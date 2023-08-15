Произошла первая отставка нового сезона РПЛ .

Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата». Трудовой договор был расторгнут по согласию сторон. Временно руководить командой будет наставник грозненской молодёжки Иса Байтиев. В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой нового главного тренера.
Ташуев работал в «Ахмате» с сентября 2022 года. Под его руководством клуб провёл 32 игры (15 побед, 3 ничьи и 14 поражений). В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги грозненцы заняли 5-е место.
В новом сезоне РПЛ «Ахмат» под руководством Ташуева одержал одну победу и потерпел три поражения. Вчера клуб из Грозного уступил «Пари НН».