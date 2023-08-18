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Тео Уолкотт завершил карьеру

вчера, 10:39

Фланговый полузащитник Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры. Последним клубом англичанина был «Саутгемптон».

Уолкотт выступал за следующие клубы: «Саутгемптон», «Арсенал» и «Эвертон». На его счету 567 матчей, 132 гола и 95 результативных передач. Также 34-летний вингер провёл 47 игр за сборную Англии, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Уолкотт занимает 9-е место по количеству проведённых матчей за «Арсенал» (397) и 5-е место в списке лучших бомбардиров «канониров» за всю историю (108 голов).

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 16:17
Часть эпохи Арсенала, классный игрок, топ-уровня, мог бы поиграть и в Барсе, и в Баварии или еще где, каши бы не испортил. Травмы подвели. И спад Венгера, видимо, тоже.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:34
Здоровье слабенькое, а так, довольно добротный был футболист.
протон
протон
вчера в 12:57
Помню как в детстве листал какой-то футбольный журнал, выпуск был посвящен ЧМ-2006 и там были составы всех сборных с датой рождения каждого игрока.
Как же я был удивлен, увидев в составе англичан 17-летнего парня, который с отрывом был моложе всех других игроков турнира. Это сейчас стало привычно, видеть 16-17 летних вундеркиндов в составе топ-клубов и сборных, а тогда казалось чем-то невероятным, от того было интересно следить за его карьерой и дальше
В общем есть приятная ностальгия, когда слышу его имя, хоть карьера сложилась в итоге не столь ярко, как предрекали на старте, но все равно игрок был добротный
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:09
Мог бы еше в Аравии поиграть и деньжат срубить
idres
idres
вчера в 11:06
Наверное предложение от саудитов не поступало...
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:57
Мог бы ещё поиграть, у тех же арабов
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:55
Хороший игрок и статистика у него на уровне
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:46
Почему то уходит, ему виднее.
А так играл хорошо.
112910415
112910415
вчера в 10:45
почему-то помнится Арсенал и тяжёлая травма ...
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:41
спасибо за прекрасную игру в Арсенале
да и в других клубах приятно было наблюдать
ДСА
ДСА
вчера в 10:41
В 34 года еще вполне мог бы поиграть.
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