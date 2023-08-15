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Близка вторая тренерская отставка в РПЛ

вчера, 16:18

Руководство «Рубина» дало главному тренеру казанцев Рашиду Рахимову два матча на исправление ситуации (у команды ноль побед и 14-е место в таблице РПЛ). Если в ближайших двух играх не будет побед, то Рахимова отправят в отставку.

58-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу. В текущем сезоне у «Рубина» две ничьих и четыре поражения в шести матчах.

Ранее в отставку был отправлен главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:20
Страное решение руководства,как они хотели,что после фнл будут ,здесь всех крушить?! У них вобще будет за счастье,не вылететь и закрепиться хотябы около зоны вылета! В кубке против Ростова казанцы смотрелися не плохо!! Ну им виднее!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Ничего страшного. Вернётся экспертом на "МАТЧ - ТВ", где у него лучше получается. Будем слушать, как надо играть, а как не надо.
Последнее: а может, команде не повезло с тренером ?
112910415
112910415
вчера в 18:34
а ведь два ближайших соперника заметно сильнее ...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:27
Не верю .
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ 64ddumqsxpdg (раскрыть)
вчера в 18:27
Видать по ошибке и невнимательности я нажал на жалобу,извини.Модератору прошу принять за ошибку.
64ddumqsxpdg
64ddumqsxpdg
вчера в 18:05
Сейчас посыпятся один за одним, перетасуются, у нас одни и те же, только друг друга меняют
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:35
Можно и в пердиве работать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:33
Понятно, что у Рахимова не получилось
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Кто следующий счастливчик в многострадальный Рубин?
Кто рискнёт своей репутацией?
sova147
sova147
вчера в 16:44
Жаль Рахимова такой опытный эксперт а вот с командой не идёт...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Посмотрим кто там на очереди .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:27
Слуцкий нервно потирает руки...
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