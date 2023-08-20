«Факел» набрал первые очки в сезоне, обыграв дома «Пари НН»

В матче 5-го тура РПЛ «Факел» в Воронеже обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.
Первый гол забил Евгений Марков на 75-й минуте. 90+2-й отличился Александр Долгов.
С 55-й минуты нижегородцы играли вдесятером из-за удаления Виктора Александрова.
«Факел», таким образом, набрал первые очки в текущем сезоне. Команда идет 15-й. «Пари НН» с 4 баллами располагается на 12-м месте.
успехов !
успехов !
Так держать.
Трудную полоску календаря прошли теперь надо набирать очки.
Так держать.
Трудную полоску календаря прошли теперь надо набирать очки.
Команда самобытная, поддержка болельщиков имеется, - прорвутся!...
Команда самобытная, поддержка болельщиков имеется, - прорвутся!...