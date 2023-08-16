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Защитник «Браги» скоро станет игроком «Краснодара»

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протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:18
На секундочку, Брага квалифицировалась в ЛЧ. В Краснодаре, наверное, в разы лучше контракт
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В Краснодаре умеют работать с быками
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Кайо мяча боится) Он хорошо отнимает без фолов и высокий, верхи выигрывает 100% все, что летит. Но на фланге нужен дриблинг и техника, а у него этого нет

На секундочку, Брага квалифицировалась в ЛЧ. В Краснодаре, наверное, в разы лучше контракт
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:39
Хорошая новость. Теперь увидеть в деле паня..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
Краснодар непонятный клуб!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:15
Краснодар в серьёз взялся за усиление состава для борьбы за золото в чемпионате России .
Молодцы Быки, Удачи вам !!!
протон
протон
вчера в 19:53
Центральный - это хорошо. Да еще и из Браги - вообще супер!
Кайо всё-таки на фланге должен играть. И скорость у него хорошая, чтобы в атаку бегать.
Или наиграть схему в 3 защитника - тоже интересно.
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