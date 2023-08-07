КДК РФС рассмотрит удаление хавбека «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо»

Председатель КДК РФС рассказал о том, какие эпизоды будут изучаться на ближайшем заседании комитета.

По матчу «Крылья Советов» рассмотрим выход Осинькина за пределы технической зоны и выход Карпина за пределы технической зоны с выходом на поле. В матче «Оренбурга» и «Урала» рассмотрим скандирование ненормативной лексики со стороны болельщиков хозяев и удаление Мансильи за грубую игру. Футболист приглашён на заседание. В матче ЦСКА — «Локомотив» не все футболисты хозяев прошли через техническую зону. В матче «Зенит» — «Динамо» рассмотрим удаление за грубую игру Вильмара Барриоса. Он тоже приглашён на заседание.