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«Вест Хэм» обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ

вчера, 20:37
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Челси» 3:1.

На 12-й минуте Наиф Агер вывел «молотобойцев» вперед. На 28-й Кэрни Чуквуемека провел ответный мяч. «Синие» могли повести, но Энцо Фернандес не реализовал 11-метровый на 43-й минуте.

После перерыва Майкл Антонио забил второй гол хозяев на 53-й минуте, а на 90+5-й минуте Лукас Пакета реализовал пенальти и установил окончательный счет.

С 67-й минуты «Вест Хэм» играл вдесятером после удаления Агера.

После двух туров у «Вест Хэма» 4 очка, у «Челси» — 1 балл.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:31
После двух туров у «Вест Хэма» 4 очка, у «Челси» — 1 балл.

Не знал, что в АПЛ некоторые команды набирают очки, а другие баллы.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
так жить нельзя (
Tex
Tex ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:10
То же самое хотел сказать. Энцо Фернандес однозначно позитивное впечатление оставляет. Просто ему не надо давать бить пенальти
Маг_тм
Маг_тм ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:52
Не соглашусь, мне лично нравится игра Фернандеса.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:48
До травмы Чеквумаеки играли здорово. После выхода Мудрика, весь фланг просел. Очень не удачный трансфер Челси
Dauletbek
Dauletbek ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 21:51
Кайседо, первый блин комом. Ну, ничего, жизнь на этом не заканчивается
протон
протон
вчера в 21:37
Фернандес, Кайседо и, особенно, Мудрик... такие деньжищи заплачены за игроков, но играют на уровне ФНЛ. Ладно Кайседо, может еще дрожь в ногах и понятно что сыгранности 0, но Мудрик....
Челси превращается в середняка лиги, с оговоркой только, что суммарная стоимость игроков на уровне ТОПов Европы
протон
протон
вчера в 21:36
Миллирад потратили играть некому....поразительно просто, какие-то Чуквуэки , где топ игроки , где звезды? куда деньги ушли? Где Мудрик? за что 100ку отдали, чтобы он на банке сидел?))
Таганский
Таганский ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:29
Да по сути, и нет достойных повязки, способных играть в старте и на постоянку, учитывая преследующие травмы то Риса, то Бэнчика, то их вместе..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:29
Позорный второй тайм в исполнении Челси. Стерлинг как ни странно был лучшим, заработал пенальти, в одиночку обводил проходил по несколько соперников, выдавал в штрафную мячи. Энцо, в нужный момент не забил пенальти. 70 миллионный Мудрик просто Мудрик…А ещё более дорогой Кайседо ужасно вошел в игру.
Челси даже в большинстве ничего не смогли сделать, вдобавок пропустив ещё гол в концовке с пенальти.
Но глуповато было надеяться, что так кардинально обновив состав, накупив 19-21 летних юнцов, команда станет побеждать сразу всех подряд. Работы у Почеттино многооо.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 21:24
Силва сам отказался от капитанской повязки, сказав, что ему 39 и понимает, что не всегда сможет играть в старте, рекомендовав назначить Джеймса капитаном
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17
«Вест Хэм» обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ .
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:14
Абрамович после игры Тоттенхэм - Челси !)
DXTK
DXTK
вчера в 21:10, ред.
Тоттенхэм без Кейна, а ВХ без Райса одерживают победы. Думаю молотобойцы хорошо сыграли, сейчас самый момент для команды Мойеса чтобы набирать очки, потому что впереди еще матчи еврокубков.

Говорят что челси не забил пенку при равном счете по этому игра по другому пошла в итоге проиграли, это все в пользу бедных, кто синим мешал забивать с игры, плюс молотки были вменьшенстве?

PS Интересно даже ......После этого поражения Боэли уже начала составлять новый список кандидатов на замену Почеттино или еще подождет чуть-чуть?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:53
Ну что, не могу сказать, что Челси не наиграл на ничью, но реализация подвела где-то, а где-то Ареоля был на высоте! Сто миллионные Мудрик и Кайседо это вообще что то....я конечно не знаю, но кажется на Мишану оооочень сильно давит ценник. Да, старается, идет в обводку, но как дело доходит до удара,то сразу беда. Быстрее бы забил парочку, что бы груз с плеч упал. Кайседо вышел вообще с таким видом, типо "где я?!" Ну да ладно, первые минуты в новой команде, думаю еще исправится
В ВХЮ понравились Праус и Боуэн. Вот до меня ни как не доходит, почему большие клубы столько времени игнорят Прауса!? Шикарный игрок центра поля как по мне!
Молотобойцев с победой, дотерпели, добили, молодцы!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:50
Кайседо полное 💩
adrianes
adrianes
вчера в 20:49
Надо Абрамовича покупать.Голкипером.
Таганский
Таганский
вчера в 20:48
Я бы назвал это поражение нужным и поучительным для Поча.. Он должен открытыми глазами посмотреть на ситуацию..
Как по мне, то с вратарями у Челси давно швах, и Санчес доказал, что он пока не №1 (хотя других кандидатов тоже нет).
Я не пойму, почему капитанскую повязку не дают Силве?? Видимо, сам не надевает.. Но пенку уж точно надо было ему пробивать, а не Энцо..
Кайседо.. ну тут вообще no comments..)) На пол-года растянули Санта-Барбару с его трансфером и так 79аться в дебюте..
Из позитива.. Увидел большое желание играть у всех.. даже Рахимка приятно удивил в 1 тайме..))
А пока все сыровато.. но мы все понимаем и ждем перемен в улучшение.. есть над чем работать Почу.. Удачи!!
Ждем Лутон на СБ..
Tex
Tex
вчера в 20:47
Команда сырая и ей еще предстоит проделать много работы. Нет смысла посыпать голову пеплом. Есть много позитивных моментов
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:44
Забей Энцо пенальти и итог мог бы быть совсем другой но имеем,что имеем.
Но посыпать голову пеплом лично я не собираюсь, переодически Челси играет в очень классный футбол, да в обороне ещё нет сыгроности, да и в атаке хватает ляпов,но в целом футбол команды не такой безнадежный какой был в прошлом году, Челси на верном пути и победы придут,в общем ждём следующий матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:44
Нет такой команды больше, нет Челси
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:40
Челси пролетел.как фанера над Парижем !!!
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