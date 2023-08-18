Тео Уолкотт завершил карьеру

Фланговый полузащитник Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры. Последним клубом англичанина был «Саутгемптон».
Уолкотт выступал за следующие клубы: «Саутгемптон», «Арсенал» и «Эвертон». На его счету 567 матчей, 132 гола и 95 результативных передач. Также 34-летний вингер провёл 47 игр за сборную Англии, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Уолкотт занимает 9-е место по количеству проведённых матчей за «Арсенал» (397) и 5-е место в списке лучших бомбардиров «канониров» за всю историю (108 голов).
Как же я был удивлен, увидев в составе англичан 17-летнего парня, который с отрывом был моложе всех других игроков турнира. Это сейчас стало привычно, видеть 16-17 летних вундеркиндов в составе топ-клубов и сборных, а тогда казалось чем-то невероятным, от того было интересно следить за его карьерой и дальше
В общем есть приятная ностальгия, когда слышу его имя, хоть карьера сложилась в итоге не столь ярко, как предрекали на старте, но все равно игрок был добротный
Как же я был удивлен, увидев в составе англичан 17-летнего парня, который с отрывом был моложе всех других игроков турнира. Это сейчас стало привычно, видеть 16-17 летних вундеркиндов в составе топ-клубов и сборных, а тогда казалось чем-то невероятным, от того было интересно следить за его карьерой и дальше
В общем есть приятная ностальгия, когда слышу его имя, хоть карьера сложилась в итоге не столь ярко, как предрекали на старте, но все равно игрок был добротный
А так играл хорошо.
А так играл хорошо.
да и в других клубах приятно было наблюдать
да и в других клубах приятно было наблюдать