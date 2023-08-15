Близка вторая тренерская отставка в РПЛ

Руководство «Рубина» дало главному тренеру казанцев Рашиду Рахимову два матча на исправление ситуации (у команды ноль побед и 14-е место в таблице РПЛ). Если в ближайших двух играх не будет побед, то Рахимова отправят в отставку.
58-летний специалист возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу. В текущем сезоне у «Рубина» две ничьих и четыре поражения в шести матчах.
Ранее в отставку был отправлен главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
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