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«Арсенал» на последних минутах упустил победу над «Фулхэмом»

вчера, 18:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) в матче 3-го тура АПЛ.

На 1-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра. На 70-й минуте нападающий «Арсенала» Букайо Сака с пенальти сравнял счёт. На 73-й минуте форвард Эдвард Нкетиа вывел «канониров» вперёд. На 83-й минуте красную карточку получил защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси. На 87-й минуте полузащитник «Фулхэма» Палинья сравнял счёт.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Фулхэм» — против «Манчестер Сити».

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:28
Ну что пушкара, одно очко дома против исторически удобного для нас соперника это стремно. Больше меня пугает то, что Артета решил устроить эксперементы уже в официальных матчах, т.к в предсезонке мы гоняли в другой футбол!!! Три матча и ни один не провели уверенно по счету, а играли не с самыми сильными соперниками!!! Артета, успакойся, верни нам прошлогодний Арсенал!!! Ну не место Парти на правом фланге обороны!!! Еще хуже разрушил отличную связку на этом правом фланге Уайт/Сака, они отлично понимали друг друга и когда Бэн поднимался в атаку бвл отличный треугольник Уайт/Сака/Эдегор....а что сейчас?!
Очередной ужасный матч от Хаверца....сколько еще ему доверять?! Может потеряет место в основе и начнет пахать?!! К чему вся это доминация, если нет результата?! Пора возвращаться к прошлогодней тактике, и не эксперементировать в матчах АПЛ, на это есть сборы, вот там хоть Рамсдейла в нападение ставь...!!!
Удачи нам в следующем матче, а матч то будет с МЮ!!!
DXTK
DXTK
вчера в 22:15, ред.
Ну что МС с титулом????!!! думаю понятно все....))))))))) Сезон толком не стартовал, а Арсенал уже потерял очки, и еще потеряет и не раз, впереди матчи ЛЧ)))))))
протон
протон
вчера в 21:17
Хавартс играет уже как Де Кетеларе
37egh8budcfg
37egh8budcfg
вчера в 21:00
Тяжело даются очки Арсеналу
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:13
Жалко, ставка на Фулхэм не сыграла.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:56
Пушкари как всегда... Придумают себе приключений на ж..
izrafel
izrafel
вчера в 19:35
Расслабились... а нужно играть все 90 минут...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:21
В прошлом сезоне лучше играли
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:16
Дома в большинсиве не обыграть дачников? - слабо и очень слабо. хотя игру не видел, может просто отскок
Elliada
Elliada
вчера в 19:07
Не думал, что у Арсенала будут проблемы с Фулхэмом, но Фулхэм оказался крепким орешком. Думаю, нужно привыкать, что к матчам теперь будут добавлять по 10 минут, хотя это бред.
Elliada
Elliada ответ arsworld (раскрыть)
вчера в 19:06
Ну да. Из-за него Сити проиграл ЛЧ. Стоило от него избавиться, победа в ЛЧ сразу пришла
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:03
Концовка матча огонь, вот это был штурм от Арсенала, могли выйграть и те и другие, забей в концовке Траоре выход один на один , Арсенал теряет важные очки в борьбе за титул, против топ команд Апл такой футбол не прокатит, мне кажется или у Сити и в этом сезоне нету конкурентов? Пока у других клубов перестройка? Мю тоже слабо играет.
arsworld
arsworld
вчера в 19:02
Да уж. Продавайте этого Зину, она оказалась надувной
Гость
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