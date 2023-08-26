«Арсенал» на последних минутах упустил победу над «Фулхэмом»

«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) в матче 3-го тура АПЛ.
На 1-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра. На 70-й минуте нападающий «Арсенала» Букайо Сака с пенальти сравнял счёт. На 73-й минуте форвард Эдвард Нкетиа вывел «канониров» вперёд. На 83-й минуте красную карточку получил защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси. На 87-й минуте полузащитник «Фулхэма» Палинья сравнял счёт.
В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Фулхэм» — против «Манчестер Сити».
Очередной ужасный матч от Хаверца....сколько еще ему доверять?! Может потеряет место в основе и начнет пахать?!! К чему вся это доминация, если нет результата?! Пора возвращаться к прошлогодней тактике, и не эксперементировать в матчах АПЛ, на это есть сборы, вот там хоть Рамсдейла в нападение ставь...!!!
Удачи нам в следующем матче, а матч то будет с МЮ!!!
Очередной ужасный матч от Хаверца....сколько еще ему доверять?! Может потеряет место в основе и начнет пахать?!! К чему вся это доминация, если нет результата?! Пора возвращаться к прошлогодней тактике, и не эксперементировать в матчах АПЛ, на это есть сборы, вот там хоть Рамсдейла в нападение ставь...!!!
Удачи нам в следующем матче, а матч то будет с МЮ!!!