Локомотив».

Спрос на игрока есть в Германии

В это межсезонье на «Локомотив» вышел бременский «Вердер». Руководство немецкого коллектива оценило левого защитника в 2,5 миллиона евро. При этом «железнодорожники» намерены выйти в ноль и отпустят Наира за ту же сумму, которую сами заплатили ЦСКА в 2021 году – 5,5 млн. На тот момент отмечалось, что «зелено-белых» такие запросы не устроили, но интерес к футболисту был серьезный, поэтому к вопросу могут вернуться позже – после осенних матчей сборной Армении в отборочном турнире к Евро-2024.

Помимо «Вердера» на первых этапах в услугах 24-летнего защитника были заинтересованы «Вольфсбург» и «Реал Сосьедад» — при этом ни те, ни другие не были готовы предложить больше 3 миллионов евро в виде компенсации, а потому быстро вышли из переговоров.

Позднее «бременцы» увеличили предложение по Тикнизяну до 4 миллионов евро, но «красно-зеленые» по-прежнему требовали больше. Так переговорный процесс описал глава «Локо» Юрий Нагорных:

Идет обычная работа, мы считаем, что Наир – игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются – мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», выдвигаются встречные условия. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут.

По последним данным, «Вердер» активных попыток по подписанию 24-летнего армянина уже не предпринимает, а в переговорах – затишье.

Трансфер под основу

Коллектив из Бремена вернулся в Бундеслигу по итогам сезона-2021/23, а в минувшей кампании закрепился в элитном дивизионе, набрав 36 очков в 34 матчах. Тренировать «зелено-белых» продолжает Оле Вернер, с которым «бременцы» и добились повышения в классе. Проблема в том, что летом «Вердер» покинул Ли Бьюканан – Вернер делил игровое время на левом фланге между ним и Энтони Юнгом. Так что теперь коллективу понадобился игрок, который бы периодически заменял основного латераля.

Энтони уже 31 год, но в Бундеслиге за всю карьеру он провел лишь 2 сезона. Но немец остается стопроцентным игроком основы. Во-первых, он в родном чемпионате и знает его особенности. Во-вторых, достаточно опытный и не подвержен спадам. В-третьих, под руководством Вернера играет с момента его прихода, а потому хорошо адаптирован к требованиям наставника. Что уж говорить – в предыдущем розыгрыше чемпионата Юнг забил 2 мяча и отдал 5 ассистов – отличная статистика для возрастного латераля. Так что сразу претендовать на место в старте Наир не сможет – но игровое время получит, поскольку других исполнителей на эту позицию в команде нет.

Пригодится и ориентированность Тикнизяна на атаку – Вернер ставит схему с тремя центральными защитниками, а латерали в ней играют довольно высоко. Армянский защитник ориентирован на атаку и даже смещается в штрафную, откуда наносит несколько опасных ударов – вероятно, эти качества и притягивают немцев. Но удовлетворить запросы «Локомотива» «зелено-белые» все же не готовы.

«Локо» стоит соглашаться на более скромные деньги

Более выгодное предложение «железнодорожники» вряд ли получат – у Наира в команде слишком специфическая роль, которую он вряд ли получит в другой команде, к тому же есть определенные недостатки.

Во-первых, Наир образца 2023 года – не типичный латераль, покрывающий бровку. Его действия согласуются с мотором команды – левым вингером Сергеем Пиняевым. Футболист дает ширину и сам покрывают всю бровку – и латералям приходится подстраиваться под него, чтобы не дублировать позицию на фланге. Тикнизян в связи с этим стал чаще смещаться в полуфланг, иногда даже врываться в штрафную. Не просто так все 4 своих гола за сезон-2022/23 Тикнизян забил именно во второй его части – когда пришли Галактионов и Пиняев. В новом чемпионате ничего не изменилось – и за 4 встречи Наир успел забить 3 мяча.

Вместе с тем активная игра на чужой половине выливается во вполне очевидный недостаток – часто 24-летний защитник не успевает возвращаться на свою половину при обороне. Помимо этого – обрезы и потери мяча, вспыльчивость. Тикнизян – не сбалансированный защитник, который помимо пользы атаке дает надежность в обороне. Возможно, поэтому «Вердер» не решается дать «железнодорожникам» ту сумму, которую они просят.

И есть другой вопрос – если наличие Наира позволяет интегрировать в игру «Локо» Сергея Пиняева, стоит ли его продавать? В расставании с Тикнизяном нет острой необходимости – поэтому, видимо, «красно-зеленые» и не торопятся снижать запросы. Задумка, пусть и с оговорками, но работает, а потому и избавляться от игрока не торопятся (тем более есть риск еще одной потери).