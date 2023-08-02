Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить карьеру. Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, приложив видеоролик с моментами из разных периодов своей игровой карьеры:
Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё, я дал вам всё. Мы сделали это вместе.
У 45-летнего голкипера оставался ещё год по контракту с «Пармой», в которую он вернулся летом 2021 года. Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», 5-кратным победителем Кубка страны, 6 раз выигрывал Суперкубок Италии, итальянец становился с ПСЖ победителем чемпионата Франции и Суперкубка Франции, также на его счету победа на чемпионате мира 2006 года со сборной Италии.
Надеюсь это только завершение карьеры как игрока, но тренировать молодых вратарей он будет и мы сможем ещё не раз услышать его Имя.
Надеюсь это только завершение карьеры как игрока, но тренировать молодых вратарей он будет и мы сможем ещё не раз услышать его Имя.
Вообще у него получилась шикарная карьера! Выиграл все возможные трофеи в Италии, даже Серию В, выигрывал кубок УЕФА, становился Чемпионом Франции! Со Сборной Италии становился Чемпионрм Мира а так же серебренным призером ЧЕ! Вообще был одним из сильнейших вратарей в двухтысячных годах, единственное что ему не покорилось - это ЛЧ!!! Легендарный игрок!!!
Вообще у него получилась шикарная карьера! Выиграл все возможные трофеи в Италии, даже Серию В, выигрывал кубок УЕФА, становился Чемпионом Франции! Со Сборной Италии становился Чемпионрм Мира а так же серебренным призером ЧЕ! Вообще был одним из сильнейших вратарей в двухтысячных годах, единственное что ему не покорилось - это ЛЧ!!! Легендарный игрок!!!