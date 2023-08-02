Обжора с апифобией, победивший депрессию. Буффон завершает карьеру

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вчера, 10:16

К здоровой жизни чемпиону мира помог вернуться Шагал.

Буффона сделала великим злость

Не только она, но это важнейший ингредиент. У каждого большого атлета свой метод. Для Джанлуиджи футбол это конвертация внутренней агрессивности в успехи на поле. Буффон обожает закипать. Так работает неординарная психика, покалеченная серьёзной депрессией и паническими атаками двадцать лет назад. Буффон никогда не скрывал, что эгоцентричный мазохист. Но ему понравились сэйвы камерунского голкипера Тома Н’Коно на ЧМ -90 в Италии.

Джанлуиджи знал, что в воротах будет больно. Пропущенные мячи и ошибки запомнить проще, чем рядовые сэйвы. Но вмешался случай. В академии «Пармы» травмировались голкиперы, а хавбек Буффон был рослым мальчиком. Хотя к 45 годам Джанлуиджи начитался книг и насмотрелся фильмов, занимаясь самообразованием, в юности у него была одна дорога – в спорт. Мама Буффона была рекордсменкой Италии по метанию диска, отец выступал в толкании ядра, а старшие сёстры играли в волейбольной сборной.

Гены помогали Джанлуиджи, у него крепкий хват и крутая реакция. Многие напарники Буффона отмечали, что вратаря выделяет одержимость целью. Если Джанлуиджи надо выиграть, то он найдёт способ. Чтобы задержаться в футболе до 45 лет, два десятилетия назад отказался от классических тренировок. Понял, что голкиперы помешаны на повторениях сложных упражнений и убивают связки, суставы и спину, ведь часто падают на землю, будучи самыми тяжёлыми в футболе.

Буффон убрал нагрузки, работал над моторикой пальцев, чтобы не подвели вывихи, силой хвата и координацией ног. Изменить курс помогла природная лень. Зачем пахать на тренировках и завершать карьеру в 35, если можно меньше работать, но играть на десять лет дольше? А в футбол Буффон пришёл через трибуну, ведь был ультрас «Каррарезе». Скорее всего, именно там Джанлуиджи наслушался фашистов, ведь в молодости попал в скандал из-за 88 номера, теперь запрещённого в итальянском футболе.

С возрастом Буффон понял, что некоторые друзья детства были идиотами – оценка самого вратаря. А вот зажигали они вместе красиво, Джанлуиджи до сих пор не прочь оказаться на фанатской трибуне в дыму, чтобы спеть знакомые песни. В драки не лезет, хотя в юности пускал кулаки в дело, когда встречал фанатов соперников.

Супермен без своего кубка чемпионов

Довольствуется участием в символической сборной Ибрагимовича. Поражения в финалах ЛЧ заставляли Буффона плакать. Он это дело любит. Плакал после развода. Бывшая жена, чешская модель Алёна Шередова, не простила измену. Сейчас Буффон дружит с ведущей Иларией Д’Амико, с которой воспитывает маленького сына Леопольдо. От первого брака у него два сына, Луи Тома (назван в честь Н'Коно) и Дэвид Ли.

Буффон создал футбольную академию. У него с родителями отельный бизнес, шале на горнолыжном курорте, ресторан и автомобильные стоянки. Семейный бизнес, классика для итальянцев. А вот если искать оригинальный факт из жизни голкипера, то можно вспомнить о страхе Буффона. У Джанлуиджи апифобия, навязчивый иррациональный страх ос, пчёл и их укусов.

У Буффона нет жёсткой аллергии, сам укус не является для него смертельно опасным. Но Каннаваро рассказывал, что если Джанлуиджи видел жёлто-чёрных насекомых рядом с тренировочным полем, то наотрез отказывался выходить. Символично, что человек с прозвищем Супермен нашёл «криптонит» в насекомом, которое может раздавить вратарской перчаткой.

