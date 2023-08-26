Полузащитник «Краснодара» Кривцов прокомментировал исход матча в Воронеже

Полузащитник «Краснодара» высказался по поводу прошедшего матча с «Факелом».

Игра была сложная. В первом тайме было много моментов, а во втором уже играли на одном уровне с соперником. Я бы не сказал, что футбол был закрытый, моментов было достаточно, просто не получилось их реализовать. Будем работать над этим. Я не согласен, что газон в Воронеже плохой. Не нужно на него сваливать, нужно просто играть в футбол.

Сейчас я не считаю, что наша команда слабее, чем два года назад, когда ушли легионеры. У нас и сейчас в составе есть сильные иностранцы и россияне, а потому мы ставим перед собой самую высокую задачу — бороться за чемпионство.