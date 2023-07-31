Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что намерен закончить карьеру в одном клубе с Лионелем Месси.
Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе. Мы планировали это, когда играли за «Барселону». Мы говорили, что после «Барсы» мы отправимся в США, но этого не произошло. Теперь Лео решил перейти в МЛС. Надеюсь, у нас ещё будет возможность поиграть за один клуб.
Это лишь внешне выглядело, как дружба
Это лишь внешне выглядело, как дружба
Так нет же, половину карьеры провёл на благо гнома
Так нет же, половину карьеры провёл на благо гнома
Суарес, конечно, очень недооценён ! Умел все ! Боец до мозга костей (всегда пахал без мяча). Феноменальная техника (чаще всех прогонял в домик в Европе играв за Ливерпуль) удар с обеих ног, игра на опережение, отличный последний пас, штрафные очень хорошо бил, естественно голевое чутье. Скорость только минус. Но игрок выдающийся! Очень хочется еще раз их вместе увидеть в игре.
Суарес, конечно, очень недооценён ! Умел все ! Боец до мозга костей (всегда пахал без мяча). Феноменальная техника (чаще всех прогонял в домик в Европе играв за Ливерпуль) удар с обеих ног, игра на опережение, отличный последний пас, штрафные очень хорошо бил, естественно голевое чутье. Скорость только минус. Но игрок выдающийся! Очень хочется еще раз их вместе увидеть в игре.