А в футболе не смог покорить Лигу чемпионов. Заболел депрессией как раз после неудачной серии пенальти в финале против «Милана» в 2003-м. Вообще, Буффон довольно странный человек. Может уйти в гостевой домик и орать песни ультрас любимого клуба «Каррарезе». Наверное, прыжки и крики 45-летнего мужика со стороны смотрятся как безумный танец актёра Миккельсона в фильме «Ещё по одной».

Ещё по одной это к Буффону. Всю карьеру Джанлуиджи пьёт и курит. Зато не стал наркоманом. В юности пробовал запрещённые законом вещества, но родители отговорили увлекаться тем, что дополнит список зависимостей. Буффон ведь классический обжора. Жил над продуктовым магазином, который держали родственники, всегда покупал панини с мортаделлой.

В молодости вратарь спокойно выпивал десять бокалов вина в неделю, часто дважды в день ел пасту. Гамбургеры и пицца, много мяса, Буффон не перебирал. А с возрастом выдумал ритуал. До и после матча итальянский голкипер ест суши вместо пиццы и пасты. Но даже такая перемена вызвала у Буффона злость, которая оставалась его топливом по пути на поле.

Один из лучших голкиперов в истории

Возможно, просто лучший. Яшин не был под микроскопом в силу слабо развитого телевиденья в годы активной карьеры. Так детально разобрать игру Льва Ивановича, как Буффона, невозможно. Также важно учитывать прогресс футбола. Джанлуиджи в первом матче за «Парму» против «Милана» встретил двух обладателей «Золотого мяча» — Веа и Баджо.

Постоянно рубился с великими игроками. Буффон прошёл почти все испытания достойно, а под конец разгадал профессию. Чтобы голкиперы играли дольше, им нужно иначе тренироваться. В 60-х годах вратари не могли повторить за Яшином, который активно работал ногами и не боялся уйти с линии ворот. Лев Иванович опередил своё время, за ним повторяют сейчас.

А повторить за Буффоном тяжелее. Надо родиться с идеальным обменом веществ, чтобы поглощать столько пищи и вина, а депрессию лечить не только у врача, но также в галереях. Джиджи, будучи на вершине славы, потерял смысл жизни. Ему казалось, что всем нужен только Буффон – образ лучшего голкипера мира, а сам он никому не интересен и не нужен.

Грустный Джанлудижи бродил по городу и случайно увидел выставку Марка Шагала. Великий авангардист был на необычной волне, и она хорошо совпала с волной депрессивного Буффона. Вратарю понравились многие работы, но он долго торчал у картины «Прогулка». Там изображён Шагал со странной улыбкой мазохиста, держащий за руку свою музу Беллу, которая парит в воздухе.

Не знаем, что Буффон увидел в картине. Но момент, когда герой вот-вот оторвётся от земли и направится в небеса за своей любимой, задел голкипера. Шагал, шагал из депрессии и вышагал. А спустя двадцать лет Буффон завершает карьеру в «Парме» в возрасте 45 лет. Теперь ему снова нужен психолог, он оставался в игре так долго, поскольку боялся, что футбол его воздух.

Надеемся, Буффон найдёт способ превратить знаменитую злость в нечто прекрасное, как получилось в футболе. Джиджи справится, ведь давно выучил, что жизнь не всегда лёгкая, даже если ты молодой, здоровый, богатый и знаменитый. Так устроен человек. Например, после покупки любимого «Каррарезе» Буффон не нашёл инвесторов и продал значительную часть акций.

В прошлом сезоне команда была близка к плей-офф за выход в Серию В, но не справились. Возможно, когда у Буффона появится больше времени, то найдёт правильных специалистов, чтобы осчастливить древний клуб и спасти его от банкротства в будущем. А вот от поездки в Саудовскую Аравию отказался. И это правильно. Буффон начал и закончил карьеру в «Парме», это красиво.