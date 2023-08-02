Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

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сегодня, 16:34

Вратарь «Пармы» принял решение завершить карьеру. Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, приложив видеоролик с моментами из разных периодов своей игровой карьеры:

Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё, я дал вам всё. Мы сделали это вместе.