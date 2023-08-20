Сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира

Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского чемпионата мира-2023 (1:0).
Единственный гол забила Ольга Кармона на 29-й минуте игры.
Испания впервые стала чемпионом мира.
Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского чемпионата мира-2023 (1:0).
Единственный гол забила Ольга Кармона на 29-й минуте игры.
Испания впервые стала чемпионом мира.
Никто не разглядел точно, что было на майке во время трансляции, поэтому после матча Ольга в интервью пояснила, что это был привет её подруге, у которой умерла мама.
Думаю Григорян посмотрел этот матч и сказал , ну всё же русские девушки на много красивее. на самом деле так и есть.
Никто не разглядел точно, что было на майке во время трансляции, поэтому после матча Ольга в интервью пояснила, что это был привет её подруге, у которой умерла мама.
Думаю Григорян посмотрел этот матч и сказал , ну всё же русские девушки на много красивее. на самом деле так и есть.
Мои поздравления сборной Испании и хорошо что повержена сборная Англии !
Мои поздравления сборной Испании и хорошо что повержена сборная Англии !
А Ольга сделала своё дело!
А Ольга сделала своё дело!