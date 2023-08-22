Тяжелейшее лето ЦСКА. Подписали топ-форварда, но теряют очередного инсайда

1692715507

сегодня, 17:45

Виктор в команде, Зайнутдинов в «Бешикташе», Карраскаль почти в «Динамо».

Любая сделка ЦСКА в последнее время не дается без боя – в прошлом году «армейцы» провели качественную кампанию, но новобранцы приехали с опозданием. На этот раз ситуация, кажется, даже серьезнее – помимо трудностей в переговорах добавились чувствительные потери. А новичок пока только один – за «красно-синих» скоро сыграет чилийский форвард Виктор Давила.

Вариативность на острие

Нельзя говорить о серьезных амбициях команды, когда основной и единственной функцией на острие является Антон Заболотный. В начале нынешнего сезона футболист появлялся в стартовом составе «армейцев» в 6 из 7 матчей (против «Оренбурга» в Кубке форварда играл Фёдор Чалов). Не потому, что Антон – это элитный завершитель, а потому, что выбирать больше не из кого. Остается Адольфо Гайч – Чалова в расчет не берем, поскольку Федотову он нужен на позиции инсайда.

Заболотный даёт отличный объем в работе без мяча – это выносливый исполнитель, который неплох в прессинге. Но это узкое направление – и на реализации моментов нападающий не специализируется (как это ни парадоксально).

Давила на бумаге дает ЦСКА те качества, которые и необходимы на острие: реализацию моментов. Теперь главный тренер «красно-синих» сможет спокойно ставить забивного форварда в стартовый состав – а тот будет выполнять свои прямые обязанности. В выигрыше должны остаться все – роль чилийца уже описали, Антон вернется к более подходящему ему амплуа игрока запаса. Появляться на поле все равно продолжит – но в моменты, когда «армейцам» надо будет перейти от остроатакующей игры к цельному прессингу, а от форварда потребуется объем работы без мяча.

Чалов останется инсайдом

До подписания Виктора к выбору стартового состава ЦСКА были вопросы: Фёдор Чалов продолжал играть инсайда, хотя родной для него остается позиция форварда. Дилемма Федотова понятна – если возвращать Фёдора на острие, то оголяется пространство под нападающим. Весной в паре с ним выходил Иван Обляков – только сейчас хавбек играет левого латераля (Мойсес в центре обороны, а Зайнутдинов в «Бешикташе»), заменить его на этой позиции некем. Константин Кучаев пока проигрывает конкуренцию – поэтому и на поле появляется с замены.

Еще одна опция – это воспитанники, но тут ситуация похожая: полноценной альтернативой они стать еще не готовы – мешает отсутствие опыта. Файзуллаев Аббосбек тоже выходил на позиции инсайда – но лишь в матче против «Динамо», на 87-й минуте. Вот и получается, что те же Кучаев, Ермаков, Арбузов заменяют Чалова и Мухина по ходу матча, но равноценный объем пока дать не в состоянии, поэтому и в основе их выпускать чревато – а Федотову этого достаточно, чтобы не перегружать Фёдора, но мало, чтобы вернуть на родную позицию. Сейчас у «армейцев» отпадает хотя бы эта дилемма.

Потерь больше, чем приобретений

К слову, сильнее москвичи точно не стали – даже ослабли. На фоне подписания Виктора Давилы не стоит забывать о потерях. Чалов сейчас привязан к позиции инсайда, потому что ранее не удалось удержать Хесуса Медину. Парагваец мог заменить нападающего и отпустить его на острие – либо выйти слева, чтобы Федотов мог поставить Ивана Облякова в пару инсайдов. По слухам, проблема состояла в том, что Хесус не хотел играть латераля, на этом фоне сложились натянутые отношения с главным тренером, а «Спартак» к тому же предложил ему более высокую зарплату.

Теперь в «Бешикташ» ушел еще один универсальный солдат Бахтиёр Зайнутдинов. Футболист мог закрыть сразу несколько позиций, что снизило бы напряжение с кадрами: Бахтиёр играл центрального защитника, появлялся в амплуа латераля на левом фланге. При этом профильная позиция казаха – полузащитник (там более богатый подбор игроков).

Вот-вот должен случиться очередной удар по костяку ЦСКА – по инсайдам, Хорхе Карраскаль одной ногой в «Динамо». У колумбийца, как и у Медины, не заладилось в «армейском» клубе. Только если Хесус нашел обратную дорогу в стартовый состав, то Хорхе место в основе потерял. Сообщалось, что Федотов недоволен характером футболиста, тот не выдержал давления. Затем начались травмы – хавбек до сих пор в лазарете. При этом здоровый Карраскаль – это все еще топ-исполнитель по меркам РПЛ . Стороны попросту оказались в тупике – плюс претендентов на полузащитника смущал его сложный характер, поэтому никто не был готов пойти на условия «армейцев».

Недавно сообщалось, что за ситуацией с Карраскалем продолжает следить «Динамо» — там ждут, пока ЦСКА снизит ценник. По всей видимости, не дождались – по последним данным, стороны согласовали условия сделки. Называется сумма компенсации в диапазоне между 5,5 и 7 миллионами евро. А значит, сопоставимых альтернатив Чалову на позиции инсайда не останется.

Критичность положения покажет время

Сейчас «красно-синие» на ходу. После поражения от «Урала» в первом туре чемпионата обыграли «Ахмат», «Локомотив» и «Сочи». К счастью «армейцев», Федотов давно привык работать в тяжелых условиях и даже с короткой скамейкой продолжал давать феноменальный результат.