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Полузащитник «Краснодара» Кривцов прокомментировал исход матча в Воронеже

вчера, 10:30
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по поводу прошедшего матча с «Факелом».

Игра была сложная. В первом тайме было много моментов, а во втором уже играли на одном уровне с соперником. Я бы не сказал, что футбол был закрытый, моментов было достаточно, просто не получилось их реализовать. Будем работать над этим. Я не согласен, что газон в Воронеже плохой. Не нужно на него сваливать, нужно просто играть в футбол.

Сейчас я не считаю, что наша команда слабее, чем два года назад, когда ушли легионеры. У нас и сейчас в составе есть сильные иностранцы и россияне, а потому мы ставим перед собой самую высокую задачу — бороться за чемпионство.

Также Кривцов рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.

Всегда приятно попадать в сборную, это мотивирует. Надеюсь, что и в окончательный список попаду, буду этому очень рад. Что касается матча с Катаром, мне без разницы с кем играть, главное, чтобы возможность была.

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный список игроков на сентябрьский сбор.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:09
Такие матчи, если у вас по-настоящему большие амбиции, тоже надо уметь выигрывать. Шансы на это у вас были, однако Кокшаров, замыкая подачу Оласы, пробил головой рядом со штангой. И тот же форвард, уже по ходу все-таки организованного штурма в компенсированное время, направил мяч туда, где находился Гудиев.
Факел так и остался неудобным соперником для Краснодара. Краснодар после четырех стартовых побед второй раз подряд сыграл вничью и рискует потерять лидерство.
Ветер23
Ветер23
вчера в 11:05
Клоуны
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:35
что там комментировать проиграли два очка
Гость
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