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«Зенит» победил «Спартак» в матче 5-го тура чемпионата России

вчера, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В центральном матче 5-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.

«Зенит» забил первым на 32-й минуте благодаря голу Вендела. На 73-й минуте он же провел второй мяч петербуржцев. Александр Соболев отквитал один гол с пенальти на 81-й минуте. На 90+4-й Матео Кассьерра закрепил преимущество гостей третьим мячом.

«Зенит» набрал 10 очков и вышел на 3-е место. У «Спартака» осталось 9 баллов, команда идет 5-й.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 07:21
Зенит сыграл компактно, уверенно. Полностью заслуженная победа. У Спартака в воротах по сути никто не стоял, защита в очередной раз была ужасна. Джикия если так дальше продолжит играть - пора будет расставаться с ним.
Верг
Верг
сегодня в 06:47
Круговорот спартака и борзыкиных в природе: победы в первых турах над рубинами всякими - все спартак будет чемпионом , далее встречи с конкурентами - и тут уже 79амс, виноваты кроты, массажеры, повара и так далее. Круговорот из года в год один и тот же
112910415
112910415
сегодня в 05:18
ну вот такой футбол у Спартака
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 05:13, ред.
Предположу. Почти все коучи Спартака за последние 10летия приходят в Спартак и начинают внедрять новомодные схемы, игроков приглашают под определенную модель, и тп и тд, и почти никто не работает с футболистами индивидуально, только с виду Команда, свет выключили и всё.. Возможно Черчесов нужен, создать семью/костяк единомышленников и всё откроется
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 00:43
Лучше бы, конечно, ничейка. Эдак 6:6 ))
Но и так сойдёт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:27
К чемпионству не готовы ! Джикии пора на пенсию ,а не новый контракт заключать . То же касается и Мозеса . Сегодня Спартак играл без капитана . С таким лицом и " желанием " биться ,лучше сидеть на трибуне . Абаскаль ,по-моему ,поплыл . Чем меньше у него было человек в обойме ,тем у него лучше получалось . Сейчас ,с двумя составами он уже справиться не может . Запутался . Не пора ли ему ......? С другой стороны ,а кого на его место ?
ол
ол ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 00:24
Мелихов травма а остальное - звёздная болезнь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Цитата неточная. Исправьте.
ол
ол ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 00:10
А где он ошибся? Защита пошла за пивом?
ол
ол
вчера в 23:52
Ничего предсказуемого не было. Одна команда строиться заново, другая- на развалинах старого саоая пытается построить самолёт. Что то нужно изменить
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:50
- Спасибо СМИ!

- Почти месяц "трындели" - Какой слабый Зенит, и Малком уехал, и Кузяев уехал, и Вендела обратно в команду "силком" затащили, и Мостовой с Родригао "в больничке", и Касьера с Сергеевым не в форме, и Азмун не приехал "на выручку Зениту"...

- Вот Спартак и "купился" на всю эту галиматью! Подумал, что Зенит можно "взять голыми руками". И конкретно ОБ..СЯ, не, не так - ПРОСЧИТАЛСЯ!

- Ну а то, как судья пытался "ВОЗРОДИТЬ ИНТРИГУ" в этом матче - можно заносить в учебники...

- Игрок Спартака Соболев подыграл себе рукой в штрафной Зенита, после этого отдал пас партнёру по команде, и в это время игрок Зенита Вендел "кончиками пальцев" (как пишут те же СМИ) "изменил траекторию движения мяча" и помешал Спартаку забить гол. ??????

