«Вест Хэм» обыграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ .

В матче 2-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Челси» 3:1.
На 12-й минуте Наиф Агер вывел «молотобойцев» вперед. На 28-й Кэрни Чуквуемека провел ответный мяч. «Синие» могли повести, но Энцо Фернандес не реализовал 11-метровый на 43-й минуте.
После перерыва Майкл Антонио забил второй гол хозяев на 53-й минуте, а на 90+5-й минуте Лукас Пакета реализовал пенальти и установил окончательный счет.
С 67-й минуты «Вест Хэм» играл вдесятером после удаления Агера.
После двух туров у «Вест Хэма» 4 очка, у «Челси» — 1 балл.
Но посыпать голову пеплом лично я не собираюсь, переодически Челси играет в очень классный футбол, да в обороне ещё нет сыгроности, да и в атаке хватает ляпов,но в целом футбол команды не такой безнадежный какой был в прошлом году, Челси на верном пути и победы придут,в общем ждём следующий матч.
Но посыпать голову пеплом лично я не собираюсь, переодически Челси играет в очень классный футбол, да в обороне ещё нет сыгроности, да и в атаке хватает ляпов,но в целом футбол команды не такой безнадежный какой был в прошлом году, Челси на верном пути и победы придут,в общем ждём следующий матч.
Как по мне, то с вратарями у Челси давно швах, и Санчес доказал, что он пока не №1 (хотя других кандидатов тоже нет).
Я не пойму, почему капитанскую повязку не дают Силве?? Видимо, сам не надевает.. Но пенку уж точно надо было ему пробивать, а не Энцо..
Кайседо.. ну тут вообще no comments..)) На пол-года растянули Санта-Барбару с его трансфером и так 79аться в дебюте..
Из позитива.. Увидел большое желание играть у всех.. даже Рахимка приятно удивил в 1 тайме..))
А пока все сыровато.. но мы все понимаем и ждем перемен в улучшение.. есть над чем работать Почу.. Удачи!!
Ждем Лутон на СБ..
Как по мне, то с вратарями у Челси давно швах, и Санчес доказал, что он пока не №1 (хотя других кандидатов тоже нет).
Я не пойму, почему капитанскую повязку не дают Силве?? Видимо, сам не надевает.. Но пенку уж точно надо было ему пробивать, а не Энцо..
Кайседо.. ну тут вообще no comments..)) На пол-года растянули Санта-Барбару с его трансфером и так 79аться в дебюте..
Из позитива.. Увидел большое желание играть у всех.. даже Рахимка приятно удивил в 1 тайме..))
А пока все сыровато.. но мы все понимаем и ждем перемен в улучшение.. есть над чем работать Почу.. Удачи!!
Ждем Лутон на СБ..
В ВХЮ понравились Праус и Боуэн. Вот до меня ни как не доходит, почему большие клубы столько времени игнорят Прауса!? Шикарный игрок центра поля как по мне!
Молотобойцев с победой, дотерпели, добили, молодцы!
В ВХЮ понравились Праус и Боуэн. Вот до меня ни как не доходит, почему большие клубы столько времени игнорят Прауса!? Шикарный игрок центра поля как по мне!
Молотобойцев с победой, дотерпели, добили, молодцы!