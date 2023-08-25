Как потерять друзей. Мастер-класс от Лукаку

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сегодня, 10:33

Не отвечайте на звонки и сообщения.

Одна из наиболее удивительных и странных трансферных историй этого лета – вокруг Ромелу Лукаку. Некогда крайне востребованный форвард, котирующийся на топовом уровне, сейчас не знает, где окажется через неделю, не знает, что с ним будет дальше. Хотя еще пару месяцев назад все было совсем иначе. А творец этих перемен – он сам.

Роман с «Интером»

У Лукаку была команда и город, который любил его, место, где он чувствовал себя комфортно, проведя там три из последних четырех сезонов. Он знал, что «Интер», за который Ромелу выступал на правах аренды в прошлом сезоне, будет бороться за то, чтобы выкупить его у «Челси». Лукаку знал, что нужен «нерадзурри», что «Челси» сделает все, чтобы с ним расстаться. Кажется, что у такой истории может быть только один конец. Но бельгиец умудрился испортить и сценарий с самыми благополучными перспективами.

У перехода Лукаку в «Интер» на постоянной основе не было какой-то жизнеспособной альтернативы. Появлялись слухи о Саудовской Аравии, но это его самого не интересовало совершенно. А сочетание зарплаты, амбиций и возраста создавало специфические условия, когда при всем имени и статусе тебе подходит не так и много вариантов. У Лукаку был такой вариант. Все было в его руках. Но он этими же руками все и разбил вдребезги.

Лукаку признавался в любви «Интеру» и хотел остаться в Милане. Это чувство было взаимным. С «Челси» его почти ничего не связывало, кроме контракта. Лондонцы хотели избавиться от бельгийца по многим причинам. Во-первых, он не преуспел в клубе после подписания в 2021 году. Во-вторых, он испортил отношения с лондонцами, дав скандальное интервью о том, что скучает по Италии и «Интеру». В-третьих, «Челси» при новых владельцах выбрал совсем новый путь развития, в который фигура Лукаку никак не вписывается.

Неизбежная сделка

При этом Ромелу со всеми издержками обходится «Челси» примерно в 45 миллионов долларов за сезон. Очевидно, что такая обуза клубу не нужна. Достижение договоренности с «Интером» было делом времени. И 12 июля клубы согласовали сделку. Миланцы покупали Лукаку за 32 миллиона долларов, в перспективе сумма могла вырасти до 38 миллионов – в зависимости от результативности бельгийца. Ромелу для этого нужно было немного сократить зарплату, но он бы получил более продолжительный контракт – на пять лет вместо трехлетнего. Да, для «Челси» сделка казалась не очень выгодной, ведь при покупке лондонцы заплатили в три раза больше, а оценочная стоимость Лукаку превышала 60 миллионов долларов. Но «Челси» сильно экономил на его зарплате. Поэтому согласился на такие условия. И тут произошел поворот, которого никто не ожидал.

И «Интер», и «Челси» начали связываться с Лукаку и его адвокатом Себастьеном Ледюром. Однако оба без предупреждения растворились в тишине. Звонки и сообщения оставались без ответа. Миланцы пытались выйти на Ромелу даже через Лаутаро Мартинеса, на чьей свадьбе бельгиец гулял за шесть недель до этого. Но безрезультатно. Было ли это тактикой ведения переговоров? Сменил ли он номер, забыв всех предупредить? Никто не узнает.

Что точно известно, так это «всплытие» Ледюра и Лукаку 17 июля – через два дня после того, как «Интер» опубликовал новость о недоступности игрока и его представителя. Теперь и адвокат, и футболист были готовы поговорить, вышли на связь и даже намеревались просить прощения за исчезновение. Но к этому моменту терпение «Интера» лопнуло. А главное – фанаты «нерадзурри» заняли радикальную позицию неприятия такого поведения, выпустив специальное заявление.

Поворот не туда

В то же время стали возникать сообщения о том, что Лукаку якобы вел переговоры с «Ювентусом». Это только подлило масла в огонь ненависти, которая вспыхнула на черно-синей стороне Милана вместо былой любви. Ведь Лукаку всегда настаивал, что не перейдет в «Ювентус» ни за что. А болельщики из Турина не забывали устраивать обструкцию бельгийцу, в том числе на расистской почве. Естественно, когда такие слухи появились, уже фанаты «Ювентуса» выступили с протестом, который громко и четко донесли до руководства клуба.

Связь с «Ювентусом» для Лукаку в принципе казалась странной, даже если отбросить его былые обещания и отношения с фанатами клуба. Все же туринцы испытывают финансовые трудности, не играют в этом сезоне в еврокубках. Они могли подписать Лукаку, разве что расставшись с Душаном Влаховичем. СМИ даже подхватили это и стали рассказывать о грядущем обмене. Но в нем мало смысла для обоих клубов. Лондонцы не входили в число поклонников Влаховича, и он не особо вписывался в новую концепцию команды. «Ювентус» тоже вряд ли что-то выигрывал от такого обмена. Пожалуй, тут правда только в том, что Массимилиано Аллегри нравится бельгиец.

История с Лукаку и «Ювентусом» быстро сошла на нет: стало ясно, что Влахович не уйдет, фанаты взбунтовались, у клуба нужды и возможностей заполучить Ромелу не было. И он оказался в текущей точке своей карьеры.

Выхода нет

Кажется, что у статусного нападающего должны быть и другие варианты. Когда-то связывали Лукаку с «Тоттенхэмом», который как раз отпустил Харри Кейна, связывали с «Ромой», где работает Жозе Моуриньо, подписывавший Ромелу в «Манчестер Юнайтед». Но эти клубы не потянут финансовую составляющую. Даже если Лукаку и «Челси» будут понижать запросы, они останутся очень высокими для игрока, чья репутация становится все более сомнительной. Проблема в том, что те клубы, которые могут быть в нем заинтересованы, не могут себе его позволить, а тем, кто может его купить, он не интересен.

Логичной может показаться аренда Лукаку куда-нибудь на сезон, что позволило бы «Челси» разгрузить зарплатную ведомость. (Лукаку в прошлом сезоне входил в десятку самых высокооплачиваемых игроков в мире). Но даже это не так просто. «Челси» может отдавать в аренду только пять футболистов за пределами Англии. Три места уже заняты. Есть планы и на два оставшихся. Это игроки, которым требуется практика для роста. У них будет приоритет.

А если Лукаку не уйдет к 1 сентября? Можно вспомнить о Саудовской Аравии, где трансферное окно открыто до 20 сентября. Наибольший интерес к Лукаку проявлял «Аль-Хиляль», но он недавно подписал контракт с другим центрфорвардом — Александром Митровичем из «Фулхэма», за 60 миллионов долларов. Может показаться, что у саудовских клубов деньги бесконечны. Но и у них есть лимиты. Причем некоторые уже их превысили и должны теперь с кем-то из легионеров расстаться. Кроме того, у четверки самых платежеспособных клубов позиции нападающих закрыты именитыми ребятами: от Бензема до Фирмино.