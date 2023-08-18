Тео Уолкотт завершил карьеру

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вчера, 10:39

Фланговый полузащитник объявил о завершении карьеры. Последним клубом англичанина был «Саутгемптон».

Уолкотт выступал за следующие клубы: «Саутгемптон», «Арсенал» и «Эвертон». На его счету 567 матчей, 132 гола и 95 результативных передач. Также 34-летний вингер провёл 47 игр за сборную Англии, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Уолкотт занимает 9-е место по количеству проведённых матчей за «Арсенал» (397) и 5-е место в списке лучших бомбардиров «канониров» за всю историю (108 голов).