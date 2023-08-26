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Анчелотти заявил, что «Реал» победил «Сельту» благодаря самоотдаче

вчера, 09:41
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Сельтой».

Это была победа, основанная не столько на качестве, сколько на самоотдаче. Были и отрицательные моменты, но мы боролись до конца.

Кепа сыграл хорошо, а мы вначале испытывали трудности с обороной, и нам было трудно, но команда сыграла хорошо. Сухая игра — это хороший знак.

С атакой всё в порядке. Мы забили шесть мячей без Карима и без Вини. Это означает, что у нас есть всё необходимое. Я думал о том, чтобы выпустить Браима, но предпочёл сохранить баланс, чтобы избежать неожиданностей в конце.

Напомним, вчера в матче 3-го тура Ла Лиги «Реал» переиграл «Сельту», а полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем повторил рекорд клуба.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:29
Кепа понемногу начинает отжимать у Карло нити управления командой!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:11
Лучше бы ты промолчал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:46
Да это просто Реал ! И этим всё сказано !
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:45
Сельту нужно побеждать вторым составом
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