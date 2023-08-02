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Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

сегодня, 16:34

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить карьеру. Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, приложив видеоролик с моментами из разных периодов своей игровой карьеры:

Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё, я дал вам всё. Мы сделали это вместе.

У 45-летнего голкипера оставался ещё год по контракту с «Пармой», в которую он вернулся летом 2021 года. Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», 5-кратным победителем Кубка страны, 6 раз выигрывал Суперкубок Италии, итальянец становился с ПСЖ победителем чемпионата Франции и Суперкубка Франции, также на его счету победа на чемпионате мира 2006 года со сборной Италии.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 19:19
45 лет? Он что, только вылез и сразу на поле пополз? Ему всего 45 лет )))
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 19:03
Даже как-то грустно стало... 😌
Надеюсь это только завершение карьеры как игрока, но тренировать молодых вратарей он будет и мы сможем ещё не раз услышать его Имя.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:36
А что, красивая получилась история. Начал взрослую карьеру в Парме и там же ее завершил! Жаль что Парма не вышла в СериюА, возможно еще бы сезончик поиграл Джиджи!
Вообще у него получилась шикарная карьера! Выиграл все возможные трофеи в Италии, даже Серию В, выигрывал кубок УЕФА, становился Чемпионом Франции! Со Сборной Италии становился Чемпионрм Мира а так же серебренным призером ЧЕ! Вообще был одним из сильнейших вратарей в двухтысячных годах, единственное что ему не покорилось - это ЛЧ!!! Легендарный игрок!!!
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 18:21
Великий вратаиь,саасибо тебе за все.
Конь 46
Конь 46 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 17:47
В Интер на год можно. Пока те вратаря не найдут.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:24
Подождите, он ещё передумает и вернётся на поле.
амурец
амурец
сегодня в 17:11
Ему давно надо было это сделать
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Vet (раскрыть)
сегодня в 17:09, ред.
грешно так говорить про конец великих личностей при живом-то Дзюбе)) Буффоныч карсавчик, что интересно, но помню больше его молодым за Парму, чем за старуху)
Vet
Vet ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 17:04
Ага, как родился, так сразу карьера и началась))) А по теме спасибо Джи Джи за его игру, за то каким мастером своего дела он был на поле. Заканчивают карьеру один из последних, если не последний футболист эпохи настоящих личностей!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:02
Дождались - давно уже пора было
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 16:44
Спасибо, Джи Джи за хорошее детство и за тот самый ЮВЕ образца 2006. Когда Юве выкинули в серию Б, из клуба ушли Пессотто, Тюрам, Каннаваро, Эмерсон, Муту, Дзамбротта, Виейра, Ибрагимович. Все они ушли с тонущего корабля в топ-клубы. А лучший вратарь мира не ушел. Как не ушли и Недвед, Каморанези, Трезеге и многие другие. Показательный момент
sova147
sova147
сегодня в 16:40
45 лет успешной карьеры. Великий вратарь может спокойно уйти на отдых!
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