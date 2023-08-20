Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСША. МЛС 2023

Месси стал самым титулованным футболистом в истории

вчера, 08:37

Нападающий Лионель Месси выиграл рекордный 44-й трофей в своей карьере, одержав с «Интер Майами» победу в Кубке лиг Северной и Центральной Америки.

В финале турнира команда, в составе которой выступает аргентинец, обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти).

На счету футболиста 35 титулов с «Барселоной» (10 в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 8 в Суперкубке страны, 4 в Лиге чемпионов, по 3 в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира), 3 с ПСЖ (2 в Лиге 1 и один в Суперкубке Франции). Также игрок выигрывал чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008), Кубок Америки (2021), Финалиссиму (2022) и молодёжный чемпионат мира (2005).

Таким образом, Месси стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав Дани Алвеса (43).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси стал самым титулованным в истории футбола. Лионель – новый Король игры
Вчера, 12:46Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии17
Гвардиола — первый тренер, выигравший Суперкубок УЕФА с 3 разными клубами
17 августа
«Урал» показал лучший старт в своей истории в чемпионате России
11 августа
Месси установил рекорд в качестве дебютанта команды МЛС
07 августа
«Краснодар» впервые в истории начал с трёх побед подряд в РПЛ
04 августа
Роналду стал рекордсменом по голам головой в официальных матчах
01 августа
Сортировать
Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:01
Есть футбольный клуб,который строится годами, есть сборная, где собираются за 2 недели, это разные вещи,и поверь мне, Сити абсолютно не зависит от Холанда.
eleven LC
eleven LC ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 21:24
Скажу честно,впринципе да,согласен!
Есть ещё Холанд который выиграл требл и везде стал лучшим бомбардиром,но он удивительным образом изчезает в важных матчах и в финалах!
abuefftagir
abuefftagir ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:57
Ну ты согласен с этим?
abuefftagir
abuefftagir ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:50
Согласен полностью.
just futball
just futball ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 20:30
"Адекватная оценка" это считать зрителем, тех кто бил пенальти?
oldrussian
oldrussian ответ just futball (раскрыть)
вчера в 20:16
Относительно "удобства или неудобства" думания. Вы на себя примерьте этот тезис. Я Вам изложил все основанные на реальности факты, касаемые этого финала, Похоже, Вам не дано осознать тех, основанных на логике , выводов из этой ситуации. Что ж, остаётся только пожелать более адекватной оценки ситуации, удачи...
just futball
just futball ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 19:43
Вам удобно так думать. Я не отрицаю что у Мартинеса большой вклад выигренного ЧМ. Но Финал не только состоит из серии пенальти. До него надо играть как минимум 120 минут.
Месси не был зрителем как я в серии пенальти. Он бил пенальти, забил гол и это тоже влиял на игру.
.
oldrussian
oldrussian ответ just futball (раскрыть)
вчера в 19:28
Ну что тут сказать? Вы предлагаете обсуждать обстоятельства, сложившиеся до кульминации. Я полагаю, что в этом не смысла, поскольку всё решалось в серии пенальти. А далее мы следуем фактам. Мы не можем судить об эмоциях, что там было в голове Мартинеса, влиял ли на него авторитет Месси или нет. Факт остаётся фактом: В то время, как Мартинес решал судьбу финала, Месси был зрителем. Вы с этим не согласны? Тогда учите матчасть.
just futball
just futball ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 18:49
Значить и Мартинес был зрителем когда ему Мбаппе трешку отгрузил + пенальти после игры и когда Месси забил два + пенальти после игры. И это все в одном матче.
oldrussian
oldrussian ответ just futball (раскрыть)
вчера в 18:35
Благодарит за результат. Но когда Мартинес делал этот результат, Месси был таким же зрителем, как и тысячи на трибунах. Не согласны?
just futball
just futball ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 18:28
Без голов Месси во время игры и до пенальти бы дошли эти матчи. Так что вратари, игроки и все связанные люди командой должны поблагодарить Месси.
