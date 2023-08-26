ЦСКА мог проиграть на последней секунде матча. «Армейцы» в плохом состоянии

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сегодня, 08:48

Четыре поражения и ничья в девяти играх.

Рисковали проиграть последней команде РПЛ

«Оренбург» после смены тренера и ничьей с ЦСКА не смог временно покинуть последнюю строчку, ведь у «Балтики» на один пункт больше и игра в запасе. Зато на последней игровой секунде матча форвард «Оренбурга» едва не забил победный мяч, Оганесян пробил в перекладину. ЦСКА потерял очки против худшей команды старта сезона в РПЛ .

Соперник остался без тренера. У Ярошика беда в семье, его крошечная дочка упала в лестничный пролет в отеле. Желаем малышке быстрого восстановления, но трагедия лишь ускорила уход чеха. Плохие результаты вели к расставанию. «Оренбург» отрезками включал футбол Лички, но Ярошик не улучшил защиту. Команду временно тренирует испанец Деограсия, наставник академии клуба.

Аутсайдер отрезками матча переигрывал фаворитов из ЦСКА . Когда счет по точным ударам 4:2, а по общему количеству выстрелов 16:7 в пользу аутсайдера РПЛ , то можно смело ругать тренера Федотова, который знает установки «Оренбурга», и футболистов московской команды. Но добавим важную деталь. Судья Левников странно остановил игру после фола на новичке ЦСКА Давиле.

Арбитр сорвал перспективную атаку «армейцев». Но даже гол Мойсеса случился после стандарта, а не в результате лавины успешных атак ЦСКА . Фаворит мог выиграть, мог уступить, а в итоге ничья. После девяти матчей – финал Суперкубка, шесть игр РПЛ и две попытки в Кубке, у ЦСКА пять неудач. Четыре поражения от «Зенита» (по пенальти), «Урала», «Факела» и «Динамо».

ЦСКА перестал часто выигрывать вторым номером

Системно та же проблема, что у «Локомотива» Галактионова. Как только соперники научились понимать выпады ЦСКА , начались осечки. Также разные соперники прижимали «армейцев» к воротам Акинфеева и Торопа. Но даже когда ЦСКА владел мячом, как в Екатеринбурге, то Федотов не дождался конкретики от своей команды. «Армейцы» не пропускали только от «Зенита» в Суперкубке до серии пенальти.

Еще не пропустили в кубковой игре против «Оренбурга», когда жесткие ошибки соперника привели к двум удалениям, упростив задачу смешанному составу ЦСКА – выиграли 0:6. А вот основа едва не проиграла «Ахмату» в странном поединке, который испортил арбитр Безбородов. Судья подставил ЦСКА , когда разрешил сопернику дважды пробить один пенальти. Выиграли 2:3, но даже в дни побед игра не нравилась.

В Грозном москвичи не остановили хавбека соперника Олейникова. «Локомотиву» отдали мяч на старте матча. Затем вовремя случился гол Чалова с пенальти, вся игра в дерби перевернулась. Но без подарков команд Ташуева и Галактионова оба матча могли сложиться для ЦСКА иначе. Вместо двух побед могли быть две мировые. В таком случае у «армейцев» после 9 матчей было бы всего две победы.

Хотя даже «Сочи» переиграли не без приключений. Сначала было удаление в пользу ЦСКА , но даже в меньшинстве южане сумели сравнять счет. Лишь после этого фаворит героически спас игру в атаке, Заболотный и Рядно выручили команду голами. Но после победы над «Сочи» Федотов проиграл «Динамо» и Личке. Соседи были конкретнее в атаке, поэтому быстрый гол ЦСКА не привел к победе в дерби.

Нынешний состав средний и исчерпал свой потенциал

Чилийский хавбек Мендес явно не второй Роман Еременко в центре поля у ЦСКА . Но если Виктор не может сыграть с первых минут, то полузащита еще банальнее. Если слева вынужден играть хавбек Обляков, то ждите ошибок в защите и спокойных смещений Веры из «Оренбурга» на правый полуфланг. Юному Глебову на правом краю ЦСКА не хватает опыта, но Гайич не готов лучше, чем 17-летний хавбек.

«Армейцы» с атакой из Заболотного и Мухина (Максим, напомним, опорный полузащитник) и не могли никого впечатлить. В прошлом сезоне были удачные игры на старте, ведь Акинфеев спасал, а Чалов, Карраскаль и Медина сыгрались в атаке. Теперь опытный голкипер ЦСКА сначала ошибся против «Урала», а затем травмировался. Акинфеева берегут и не разрешили сыграть на искусственном газоне в Оренбурге.

Карраскаль готовится стать игроком «Динамо», а Медина выступает за «Спартак». Обоих Федотов отпустил, но не думал, что чилиец Давила приедет так поздно. Крепыш дебютировал вчера и оставил приятное впечатление. Также в ЦСКА ждут подписаний защитников. Вышли на бразильский рынок, где ищут центрального бека, чтобы Набабкин снова сидел на скамейке, и левого латераля.

Федотов не чудотворец, его ждёт проверка «Зенитом»

У ЦСКА четыре победы, но всегда им помогали соперники. У оппонентов в этих играх 5 удалений. Также есть пример «Локомотива», когда тренер Галактионов запутал собственную команду странными перестановками. Федотов знаменит экспериментами в ЦСКА , но не делает из воды газировку. Без трансферов команда обречена на потерянные очки. Будет кубковый матч против «Сочи», Хохлов мечтает о реванше.

Затем ЦСКА сыграет с «Зенитом». Если за десять дней тренер Федотов не придумает, как дать игрокам отдых, но при этом поставит игру с новичком Давилой в атаке, то Семак приедет в Москву за еще одним подарком после щедрого презента от Абаскаля в свежей игре против «Спартака». Странно, что невероятно опытные Гинер и Бабаев допустили за лето такое количество осечек. Например, не готовили замену Дивееву.

Игоря могла увести не сложная травма, а одна из команд Серии А. Нет приличной замены Зайнутдинову слева на фланге. Также не дождались усиления в центре атаки. Да и в середине поля Зделар хуже некоторых хавбеков «Оренбурга». Ошибки «Ростова» и «Спартака» на финише прошлого сезона вытолкнули ЦСКА на вторую строчку. Дальше «Краснодар» в серии пенальти отдал Федотову первый трофей в карьере.