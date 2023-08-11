«Урал» показал лучший старт в своей истории в чемпионате России

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вчера, 20:34

«Урал» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 4-го тура РПЛ (3:2).

По данным Opta, клуб из Екатеринбурга выдал свой лучший старт в чемпионате России, набрав 10 очков в четырёх первых играх.