Когда команда Месси проигрывала в серии пенальти, весь удар команды достовались Месси, когда выигрывают значить и слава тоже должен достоваться Месси. Тем более он забил в этих финалах.
А по видео кадрам видно что Месси поздравляет и благодарит вратаря
oldrussian
oldrussian ответ usk (раскрыть)
вчера в 18:25
А не важно, где "до" и "после". Важно, что в финале ни в основное, ни в дополнительное время ни Месси, ни Мбаппе и никто другой не смогли решить вопрос кто сильней. А в серии пенальти, как говорят, в лотерее решают другие факторы. И Месси и Мбаппе свой шанс не упустили, но решающее слово осталось не за ними. Два сейва Мартинеса - вот ключ к золоту Аргентины. Другое дело, когда игрок бьёт мимо или в перекладину. Но если отбивает вратарь, то всё, что происходило на поле до этого момента, обнуляется, каким бы ни был счёт. Поэтому, в описанной ситуации "великий" Месси был просто зрителем и его заслуга в успехе не больше, чем любого болельщика на трибунах. Есть что возразить?
usk
usk ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 18:12
Мне вот интересно до прихода Месси вы знал вратаря Интер Маями и после чемпионата мира я даже не знаю где играет Мартинес почему то про него особенно и не пишут
allemz
allemz
вчера в 17:58
Нелепо выглядят те, кто раньше кричали о "липовых" ЗМ аргентинца в борьбе с Хави, Снейдером и Левандовски, а сейчас восхваляют его. Так и управляют общественным мнением.
Месси хороший игрок, как и многие достойные футболисты, но и также медийно обеспеченный благодаря своим работодателям в столь неоднозначные времена.
Однако все равно поздравляю его, это успех
eleven LC
eleven LC ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 17:57
На золотом мяче 2023 уже стоит гравировка Месси,так что любое мнение здесь роли не играет!
oldrussian
oldrussian
вчера в 17:48
Интересно, он вратарям хотя бы проставляется? Мартинес сделал его чемпионом мира, теперь вратарь Майами добыл ему очередной трофей.
abuefftagir
abuefftagir ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 17:40
Дело в другом. Во время чемпионата мира ты сказал что кто выиграет чемпионат мира,тот получит золотой мяч, то есть, либо Месси, либо Мбаппе,ты и сейчас такого мнения?
Пепс
Пепс
вчера в 17:35
Был на Камп Ноу на игре Барсы.... Месси гений.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:29
Талант от Бога!
протон
протон
вчера в 17:28
Чемпион Мира
7 ЗМ
6 ЗБ
44 трофея (все со сборной и клубом)
5 раз лучший плеймекер
73 за сезон +32 голевые
91 за календарный
1000+ ГП
И россыпь других рекордов, повезло нам видеть игру ВЕЛИЧАЙШЕГО игрока в истории лучшего вида спорта !
eleven LC
eleven LC ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Чё за "ромашка"? Если ты скажешь,если ты признаешь
Завязывал бы ты с этим
Я могу критиковать Месси если он играет плохо,а в первом сезоне в ПСЖ он играл плохо!
А сейчас он стал самым титулованным футболистом в истории,можно и похвалить!
Так в чём я не прав,?
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 16:48
Ух ты. Следишь за Месси. Приятно, что фанаты Роналду следят за чемпионом мира и самым титулованным футболистом в истории
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:05
Аналогов не предвидется....
Per4ick
Per4ick
вчера в 13:32
его даже в лиге бургеров тянули за уши причем с дебюта поставив нелепый штрафной где даже не было фола и опять победа по пенальти , как же везет этому распиаренному мошеннику. золотой мяч не забудьте выслать, тоже мне достижение
Vadik
Vadik
вчера в 13:01
Великолепный результат! Думаю, что этот рекорд пробудет долго!
Grizly88
Grizly88 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:51
Неудобные положения? Да плевал я
Tex
Tex
вчера в 12:41
Большое достижение. Жаль, что человеческой организм имеет свои лимиты и спортсмены упираются в свой предел... Думаю Месси сможет взять еще пару трофеев до того, как повесит бутсы на гвоздь
112910415
112910415
вчера в 12:41
Никто сильно не удивился
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:31
У Зенита за всю историю 27-мь трофеев, это для осознания величия Месси. Нам повезло вживую видеть весь футбольный путь одного из лучших игроков в истории.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:29
По версии хейтеров Месси сказочный миллиардер, подкупивший все организации, клубы, страны ради фактических побед с идеальным фейковым исполнением каждого участника. Ну что тут скажешь, все равно, браво!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 