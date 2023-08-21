Трансфер, который определит сезон для «Спартака». Джикия может отправиться в резерв

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вчера, 21:42

Искали напарника для Георгия, а привезли конкурента?

Агент Кордобы нашел защитника для «Спартака»

Абаскаль целое лето слышит от нового руководства московского клуба, что срываются трансферы центральных защитников. Не приехал в Москву известный колумбиец из «Тоттенхэма» Давинсон Санчес. Бразилец Тормена из «Браги» перешел в «Краснодар». Также отказался от приглашения в «Спартак» защитник «Црвены Звезды» Эракович. Вчера серб в составе «Зенита» одержал победу над «красно-белыми» в гостевом поединке, играя в тройке центральных защитников.

«Спартак» редко переходит на подобную схему. Но ошибки Джикии, Литвинова и Дуарте могут привести к подзабытой для «красно-белых» формации. Только так новичок из «Альмерии» Бабич может получить любимое место левого центрального защитника. В составе испанского клуба 195-сантиметровый серб играл на этой позиции, ведь речь о левше. Также левшой является Джикия, капитан «Спартака», чей контракт истекает через год.

Если москвичи планируют играть в схеме «4-3-3» с тремя левшами в обороне с латералем Рябчуком включительно, то тренер «Спартака» большой оригинал. Правша может играть на левом краю поля, как показал великий Мальдини. Но Паоло работал двумя ногами, а вот Бабич преимущественно играет левой конечностью. Тактическую загадку раскроют первые матчи Срджана за «Спартак», а вот секрет его появления в Москве легко разгадать прямо сейчас.

Речь о бывшем защитнике «Црвены Звезды». А также о клиенте агентства, которое ведет дела форварда Кордобы из «Краснодара» и защитника Рамиреса, который до этого лета играл за «быков». Представитель Бабича знает рынок РПЛ . «Спартак», разумеется, переплатил за 27-летнего серба. Год назад «Альмерия» отдала «Црвене Звезде» 1.1 млн евро за полноценный выкуп Бабича после аренды, а москвичи заплатили 5 млн евро за нового шестого номера команды.

Новичок «красно-белых» — чемпион мира по футболу

Срджан воспитанник «Воеводины». А по имени можно догадаться, что у парня есть боснийские корни. Бабич родился на территории Боснии и Герцеговины. Долго учился в школе «Бораца», а затем центрального защитника заметили в сербских клубах. Спустя всего год в основе «Воеводины» перспективного парня забрал «Реал Сосьедад». И причина активности нового клуба Захаряна – юношеский чемпионат мира 2015 года.

На кубке в Новой Зеландии сборная Сербии сенсационно стала первой. Прошли в дополнительное время Венгрию. Вытерпели атаки команды США и выиграли матч по пенальти. Затем за два часа сломали Мали в полуфинале. В решающем матче ждала Бразилия. Волевые сербы переиграли фаворита в дополнительное время. Бабич выступал рядом с Гайичем и Зделаром из ЦСКА . Был напарником Милинковича-Савича, Сергей стал героем турнира.

Сербы выиграли благодаря надежной игре в защите. Голкипер Предраг Райкович выручал команду, а в финале рядом сыграли будущие «армейцы» и «спартаковец» Бабич. Вот только прошло после этого целых восемь лет, и у многих не сложилась карьера. Сергей Милинкович-Савич в Саудовской Аравии. Неманья Максимович в «Хетафе», а Бабич не задержался в «Реале Сосьедад». После «Црвены Звезды» защитник поиграл в Португалии за «Фамаликау».

Затем отправился в «Альмерию». В Ла Лиге прошлого сезона команда Срджана заняла 17-е место, последняя спасительная строчка. Больше, чем команда с основным защитником Бабичем, пропустили только два клуба, вылетевшие «Эспаньол» и «Эльче». Результаты бывшей команды Срджана сложно назвать выдающимися. В новом сезоне «Альмерия» замыкает таблицу Ла Лиги после двух поражений подряд, поэтому желание Бабича уехать не удивляет.

Бабич говорит на испанском языке и выделяется физикой

Срджан хорошо владеет испанским языком, и это козырь для Абаскаля. Игрок жил в уютных городах, а теперь перебирается в большую столицу. У него вряд ли есть жена, Бабич не рассказывает о личной жизни. Но лучше, если у Срджана надежно припрятана от публики девушка, ведь в Москве холостые легионеры часто отвлекаются от футбола. А работы у новичка «Спартака» будет много, поскольку оборона команды играет ужасно.

У Бабича отличный пас. Серб редко рискует, но может отдать классную длинную передачу. Срджан хорошо играет головой, что при его росте не удивляет. Бабич выше, чем голкиперы Селихов и Максименко. Огромный и тяжелый защитник, который смело идет в подкаты, но редко зарабатывает желтые карточки. Удалений у Бабича на серьезном уровне пока не было. Срджан был частью успешного середняка «Фамаликау».

Но у богатых португальских клубов вроде «Браги» не хватило на него денег. Пришлось идти в «Альмерию», скромную команду из Испании. Задачу спасти клуб от вылета серб выполнил, теперь надо не допустить вылет «Спартака» из чемпионской гонки в РПЛ . Честно говоря, на глаз не клеится связка Джикии и Бабича. Оба играют с мячом на одном полуфланге слева. Подобная пара центральных защитников будет странной.

Срджана и Георгия можно обыгрывать уходом влево. Возможно, Джикия побудет на скамейке, а тренер Абаскаль опробует связки Бабича и Литвинова, а также серба и Дуарте. Лимит на легионеров «Спартак» не волнует, россиян в основе хватает и без Джикии. Если новая связка сыграется в центре обороны, а еще получится хорошо выходить в атаку через Бабича и новичка слева Рябчука, то получится обновление линии.