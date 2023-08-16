Защитник «Браги» скоро станет игроком «Краснодара»

Защитник «Браги» Тормена станет игроком «Краснодара».
По информации источника, футболист в ближайшее время прибудет в расположение клуба. Бразилец уже получил визу для выступления в России.
Защитник «Браги» Тормена станет игроком «Краснодара».
По информации источника, футболист в ближайшее время прибудет в расположение клуба. Бразилец уже получил визу для выступления в России.
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В Краснодаре умеют работать с быками
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В Краснодаре умеют работать с быками
На секундочку, Брага квалифицировалась в ЛЧ. В Краснодаре, наверное, в разы лучше контракт
На секундочку, Брага квалифицировалась в ЛЧ. В Краснодаре, наверное, в разы лучше контракт
Молодцы Быки, Удачи вам !!!
Молодцы Быки, Удачи вам !!!
Кайо всё-таки на фланге должен играть. И скорость у него хорошая, чтобы в атаку бегать.
Или наиграть схему в 3 защитника - тоже интересно.
Кайо всё-таки на фланге должен играть. И скорость у него хорошая, чтобы в атаку бегать.
Или наиграть схему в 3 защитника - тоже интересно.