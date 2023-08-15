Первая отставка в новой кампании РПЛ. Пострадал тренер, который подарил «Ахмату» лучший сезон

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вчера, 18:38

В чемпионате-22/23 – 5-е место, 50 очков, на старте нового – 1 победа в 6 матчах.

Вот и громыхнула первая тренерская отставка в РПЛ – «Ахмат» решил попрощаться с Сергеем Ташуевым. Под его руководством грозненцы всего за год пережили бурю эмоций – от попадания в топ-5 минувшего чемпионата до провала на старте нынешнего.

В 6 матчах – поражение от дебютанта РПЛ и всего 1 победа

Старт сезона коллектив объективно провалил. В первых шести матчах среди соперников было лишь две команды, с которыми зацепиться за очки было практически невозможно: «Зенит» и ЦСКА . При этом с «армейцами» «Ахмат» часто терял мяч и немало ударов допустил в пределах своей штрафной.

Но вот помимо них подопечные Сергея Ташуева успели встретиться с «Крыльями Советов», «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом» в чемпионате и с «Балтикой» — в Кубке России. Все эти команды либо ниже классом, либо сопоставимые по уровню – за очки цепляться было вполне реально.

У самарцев были ощутимые проблемы с ярко выраженным форвардом – Писарский восстанавливается после травмы, доступны были только Цыпченко и молодежь – Карпицкий и Шитов. И даже так команда Осинькина забила дважды и увезла 3 очка. Ташуев по итогам встречи отмечал слабую игру в обороне:

В первые 15 минут мы создали три момента, и игра давалась. Но затем допустили две грубые ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Не всегда действовали дисциплинированно. Видимо, я не достучался до футболистов, хотя говорил, что сегодня главное — это надежно сыграть в обороне.

После поражений от «Зенита» и ЦСКА грозненцы наконец одержали первую победу – 2:1 с «Сочи». Ильин сыграл правого вингера и забил, автором второго мяча стал Артем Тимофеев.

Только вот после победы случились два поражения – так еще и нанесли их вышедшая из Первой Лиги «Балтика» и «Пари НН» со слабой реализацией. Если брать в расчет исключительно результат, по отставке главного тренера не возникает вопросов.

Эпидемия травм

Но нужно учитывать и ситуацию с составом клуба. До старта сезона грозненцы почти не усилились – приехали только Светослав Ковачев из «Арды» (аренда) и Владислав Волков из «Чайки», у «Тузлы Сити» арендовали Ясмина Челиковича. Из них только последний смог закрепиться в основной обойме. Совсем недавно подписали еще одного новичка – бразильского опорника Камило из «Лиона». Он пока успел отыграть только 3 минуты в матче с «Пари НН».

Между тем травмированных в «Ахмате» на порядок больше. Еще в апреле коллектив потерял основного центрального защитника Милоша Шатара и добравшегося до основы воспитанника Лечи Садулаева. В мае повреждение получил Нене Гбамбле, а в межсезонье выбыл системообразующий опорник Антон Швец, который большинство матчей минувшего чемпионата провел от свистка до свистка.

В итоге возможностей для ротации стало минимум – Челикович не сыграл только с «Балтикой», такая же ситуация с опорником Владиславом Камиловым, форвардом Владимиром Ильиным и вингером Бернардом Беришей.

В прошлом сезоне прошли пик

История повторяется. В прошлом году грозненцы тоже буксовали на старте под руководством Андрея Талалаева. Только тогда команда начала с 1:1 против «Спартака» 2:1 с «Факелом», позднее отобрала очки у «Зенита» и «Химок», «Локомотива». Но после поражения от «Пари НН» стало известно об отставке специалиста.

«Ахмат» возглавил Сергей Ташуев – и с ним коллектив провел свой лучший сезон за время выступления в Премьер-Лиге – клуб обновил рекорд по набранным очкам, при этом успел нанести поражение «Зениту» в Санкт-Петербурге, вновь поделить очки со «Спартаком», разделаться с «Динамо» (3:0) и сыграть вничью с «Краснодаром».

Грозненцы объективно недотягивают до уровня топ-5 – а теперь бороться за пятерку пришлось бы еще и с «Динамо», «Локомотивом». В итоге «Ахмат» сошел с дистанции заранее – но теперь приходится даже посматривать на расположение сил в нижней четверке.

Доверять своим или искать тренера с опытом

В 5-м туре чемпионата «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Южноуральцы тоже испытывают огромные проблемы с набором очков и выступают куда слабее, чем в прошлом году. Но костяк команда не растеряла, да и травмированных не так много – невозможно предугадать, когда выстрелит коллектив под руководством Иржи Ярошика. Так что оренбуржцы для «Ахмата» в таком виде остаются серьезной опасностью.

К поединку грозненцев будет готовить Иса Байтиев, долгое время работавший в клубной системе – он уже исполнял обязанности наставника главной команды в сезоне-2011/12, с 2018 года возглавлял молодежный состав клуба. В то же время очевидно, что Иса останется во главе грозненцев, пока руководство не найдет более опытного специалиста – на высоком уровне Байтиев еще не работал, а свои задачи клуб хочет решать здесь и сейчас.

На рынке без работы остаются тот же Игорь Шалимов, Алексей Березуцкий, Спартак Гогниев, Дмитрий Пятибратов, Леонид Слуцкий. Но если «Ахмат» хочет более сильного специалиста, сейчас не лучшее время для рокировки на тренерском мостике – пока слухов о потенциальных отставках минимум. Из тех, кто может задуматься о смене тренера, — только «Факел», который под руководством Вадима Евсеева идет последним в РПЛ . С натяжкой – «Рубин» с Рашидом Рахимовым или «Пари НН» под руководством Сергея Юрана.

Есть и гораздо менее очевидный, но перспективный вариант – Евгений Калешин, под руководством которого «Акрон» выбил из прошлого розыгрыша Кубка «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», а в текущем розыгрыше Первой лиги идет на первом месте.