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Луис Суарес: «Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе»

сегодня, 12:39

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что намерен закончить карьеру в одном клубе с Лионелем Месси.

Мы с Месси мечтаем закончить карьеру вместе. Мы планировали это, когда играли за «Барселону». Мы говорили, что после «Барсы» мы отправимся в США, но этого не произошло. Теперь Лео решил перейти в МЛС. Надеюсь, у нас ещё будет возможность поиграть за один клуб.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 14:56
Лишь бы здоровье не подвело
Baggio R.
Baggio R. ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 14:39
А ты прям лично присутствовал и знаешь их взаимоотношения? Домыслы свои с разных аккаунтов писать - дело немудрёное.
альсато
альсато ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:39
...еще знаю один минус-поэтому рекомендую, без "намордника" , не выпускать его на поле)))))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:58, ред.
Месси всегда относился к нему, как к прислуге...
Это лишь внешне выглядело, как дружба
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:55
А ведь мог состояться как великий игрок...
Так нет же, половину карьеры провёл на благо гнома
311
311
сегодня в 13:34
Гном перейдет туда, где больше заплатят. Куба перейдешь ты, ему фиолетово.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:24
Мечты сбудутся!!)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:09
Лучше поженитесь
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:06
Лучшая связка + лучший сезон в истории Ла Лиги этого дуэта! Сезон 2016 !!!! 40+20 в ЛЛ- второй лучший сезон в истории после сезона Лео 50+17 в 2012
Суарес, конечно, очень недооценён ! Умел все ! Боец до мозга костей (всегда пахал без мяча). Феноменальная техника (чаще всех прогонял в домик в Европе играв за Ливерпуль) удар с обеих ног, игра на опережение, отличный последний пас, штрафные очень хорошо бил, естественно голевое чутье. Скорость только минус. Но игрок выдающийся! Очень хочется еще раз их вместе увидеть в игре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:43
Ещё поиграете вместе у себя во дворе!
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