Евсеев считает, что «Факел» во многих компонентах переиграл «Краснодар»

Главный тренер «Факела» высказался по поводу матча с «Краснодаром».

Мы сыграли 0:0. Во‑первых, было неожиданно, что соперник вышел в три центральных защитника. Нам пришлось поработать как раз до игры, потому что была установка одна, но футболисты справились. Мы видим то, что могут наши игроки сыграть с листа. Было неожиданно, потому что «Краснодар» исповедует атакующий футбол, на этом строится вся работа команды. Было сложно, но опять же мы во многих компонентах переиграли соперника.

Приятно, что мы вроде не обладаем такими возможностями и идём внизу таблицы, но команды, которые идут вверху, пытаются нас чем‑то удивить: схемами и игровыми сочетаниями. Значит, футболисты и мы заслужили такое отношение к себе.