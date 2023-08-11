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«Урал» показал лучший старт в своей истории в чемпионате России

вчера, 20:34

«Урал» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 4-го тура РПЛ (3:2).

По данным Opta, клуб из Екатеринбурга выдал свой лучший старт в чемпионате России, набрав 10 очков в четырёх первых играх.

Нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда — первый игрок команды как минимум за последние 15 сезонов, который отличился результативными действиями в каждом из стартовых четырёх поединках в РПЛ, на его счету 3 гола и 1 пас в турнире.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Про перспективы ЦСКА в этом сезоне я вообще бы скромно молчал
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:28, ред.
У Ганчеренко хорошо получается в среднеках, дай Бог ему успеха 5-6 место Урала в итоге.
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:13
"...но чемпионат только начался и рано прочить Уралу даже призовое место на столь длинной дистанции и называть гением Ганчаренко."
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Это у вас, спартачей, принято, после каждого удачного матча, говорить о чемпионстве и гении вашего тренера. А здесь голая констатация факта без каких-либо радужных выводов.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:45
Уральцы приятно удивляют на старте. Вчерашний матч показал, что помимо игры и результата, у команды всё в порядке с яй... характером.
ABir
ABir
вчера в 23:45
Про Спартак и его лучший старт до сегодняшнего вечера тоже говорили. Все могло и дальше так продолжаться, попади Промес не в штангу, а в ворота при счете 2-1 в пользу Спартака. Но в футболе так часто бывает, не забиваешь ты, пропускаешь от соперника. Рано или поздно при таких провалах в обороне такое поражение со Спартаком должно было произойти при всех достоинствах его нападения. Поэтому матч был хорош, Урал явно не заслуживал поражения, а даже добился победы, но чемпионат только начался и рано прочить Уралу даже призовое место на столь длинной дистанции и называть гением Ганчаренко.
8rc2cjmu6hhy
8rc2cjmu6hhy
вчера в 22:42
Урал молодцы, спартачи им в этом помогли
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:40
Конец будет весной 2024...пока не о чем говорить...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:33
Конец-делу венец.И кабздец!
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Так они и были в печали 3 часа назад в тот момент какое то время)...
в чем собственно несоответствие?)....
ДСА
ДСА
вчера в 22:20, ред.
Лишь бы не сдулись от эйфории.
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:10
1:0 гол Аюпова. А Спартак трешку пропустил, как говорится почувствуй разницу.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:08
Ты не помнишь,кто три часа назад должен был быть в печали??? С весёлыми картинками.Повтори, с новыми мультяшными персонажами.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:07
Наверное,поэтому Абаскаль и убрал с поля эту Бонгонду.После этого и слил матч.А "Урал" победил заслуженно.Но это "калиф на час".
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:03
Три победы, пали ЦСКА, Оренбург и Спартак. Ничья дома с Пари ,,НН». Ого!!! У меня кажется плечи шире стали!!!)
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:26
Как Урал с ЦСКА сыграл не в курсе?....
drug01
drug01
вчера в 21:22
Урал прыгнул выше головы, молодцы!
Red blu
Red blu
вчера в 21:21
Хорошо начали.
Но дистанция длинная
Если хотят высоко забраться к 30- му туру
Расслабляться не стоит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:42
Урал звери, а Гончаренко гений!
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