- Мужики, лично я болею за Факел и Зенит. Но и другие клубы тоже уважаю, болею за них и в ЕК, и в "товарняках", и вообще - я за Российский футбол! Но вытаскивать результат вот такими решениями судьи - ну это же ни в какие рамки не лезет!
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:41
Я никогда не любил немецкий футбол, даже в приод его рассвета. У меня уже очень много лет, только одна команда- ДИНАМО. Симпатизирую, я многим клубам- Торпедо, Шахтеру, Аустрии, Ювентусу. А вот к немецкому футболу равнодушен. Это только сейчас, когда Тухель возглавил команду, у меня появилась страсть, желание, болеть не столько за Баварию, сколько за её тренера! Вот, пожалуй и всё.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 23:30
Лучший матч Зенита в новом сезоне это однозначно. С Динамо была неплохая игра , но результат не тот. Про дворовый футбол Спартака писал не раз , только теперь этот супертренер заявил что его команду убил судья. Говорят что если в команде есть рыжий это хорошая примета. Только не в случае со Спартаком.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
Да, кстати к слову. И опять классика- "заметьте, не я это предложил". Вы говорили, что не поклонник, немецкого футбола и отсюда вопрос,," почему" Warum? Ведь вы так долго там живете?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:21
вопросы были где на скамейке запасных сидели Бальде Кейта и Шамар Николсон? в заявке на игру их не было сегодня. как минимум от одного нужно избавляться и покупать хорошего форварда...если Игнатов не тянет на плеймекера команды, которая борется с таким зенитом за первенство в рпл что мешает взять Гарре у крыльев советов? похоже на бывшего игрока ман сити как раз и положили глаз в Питере и ждут кто ещё уйдёт из команды до начала сентября...
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:17
Молодцы!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:16
сегодня все результаты игр к сожалению были заранее предсказуемыми ( ставить против Спартака рука не поднимается, а на факел воткнуть мысль была с самого утра) Абаскаль явно намудрил с составом как Галактионов в дерби цска - локомотив и уже при просмотре стартового состава красно -белых в голову лезла мысль о Руи Витории и поставленным им в Питере атакующую модель с правым защитником Колей Рассказовым🤦‍♂️🙆‍♂️ порадовало только, что у футболистов было море желания, играли в прессинг, не хватало приёма в опорной зоне, да и Игнатов когда нужно было не радовал своей кошачьей техникой и на пару с Джикией соорудили первый гол. по сути если бы не они, зенит всё равно дожал бы, ибо с 20й минуты первого тайма была заметна ещё большая разница в классе двух клубов...ещё перед чемпионат писал на соккере, что борьба в чемпионате будет серьёзной если лазурные продадут Малкома, Вендела и Клаудинью, первый уехал за большим долларом к шейхам, вопрос к наполи, вам чего Вендела не покупалось за 25 млн евро? он стоит намного дороже, а все пытаются из России приобрести всё за бесценок...вобщем бразильцы делают разницу в зените до сих пор и это было отчётливо видно с середины первого тайма, когда наши футболисты осознав, что не выдерживают заданный высокий темп матча откровенно запаниковали...во втором тайме Спартак мог и спасти ничью, но она была бы не заслуженной как в прошлом чемпионате когда Промес промазал с хорошей позиции и Спартак проиграл зениту 0-1 в Тушино.вобщем ждём хороших новостей по Венделу и Клаудинью😂 уж первый должен после дерби сегодня поехать как миним в серию А в условный лацио или ювентус ( где с полузащитой у старой сеньёры кстати беда была в прошлом сезоне). в Екатеренбурге потеряли важные очки, должны были как минимум не проиграть, сегодня всё по делу, а значит футболистам нужно больше тренероваться ( Джикии например просто сесть на банку, либо офсайд сделать не может или как сегодня подправил круглого в угол собственных ворот)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 23:11
Да ладно-пешком! Носились,как оглашенные вкривь и вкось,истерично,лупя по всему,что попадалось на пути-соперник,ворота(любые),трибуны,голуби...Одно жаль,по Абаскалю не попали ни разу.Задорное сборище!!!
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:02
Приветствую, Алексей!!!
Спасибо за теплые слова, спасибо!!! Полностью согласен- российская ПЛ деградирует. Не знаю, с чем это связано- но факт очевидный. Впрочем, сегодняшний матч посмотрел с удовольствием. Но конечно, невозможно сравнивать европейский футбол с российским. Только теперь, можно вспомнить советский футбол со всеми его победами и достоинствами!!!

Знаете, Алексей, я так пристрастился к Бундесу, что кажется, всерьёз начну смотреть игры. Конечно, прежде всего- это Бавария и конечно Т.Тухель за которого, я персонально болею!!!

Вперед, Бавария- за новыми свершениями!!!
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:57
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Л. Н. Толстой «Анна Каренина».
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:56
Особенно это видно было в Уфе!))
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:55
Если Зенит будет пристраивать игроков так хорошо, как Малкома, то пойдут. Думаю, что Вендел тоже не за так просто включился в игру. Наверняка ему объяснили, что пристроят на более крутые бабки, чем те, которые от него уплыли. Только он должен результат давать, чтобы покупатель побогаче нашёлся. Короче, футбол всё больше и больше превращается в игру денежных мешков. Это, конечно, прискорбно, но это реальность и её нельзя игнорировать. Топы Зениту не по плечу, но сливки среднего слоя - вполне, а этого для РПЛ достаточно с запасом.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
Добрый вечер, Виктор. Спасибо за ваш хороший, взвешенный комментарий. Не помню говорил я или нет, но на всякий случай повторюсь. Нынешней чемпионат не впчетляет не играми , не выдающимися составами. Качества игр средненькое, составы команд не звёздные. Определить сейчас чемпиона не возможно, в этом чемпионате, каждый может обыграть каждого. Может конечно он этим и интересен,не знаю, но после вчерашних матчей Бундеслиги, на наши команды смотреть, довольно грустно.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 22:48
Если раньше я не пропускал ни одного матча Спартака, то сегодня впервые был на стадионе за последние два года. Сходил в первый и последний раз во всяком случае в этом сезоне.Спартак играл не просто очень хреново, а так, будто у всех членов команды вчера вымерли все родственники, т.е. играли как убитые горем.
Зенит, кроме Клаудиньо, не показал ничего особенного и победил из-за того, что спартаковцы весь матч за несколькими исключениями пешком ходили.Так играть нельзя.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:48
Если рука была то лучше ставить пенальти. Если как ты говоришь ставить пенальти по определению предотвратил опасный удар или нет то разные судьи по разному будут судить и больше споров. А тут касание было рука в неестественном положении. Это пенальти
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Незаменимых нет, никто и не спорит)...главное чтобы замена была равнозначной по цене/качеству...а это не много ни мало 24 млн.€ как минимум...кто кроме Зенита с газпромом может сейчас купить за такие деньги?)...вот о чём речь...так еще и найти надо такого который в Россию сейчас поедет...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:44
Глянул в таблицу,и понял вдруг -"Счастливы вместе"...
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:39
Я об этом и толкую: болельщику не дано право толковать правила; он может только своё мнение выражать ... и пожелания.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:32
Безнадёжную рисуешь ситуацию для соперников Зенита.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:30
„Кладбища полны незаменимых людей.“ — Жорж Клемансо
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