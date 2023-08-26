Анчелотти заявил, что «Реал» победил «Сельту» благодаря самоотдаче

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Сельтой».
Это была победа, основанная не столько на качестве, сколько на самоотдаче. Были и отрицательные моменты, но мы боролись до конца.
Кепа сыграл хорошо, а мы вначале испытывали трудности с обороной, и нам было трудно, но команда сыграла хорошо. Сухая игра — это хороший знак.
С атакой всё в порядке. Мы забили шесть мячей без Карима и без Вини. Это означает, что у нас есть всё необходимое. Я думал о том, чтобы выпустить Браима, но предпочёл сохранить баланс, чтобы избежать неожиданностей в конце.
Напомним, вчера в матче 3-го тура Ла Лиги «Реал» переиграл «Сельту», а полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем повторил рекорд клуба.