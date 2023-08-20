«Зенит» победил «Спартак» в матче 5-го тура чемпионата России

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вчера, 21:30

В центральном матче 5-го тура РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1.

«Зенит» забил первым на 32-й минуте благодаря голу Вендела. На 73-й минуте он же провел второй мяч петербуржцев. Александр Соболев отквитал один гол с пенальти на 81-й минуте. На 90+4-й Матео Кассьерра закрепил преимущество гостей третьим мячом.

«Зенит» набрал 10 очков и вышел на 3-е место. У «Спартака» осталось 9 баллов, команда идет 5-й.