«Зенит» победил «Спартак» в матче 5-го тура чемпионата России

В центральном матче 5-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.
«Зенит» забил первым на 32-й минуте благодаря голу Вендела. На 73-й минуте он же провел второй мяч петербуржцев. Александр Соболев отквитал один гол с пенальти на 81-й минуте. На 90+4-й Матео Кассьерра закрепил преимущество гостей третьим мячом.
«Зенит» набрал 10 очков и вышел на 3-е место. У «Спартака» осталось 9 баллов, команда идет 5-й.
И в дальнейшем, Зенит играл спокойно, не форсируя события и даже излишне академично. Середину поля гости переходили медленно, чередуя короткий и средний пас. Спартак стоит похвалить за настойчивость и нацеленность на ворота соперника, но трудно забить гол Зениту, если Промес должен отходить назад в поисках мяча.
Если судить в целом по игре, то можно сказать, что Зенит победил на классе, у Спартака было много желания, но и много суеты. Как и раньше, констатирую- поставленной командной игры у КБ нет. Есть очень качественные футболисты- острые, техничные, но тренерской мысли в игре КБ, я лично, сегодня снова не увидел...
Если Зенит найдет свою игру, а тем более усилится- равных ему не будет снова. Из всех команд увиденных мною в этом коротком отрезке сезона, нет команды, способной бросить вызов, даже такому Зениту. Но посмотрим, сезон только начался, а значит- всё самое интересное впереди!
Зенит с победой! Спартаку- не прибегать больше к прессингу, это не ваши методы, исторически. Спартак- это безудержная атака и мысль в игре, а не разрушительный футбол Абаскаля....
И в дальнейшем, Зенит играл спокойно, не форсируя события и даже излишне академично. Середину поля гости переходили медленно, чередуя короткий и средний пас. Спартак стоит похвалить за настойчивость и нацеленность на ворота соперника, но трудно забить гол Зениту, если Промес должен отходить назад в поисках мяча.
Если судить в целом по игре, то можно сказать, что Зенит победил на классе, у Спартака было много желания, но и много суеты. Как и раньше, констатирую- поставленной командной игры у КБ нет. Есть очень качественные футболисты- острые, техничные, но тренерской мысли в игре КБ, я лично, сегодня снова не увидел...
Если Зенит найдет свою игру, а тем более усилится- равных ему не будет снова. Из всех команд увиденных мною в этом коротком отрезке сезона, нет команды, способной бросить вызов, даже такому Зениту. Но посмотрим, сезон только начался, а значит- всё самое интересное впереди!
Зенит с победой! Спартаку- не прибегать больше к прессингу, это не ваши методы, исторически. Спартак- это безудержная атака и мысль в игре, а не разрушительный футбол Абаскаля....
Тот случай, когда результат по игре. Зенит сыграл хоть и прагматично, но грамотно и забил свои моменты. А вот Спартак сыграл в хаос - мало что получалось. На одних эмоциях матчи не выигрываются.
Первые опасения появились при выборе состава. Абаскаль выпустил максимально нелогичную основу. Опорник в лице Мартинса и двое б-2-б в лице Медины и Игнатова, да еще и Мозеса до кучи. Мало того, что в таком сочетании еще не выходили, так еще и дисбаланс появился. В прессинге работали слабо, в защите были свободные зоны. Ну какие "боксы" из Медины и Игнатова? А Мозес вообще сзади не отрабатывает.
Еще удивило, что в запасе остались Бонгонда с Литвиновым. Ладно Руслан - возможно, воспитательная мера после игры с Уралом. Но Бонгонда чуть ли не в каждом матче забивает/отдаёт и оставлять его на лавке? Логика отсутствует!
Наконец, как можно рассчитывать на что-то серьёзное, когда ты в каждом матче пропускаешь 2-4 гола? В КАЖДОМ матче, Карл! Дворовый уровень какой-то. Причём уверенности нет ни в Свинове, ни в Дуарте, ни даже в Джикии. Георгий очень сильно сдал в игре, а на лице написано, что ему уже всё равно - мысли о другом.
Сейчас подъедет новый ЦЗ Бабич. Поможет ли, еще вопрос?! Расстраивает, что из матча в матч ошибки однотипные. Дают принимать мяч, бить из-за штрафной, не накрывают. Ну сколько можно? Пора собраться!
Тот случай, когда результат по игре. Зенит сыграл хоть и прагматично, но грамотно и забил свои моменты. А вот Спартак сыграл в хаос - мало что получалось. На одних эмоциях матчи не выигрываются.
Первые опасения появились при выборе состава. Абаскаль выпустил максимально нелогичную основу. Опорник в лице Мартинса и двое б-2-б в лице Медины и Игнатова, да еще и Мозеса до кучи. Мало того, что в таком сочетании еще не выходили, так еще и дисбаланс появился. В прессинге работали слабо, в защите были свободные зоны. Ну какие "боксы" из Медины и Игнатова? А Мозес вообще сзади не отрабатывает.
Еще удивило, что в запасе остались Бонгонда с Литвиновым. Ладно Руслан - возможно, воспитательная мера после игры с Уралом. Но Бонгонда чуть ли не в каждом матче забивает/отдаёт и оставлять его на лавке? Логика отсутствует!
Наконец, как можно рассчитывать на что-то серьёзное, когда ты в каждом матче пропускаешь 2-4 гола? В КАЖДОМ матче, Карл! Дворовый уровень какой-то. Причём уверенности нет ни в Свинове, ни в Дуарте, ни даже в Джикии. Георгий очень сильно сдал в игре, а на лице написано, что ему уже всё равно - мысли о другом.
Сейчас подъедет новый ЦЗ Бабич. Поможет ли, еще вопрос?! Расстраивает, что из матча в матч ошибки однотипные. Дают принимать мяч, бить из-за штрафной, не накрывают. Ну сколько можно? Пора собраться!