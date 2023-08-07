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КДК РФС рассмотрит удаление хавбека «Зенита» Барриоса в матче с «Динамо»

вчера, 12:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды будут изучаться на ближайшем заседании комитета.

По матчу «Крылья Советов» рассмотрим выход Осинькина за пределы технической зоны и выход Карпина за пределы технической зоны с выходом на поле. В матче «Оренбурга» и «Урала» рассмотрим скандирование ненормативной лексики со стороны болельщиков хозяев и удаление Мансильи за грубую игру. Футболист приглашён на заседание. В матче ЦСКА — «Локомотив» не все футболисты хозяев прошли через техническую зону. В матче «Зенит» — «Динамо» рассмотрим удаление за грубую игру Вильмара Барриоса. Он тоже приглашён на заседание.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 20:01
Почему не вызовут на КДК судью матча, который делал все, чтобы грубость на поле процветала. Амелины не должны судить матчи Премьер-Лиги.
lotsman
lotsman ответ Борисыч1 (раскрыть)
вчера в 16:34
Добрый день. Давно тебя не видно было.))
Борисыч1
Борисыч1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:28
Если бы это был не Макар, то можно было бы поверить в непредумышленность.
А так 100% хотел отомстить.
73eqef7a333q
73eqef7a333q
вчера в 16:25
Надеюсь, 2-3 матча дисквалификации ему выпишут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
В принципе, лишь бы Барриос с народной пропустил, да и ладно. Можно даже придумать отложенную дискву, через один тур. Гы-гы...
viv
viv
вчера в 15:48
За такой грубый фол Барриосу надо минимум 2 матча дисквы впаять.
isamsn
isamsn
вчера в 14:48, ред.
Фол конечно получился грубый. Но скорее всего не умышленный. Бариос пытался левой ногой выбить мяч, а правую поджал и нечаянно угодил ей в голеностоп. Это единственное что может рассматривать КДК, а вся остальная туфта озвученная Григорьянцем, это выкачивание с команд штрафов на своё безбедное содержание...
adekvat
adekvat
вчера в 14:18
А что там рассматривать фол был.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:14
Там был очень жесткий фол с возможностью нанесения серьезной травмы. За аналогичный фол Сперцян получил 2 игры. Здесь точно не меньше, если не больше. Костолом тот ещё
lotsman
lotsman
вчера в 13:49
Там не было грубой намеренной игры. Брриос шёл в подкат. Тут судья сглупил.
sova147
sova147
вчера в 13:01
Вероятно примут решение простить...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:33
Ух ты,какая трудная неделя...Как бы не перегрелись.
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