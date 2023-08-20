Абаскаль болезненно проиграл «Зениту». «Спартак» подарил Венделу дубль

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вчера, 22:18

Прагматичные петербуржцы теперь выше в таблице.

Абаскаль сам запутал «Спартак»

За тридцать минут матча «красно-белые» нарушили правила восемь раз, а «Зенит» всего однажды. Хотя можно вспомнить давление «Спартака» и их игру с мячом в дебюте, стартовый план Абаскаля не сработал. Не было опасных ударов по воротам Кержакова. Испанский наставник москвичей перемудрил, инфантильная и странная тренерская работа, подарок сопернику. Гибрид между «4-3-3» и «4-4-2» с ромбом в центре не сработал. А некоторые перемены в стартовом составе «Спартака» изначально нельзя было подвести под задачу обыграть «Зенит» дома.

Абаскаль знал, что Семак выберет схему «3-5-2», а вышло «5-4-1». Значит, стоило давить на Сантоса и Фернандеса, латералей соперника. Для этого справа нужны были Хлусевич и Бонгонда, а слева читалась связка Рябчука и Промеса. Но справа выпустили Денисова и Медину, получив от них ноль опасных моментов у ворот Кержакова. Также непонятна ставка на Игнатова в старте, ведь Михаил ужасно играет с первых минут и прекрасно выходит на замену. Абаскаль выбросил джокера странным решением и заменил Игнатова в перерыве.

Идем дальше. Без Литвинова в опорной зоне снова было много глупых решений от Мартинса. Игнатов и Мозес плохо поддерживали коллегу, не было качественного выхода в атаку через центр. Также не сковали Вендела и Клаудиньо с мячом. У Абаскаля минимум три грубые ошибки в стартовом составе. Но если пытаться представить «Спартак», который переигрывает «Зенит», то можно сделать пять изменений. Половина полевых игроков – плохие ставки, поэтому конечный счет не удивляет.

Семаку подарили удобные условия

От Абаскаля можно ждать экспериментов. Но часто перестановки между матчами работают против команды, в отличие от замен по ходу игры. Семак тоже меняет команду, тактику и состав. У «Зенита» на скамейке остался Кассьерра из-за мелкой травмы. Тренер проявил уважение к «Спартаку», ведь Мантуан лучше работает без мяча. «Зенит», как подсказывают тепловые карты, сыграл по схеме «5-4-1».

В обороне у петербуржцев был выбор между Алипом и Ренаном. Семак выбрал казаха, ведь переживал, что «Спартак» будет акцентированно прессинговать молодого защитника с помощью Соболева, Медины и Бонгонды. Вот только новичка «красно-белых», который ярко дебютировал, не оказалось в основе. Тренеры пытались запутать друг друга, но получили довольно привычную разведку с обеих сторон.

«Спартак» надавил, но не добрался до ударов. «Зенит» теперь чаще отдает соперникам мяч, ведь есть проблемы в атаке. Зато нет проблем с желанием бороться. Команды работали жестко, еще в первом тайме Мозеса заменили на Зобнина. Попытка Абаскаля и Семака удивить не сработала, а ключевой отрезок матча начался с 30-й минуты, когда игроки адаптировались к идеям тренеров.

Удар Вендела определил стиль игры

Первый гол все изменил. Венделу повезло – мяч, который шел мимо, после рикошета от Джикии оказался в углу ворот «Спартака». Первая половина прошла без череды опасных моментов, хотя «Зенит» неплохо располагался полем, выбирая грамотные расстояния между линиями. Поэтому Сергеев едва не забил – попал в перекладину. После этого состоялся первый гол Вендела, что предопределило ход второй половины матча.

Абаскаль бросился исправлять собственные ошибки, как школьник, который вынужден извиняться перед девушкой с подарком и цветами. Вот только Семак не красна девица, а опытный старый лев, который свои чемпионства получает, поскольку «Зенит» спокойно охраняет преимущество по ходу средних по классу матчей с малым количеством очевидных моментов. «Спартак» после замен ожил, но было поздно.

Важно было понять запас сил москвичей. Ответ получили, когда Вендел сделал дубль. «Спартак» неудачно потратил 4 миллиона евро на трансфер Дуарте. Парагваец не сумел поймать соперника. Дубль Вендела это оскорбление для защиты «Спартака» — упустили парня, который вместо сборов устроил карнавал на родине. Пенальти после игры рукой Барриоса не спас «Спартак», Кассьерра добил москвичей.

Цифровое измерение матча «Спартак» — «Зенит»

2 удара в створ за тайм. Не тот результат, который ждешь от поединка «Спартака» и «Зенита». Помарки в обороне в предыдущих матчах не сказались. Хотя команды старались быстро перейти центр поля, моментов стало больше лишь после перерыва. 5 метких попыток и три гола – результат второго тайма, который был событийным, в отличие от первой половины.

26 выносов у «Зенита». Редко увидишь, когда петербуржцы так упрощают свою игру. Но пять защитников Семака спокойно выносили мяч вперед, ведь «Спартак» показал плохой командный футбол у чужих ворот. Лишь семь комбинаций с ударами. А «Зенит» успешнее шел в борьбу – выиграли 92 % единоборств, и празднует весьма рациональную победу.

0 ошибок у Семака. Бывают тренерские матчи, и это один из них. «Зенит» мог быть опаснее в атаке с Кассьеррой в основе. Матео вышел во втором тайме и забил, но петербуржцы не приехали в Москву, чтобы сыграть идеально. Чемпионы приехали, чтобы выиграть и обойти «Спартак» в таблице. С задачей справились, три очка получила более зрелая команда.

А вот Абаскалю серьезный урок, его команда плохо обороняется. Гильермо подарил Семаку условия для успеха. В футболе ставки главного тренера могут иметь определяющее значение. Первые успешные решения Абаскаль принял в перерыве, но нельзя обыграть «Зенит», когда вручил сопернику преимущество в счете и шанс спокойно сыграть с пятью защитниками.