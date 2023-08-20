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вчера, 08:37

Нападающий выиграл рекордный 44-й трофей в своей карьере, одержав с «Интер Майами» победу в Кубке лиг Северной и Центральной Америки.

В финале турнира команда, в составе которой выступает аргентинец, обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти).

На счету футболиста 35 титулов с «Барселоной» (10 в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 8 в Суперкубке страны, 4 в Лиге чемпионов, по 3 в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира), 3 с ПСЖ (2 в Лиге 1 и один в Суперкубке Франции). Также игрок выигрывал чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008), Кубок Америки (2021), Финалиссиму (2022) и молодёжный чемпионат мира (2005).

Таким образом, Месси стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав Дани Алвеса (43).