Анчелотти заявил, что «Реал» победил «Сельту» благодаря самоотдаче

Главный тренер «Реала» прокомментировал результат матча с «Сельтой».

Это была победа, основанная не столько на качестве, сколько на самоотдаче. Были и отрицательные моменты, но мы боролись до конца.

Кепа сыграл хорошо, а мы вначале испытывали трудности с обороной, и нам было трудно, но команда сыграла хорошо. Сухая игра — это хороший знак.

С атакой всё в порядке. Мы забили шесть мячей без Карима и без Вини. Это означает, что у нас есть всё необходимое. Я думал о том, чтобы выпустить Браима, но предпочёл сохранить баланс, чтобы избежать неожиданностей в конце.