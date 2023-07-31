Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе»

Бывший нападающий «Барселоны» заявил, что намерен закончить карьеру в одном клубе с .

Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе. Мы планировали это, когда играли за «Барселону». Мы говорили, что после «Барсы» мы отправимся в США , но этого не произошло. Теперь Лео решил перейти в МЛС . Надеюсь, у нас ещё будет возможность поиграть за один клуб.