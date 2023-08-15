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Ташуев объяснил причины своей отставки

вчера, 13:54

64-летний российский специалист Сергей Ташуев рассказал, почему он покинул «Ахмат».

Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Потом была бы домашняя игра. Надо было забираться наверх, на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, в частности мои, оказались заложниками ситуации — пятое место, ниже падать нельзя было, а тут поражение.

Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ниша. Результата не было.

Вчера достаточно доброжелательно и толерантно поговорили с президентом клуба. Решили, что лучше кому-то встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. [Вроде бы] всё хорошо, ребята молодцы — но показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будем общаться.

Также Ташуев заявил, что инициатором разрыва трудового договора было руководство грозненского клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:48
ну, традиционный метод
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:36
Этого стоило ожидать, Терек сейчас не на своем месте.
Храневец
Храневец
вчера в 16:13
Главное Сережа ,что живой остался ,а остальное мелочи 1!!!!
idres
idres
вчера в 14:00
ну сейчас будет очень сложно найти тренера... №свободны" только физруки...
Гость
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