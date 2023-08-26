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Евсеев считает, что «Факел» во многих компонентах переиграл «Краснодар»

вчера, 09:29
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался по поводу матча с «Краснодаром».

Мы сыграли 0:0. Во‑первых, было неожиданно, что соперник вышел в три центральных защитника. Нам пришлось поработать как раз до игры, потому что была установка одна, но футболисты справились. Мы видим то, что могут наши игроки сыграть с листа. Было неожиданно, потому что «Краснодар» исповедует атакующий футбол, на этом строится вся работа команды. Было сложно, но опять же мы во многих компонентах переиграли соперника.

Приятно, что мы вроде не обладаем такими возможностями и идём внизу таблицы, но команды, которые идут вверху, пытаются нас чем‑то удивить: схемами и игровыми сочетаниями. Значит, футболисты и мы заслужили такое отношение к себе.

Также Евсеев рассказ, за счёт чего команде удалось три из последних четырёх матчей сыграть на ноль.

Наверное, сбалансировали состав, плюс взаимопонимание и сыгранность. Все знали, что у нас ушли игроки, которые были в аренде, у некоторых закончился контракт. Надо было провести определенную работу. Кому‑то физическое состояние подтянуть, например, Кудряшову, кому‑то, наоборот, позиции, тому же Черову. Мастерной не играл весной, но молодец, парень прогрессирует и заслуженно получает место в стартовом составе.

Напомним, вчера в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги 2023/2024 «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:01
Матч лишний раз показал, что в РПЛ на первом месте настрой и мотивация. А мастерства реального нет ни у кого, в том числе и у Краснодара.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:50
Вадик - в самом главном компоненте не переиграли - в счёте (0-0).)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:40
Тяжело будет Факелу сохранить место в РПЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:37
Факел смотрелся хорошо,и моменты были !
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