Полузащитник «Краснодара» Кривцов прокомментировал исход матча в Воронеже

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по поводу прошедшего матча с «Факелом».
Игра была сложная. В первом тайме было много моментов, а во втором уже играли на одном уровне с соперником. Я бы не сказал, что футбол был закрытый, моментов было достаточно, просто не получилось их реализовать. Будем работать над этим. Я не согласен, что газон в Воронеже плохой. Не нужно на него сваливать, нужно просто играть в футбол.
Сейчас я не считаю, что наша команда слабее, чем два года назад, когда ушли легионеры. У нас и сейчас в составе есть сильные иностранцы и россияне, а потому мы ставим перед собой самую высокую задачу — бороться за чемпионство.
Также Кривцов рассказал, как отреагировал на вызов в сборную России.
Всегда приятно попадать в сборную, это мотивирует. Надеюсь, что и в окончательный список попаду, буду этому очень рад. Что касается матча с Катаром, мне без разницы с кем играть, главное, чтобы возможность была.
Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный список игроков на сентябрьский сбор.
Факел так и остался неудобным соперником для Краснодара. Краснодар после четырех стартовых побед второй раз подряд сыграл вничью и рискует потерять лидерство.
Факел так и остался неудобным соперником для Краснодара. Краснодар после четырех стартовых побед второй раз подряд сыграл вничью и рискует потерять лидерство.