«МЮ – это новый „Тоттенхэм“». Жёсткий старт тен Хага привёл к нещадной критике

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сегодня, 18:38

Ворчун Кин прав, великий клуб позорят.

«Манчестер Юнайтед» богатый и неудачливый

Достаточно матча в Севилье в Лиге Европы (влетели 3:0 в полуфинале весной), чтобы прийти к неутешительным выводам о МЮ . Но когда «дьяволы» проигрывают «Тоттенхэму», символу неудач при огромном клубном бюджете, то получают вердикт от Роя Кина:

«Манчестер Юнайтед» – это новый «Тоттенхэм». Они в отчаянии, в абсолютном отчаянии. Самое большое оскорбление, о котором я всегда думаю – неспособность играть на выезде. У тен Хага хорошая команда, ей нравится играть на своем поле, где они получают поддержку и энергию фанатов.

Но в гостях против МЮ легко играть. Я до матча говорил, что команда плохо смотрелась с «Вулверхэмптоном», но добилась победы и сегодня будет сильнее. Не была. Она была в порядке первые полчаса, но матч идет 90 минут. После перерыва сыграли слабо, пропустили скверные голы, я не увидел лидеров на поле.

Хвалим тренера «шпор» Постекоглу, ставит приличный футбол с пасами низом и частой сменой позиций футболистами. Ругаем арбитра Майкла Оливера. В первом туре судья спас МЮ , не поставив пенальти в ворота Онаны, а теперь после попадания мяча в руку Ромеро арбитры притворились слепыми.

Расстояние полета мяча не полметра, рукой отбит удар по воротам, это пенальти при счете 0:0. Перед «Вулвз» начальники арбитров извинились, теперь надо извиняться перед МЮ . Рефери АПЛ часто ошибаются, но оборона «дьяволов» тоже не блещет. Они перепуганные, когда соперник заходит в штрафную площадь с флангов.

Прижимались к воротам, когда Сон проходил поперек поля с мячом, хотя в основе вышел оптимальный состав обороны. Если это МЮ на максимальной мощности, то у них проблемы. Молодой датчанин Хёйлунд вряд ли спасет такой результативностью, как Холанд выручил «Манчестер Сити» год назад.

«Красным дьяволам» нужно дальше чистить состав

Известный фанат «Арсенала» Пирс Морган назвал тен Хага «пустышкой». Но Морган слабый эксперт в футболе. Тен Хаг – классный тренер. Пока не элитный, как Гвардиола и Клопп, но приличный специалист. Более того, подходит МЮ , ведь у него есть характер. Голландец выставил за дверь Роналду, и это верное решение. Убрал Де Хеа и выдворит в итоге Магуайра.

Вот только Вудворд – бывший директор МЮ , подсунул тен Хагу свинью. У футболистов такие зарплаты, что Магуайр и МакТоминей саботировали уход. В январе в МЮ ввели «правило Роналду». Оно заключается в том, что не станут платить намного больше 200 тысяч фунтов в неделю, чтобы не было зависти. Но это лишь один из шагов для создания здорового коллектива.

У тен Хага нет селекционного вкуса, это беда. Лоббировал подписание Онаны с рискованной манерой игры. Вынудил сделать трансфер Антони. Бразилец играет слабо, тен Хаг хочет вернуть Гринвуда. Тогда многие фанаты отвернутся от МЮ , ведь вингер домашний насильник, чему есть неопровержимые доказательства. Но жертва забеременела, заявление забрали…

Но фанаты МЮ не глупые, чтобы ничего не понимать. Жена выгнала бы Фергюсона из дома, если бы тренер вернул Гринвуда в состав. Сэр Алекс привил дисциплину, которая вела к победам в ЛЧ . У Фергюсона хватало грешников вроде Гиггза, но игроки уважали и боялись главного тренера. Невест не избивали и не насиловали, издеваясь в процессе словесно.

МЮ без сэра Алекса стал «Тоттенхэмом», только хуже, ведь бюджет выше. И «Ливерпулю» со счетом 7:0 «дьяволы» проиграли не в финале Лиги чемпионов, как «шпоры», а в обычном поединке. В коллективе по-прежнему маловато готовых чемпионов. Зато многие игроки с высоким самомнением, поэтому друг у друга забирают мяч в атаке, как делают в детских командах.

Их ждёт большой успех, если вернут команде гордость

Генеральный директор МЮ Арнольд и спортивный директор Мерто не умеют работать, как Бегиристайн в «Манчестер Сити». МЮ ждал ван дер Сара, но Эдвина отправил в больницу инсульт. Тен Хагу не привезли форварда Осимхена. Зато притащили Маунта, вместо которого стоило взять помощника для Каземиро. Карлос стареет, а Фернандеш не опорный хавбек.

Разрывы между линиями огромные, но с МЮ можно работать, если не сломаются морально. И если тен Хаг разгадает, почему команда, которая в АПЛ была второй в таблице домашних матчей, в выездном табеле оказалась пятой. Все видели МЮ Сульшера – норвежец любил зеркальные схемы в играх против фаворитов. Видели МЮ тен Хага, который спас Каземиро.

Но пора делать шаг вперед. В большом футболе всё начинается с гордости. Пока «Манчестер Сити» с Де Брюйне не расправил плечи за счет приятной наглости Холанда, у них не было коллектива для победы в финале ЛЧ . А вот у «Челси» с малышом Канте это скромная гордость нашлась. «Реал» опирается на уверенность своих футболистов, которую сдерживает тренер.

Именно поэтому наглый Беллингем, которого не все в «Боруссии» Д любили за заносчивость, подошел «Галактикос». В футболе есть вещи наравне по важности с тактикой, трансферным бюджетом и физической готовностью. Чемпионами не рождаются, а становятся, это процесс рождения. То, чего не понимает директор Леви в «Тоттенхэме». И то, что забыли в МЮ .

Целый клуб деградировал при Глейзерах. Гринвуд нарушал закон, чувствуя безнаказанность. Он не задумывался, как его поступки скажутся на репутации великого МЮ . Оказался прав, Мейсона отмазали от суда и до сих пор не выгнали. «Диснейленд для взрослых», как называл МЮ директор Вудворд, стал местом, куда Погба, Лукаку и компания шли много зарабатывать.