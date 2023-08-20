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Сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира

вчера, 15:04

Сборная Испании одержала победу над Англией в финале женского чемпионата мира-2023 (1:0).

Единственный гол забила Ольга Кармона на 29-й минуте игры.

Испания впервые стала чемпионом мира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:51
"После гола Ольга показала майку с надписью «MERCHI» – так передала привет маме и ее подругам".
Никто не разглядел точно, что было на майке во время трансляции, поэтому после матча Ольга в интервью пояснила, что это был привет её подруге, у которой умерла мама.
Думаю Григорян посмотрел этот матч и сказал , ну всё же русские девушки на много красивее. на самом деле так и есть.
Знатог
Знатог
вчера в 23:38
я за Англию но испанки играли лучше. Единственное достижение англии взятый пенальти.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:13
А Ольга не из России?
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:25
Красиво выиграли, молодцы!
drug01
drug01
вчера в 17:01
Поздравляем сборную Испании с победой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:53
Англия начала хорошо,но пропустила и поплыла!
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
Интересное еще то, что в сборной Испании выступала Сальма Паральюэло и в 19 лет прошла все футбольные уровни выиграв: Лигу чемпионов, Лигу F, Кубок Испании и Кубок мира она тоже выигрывала, и не один раз: до 17 лет, до 20 лет, а теперь еще и взрослый. Умничка....
Triem
Triem
вчера в 16:33
Молодца Ольга!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:29
Всё когда-то бывает в первый раз.
Мои поздравления сборной Испании и хорошо что повержена сборная Англии !
izrafel
izrafel
вчера в 16:18
Как стать главной героиней ЧМ, если рядом с тобой играют Путельяс и Эрмосо? Забить в самых важных играх ⚽️⚽️.... и 23-летняя Кармона так и сделала. Молодая звездочка из «Реала».
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:15
Поздравок Испанской сборной!
А Ольга сделала своё дело!
sw5xrhhxf8w5
sw5xrhhxf8w5
вчера в 16:02
Испания женская от мужской не отстаёт ,в финале обыграв родоначальников
Гость
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