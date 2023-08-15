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Произошла первая отставка нового сезона РПЛ

вчера, 12:11

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата». Трудовой договор был расторгнут по согласию сторон. Временно руководить командой будет наставник грозненской молодёжки Иса Байтиев. В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой нового главного тренера.

Ташуев работал в «Ахмате» с сентября 2022 года. Под его руководством клуб провёл 32 игры (15 побед, 3 ничьи и 14 поражений). В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги грозненцы заняли 5-е место.

В новом сезоне РПЛ «Ахмат» под руководством Ташуева одержал одну победу и потерпел три поражения. Вчера клуб из Грозного уступил «Пари НН».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:37, ред.
Ташуев и Осинькин. Нигде и никогда я не видел главных тренеров с отвисшим брюхом. Надо сказать, безобразное зрелище. Только за внешний вид я не назначал бы таких товарищей тренерами. Где связь между увольнением Ташуева и тем, что я сказал ? Сам не знаю. Никакой связи. К слову пришлось.
Храневец
Храневец ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:09
Романцев говорил ,что после одного турнира нас в аэропорту встречали как героев .А через пол года меня до дверей квартиры после проигранного матча провожали два омоновца .Вот так !!!!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:25
первый пошёл
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:11
Зимой надо попращаться с 4 - 5 футболистами,не называю фамилий,но они не уровень ПЛ.Зачем они нам,наших воспитанников надо приалекать,давать больше времени.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:07, ред.
Да попросили бы рассторгнуть контракт,он и так ушел бы зачем сливать игры?Вчера один удар в створ,любой идиот видел что сливают тренера.А Пари НН уже второго тренера в Ахмате отпрааляет в отставку голами дагестанского игрока.Поспешили? Не думаю.Когда теряется понимание между игроками и тренером,то это называется," приехали"Чисто по человечески СПАСИБО Ташуева за время проведенное в Ахмате,были и яркие матчи и результат,ЗДОРОВЬЯ ему и удачи с новым клубом!!! А Ахмату хочется сказать,-Ребята,просыпайтесь,пора втягиваться и набирать очки.Удачи !!!!
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 14:58
Под нового тренера.
valt134
valt134
вчера в 14:20
Ташкентск стал заложником прошлого , очень успешного для клуба сезона. От него ждали «продолжения банкета». Грозненцы поторопились. Я ожидал, что первым «с вещами на выход» будет Хохлов… Ошибся. Хохлов будет вторым.
memphis
memphis
вчера в 13:58
Ожидаемо
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:56
Видимо слили Ташуева футболеры...надоел...)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 13:25
Там такие вещи не прощаются.
Сп62
Сп62
вчера в 13:12
Такова судьба любого тренера. Он всегда крайний.
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Не успели начать и уже отставка. Строго у них.
29zmyy96eafx
29zmyy96eafx
вчера в 13:08
В Грозном долго терпеть не будут
ДСА
ДСА
вчера в 13:06
Как-то быстро убрали. Сильно навредить он еще не успел. Были все шансы исправиться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:06
Первая и самая ожидаемая
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Произошла первая отставка нового сезона РПЛ .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:37
А я говорил...
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:31
Отлететь 2-0 от Балтики и с таким же счетом от Пари - мне кажется, что в Спартаке бы точно главного тренера за такое пинками бы выгнали, не?) И пофиг на былые заслуги, если прямо сейчас клуб падает в бездну
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:27
Да, старт у Терека не задался...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 12:20
Черчесов уже на чемоданах...
6n746np5hcpu
6n746np5hcpu
вчера в 12:14
Вах-вах, зачем так торопиться, да?
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:13
Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» сразу после прохода в ноги.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:12
А как же былые заслуги - 5 место?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:12
Что то уж прям сразу и в отставку - не резко?
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