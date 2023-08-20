«Вест Хэм» обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ .

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вчера, 20:37

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Челси» 3:1.

На 12-й минуте Наиф Агер вывел «молотобойцев» вперед. На 28-й Кэрни Чуквуемека провел ответный мяч. «Синие» могли повести, но Энцо Фернандес не реализовал 11-метровый на 43-й минуте.

После перерыва Майкл Антонио забил второй гол хозяев на 53-й минуте, а на 90+5-й минуте Лукас Пакета реализовал пенальти и установил окончательный счет.

С 67-й минуты «Вест Хэм» играл вдесятером после удаления Агера.

После двух туров у «Вест Хэма» 4 очка, у «Челси» — 1 балл.