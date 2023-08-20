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«Факел» набрал первые очки в сезоне, обыграв дома «Пари НН»

вчера, 19:25
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

В матче 5-го тура РПЛ «Факел» в Воронеже обыграл «Пари НН» со счетом 2:0.

Первый гол забил Евгений Марков на 75-й минуте. 90+2-й отличился Александр Долгов.

С 55-й минуты нижегородцы играли вдесятером из-за удаления Виктора Александрова.

«Факел», таким образом, набрал первые очки в текущем сезоне. Команда идет 15-й. «Пари НН» с 4 баллами располагается на 12-м месте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
у Факела - армия болельщиков !
успехов !
протон
протон
вчера в 22:32
Воронеж с победой, было понятно, что настроются как на последний бой, Евсееву не простили бы пятый подряд проигрыш. Юрану надо что то делать с дисциплиной, 2 жёлтые карточки, уже второе удаление в начале сезона, которые ломают игру и ведут к проигрышам в равной игре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:18
С победой Воронеж!
Так держать.
Трудную полоску календаря прошли теперь надо набирать очки.
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 21:59
Билеты достать не смог. После 4 поражений билетов всё равно нет уже за день до игры. Наверно, если Факел уже все шансы на спасение потеряет, всё равно аншлаги на стадионе будут. КОГДА УЖЕ ВТОРОЙ ЯРУС ОТКРОЕТЕ?!?!?!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:36
Молодцы, составят конкуренцию в борьбе за выживание.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 21:32
Воронеж с победой!
sova147
sova147
вчера в 21:29
Первые очки Факела поздравляем!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
Молодцы ребятушки, с Победой всех болельщиков Факела ! 👍✊️🙋🏻‍♂️
FCLL
FCLL ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:25
    particular
    particular
    вчера в 20:14, ред.
    С почином! С Победой!
    Команда самобытная, поддержка болельщиков имеется, - прорвутся!...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 20:07
    Факелу предстоит тяжёлый сезон
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:05
    Факел прыгнул выше головы
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:04
    Им повезло - удавление помогло
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 19:37
    С дебютной победой факел, молодцы!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 19:33
    Первая победа Евсеева и Ко! Есть три очка!
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 19:26
    Молодцы, Факел, старались доминировать и дожали гостей после удаления
    Гость
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