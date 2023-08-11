«Урал» показал лучший старт в своей истории в чемпионате России

«Урал» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 4-го тура РПЛ (3:2).
По данным Opta, клуб из Екатеринбурга выдал свой лучший старт в чемпионате России, набрав 10 очков в четырёх первых играх.
Нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда — первый игрок команды как минимум за последние 15 сезонов, который отличился результативными действиями в каждом из стартовых четырёх поединках в РПЛ, на его счету 3 гола и 1 пас в турнире.
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Это у вас, спартачей, принято, после каждого удачного матча, говорить о чемпионстве и гении вашего тренера. А здесь голая констатация факта без каких-либо радужных выводов.
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Это у вас, спартачей, принято, после каждого удачного матча, говорить о чемпионстве и гении вашего тренера. А здесь голая констатация факта без каких-либо радужных выводов.
в чем собственно несоответствие?)....
в чем собственно несоответствие?)....
Но дистанция длинная
Если хотят высоко забраться к 30- му туру
Расслабляться не стоит.
Но дистанция длинная
Если хотят высоко забраться к 30- му туру
Расслабляться не стоит.