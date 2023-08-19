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Конти успешно прошёл медосмотр для перехода из «Локомотива» в «Колон»

вчера, 12:43

Защитник Херман Конти близок к переходу из «Локомотива» в «Колон».

По информации источника, игрок в четверг успешно прошёл медосмотр для выступления за аргентинскую команду.

Сообщается, что футболист должен был в пятницу провести первую тренировку, но этого не произошло, так как «железнодорожники» не дали разрешения на это. Причина в том, что ещё не были решены некоторые контрактные вопросы, москвичи хотели во всём разобраться. Теперь все нюансы улажены, Конти будет выступать за «Колон» на правах годичной аренды.

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shlomo
shlomo
вчера в 12:55
Ну пусть играет, а не сидит на лавочке. Удачи и без травм.
Гость
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