Конти успешно прошёл медосмотр для перехода из «Локомотива» в «Колон»

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вчера, 12:43

Защитник близок к переходу из «Локомотива» в «Колон».

По информации источника, игрок в четверг успешно прошёл медосмотр для выступления за аргентинскую команду.

Сообщается, что футболист должен был в пятницу провести первую тренировку, но этого не произошло, так как «железнодорожники» не дали разрешения на это. Причина в том, что ещё не были решены некоторые контрактные вопросы, москвичи хотели во всём разобраться. Теперь все нюансы улажены, Конти будет выступать за «Колон» на правах годичной аренды.