«Арсенал» на последних минутах упустил победу над «Фулхэмом»

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вчера, 18:58

«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2) в матче 3-го тура АПЛ .

На 1-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра. На 70-й минуте нападающий «Арсенала» Букайо Сака с пенальти сравнял счёт. На 73-й минуте форвард Эдвард Нкетиа вывел «канониров» вперёд. На 83-й минуте красную карточку получил защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси. На 87-й минуте полузащитник «Фулхэма» Палинья сравнял счёт.

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Фулхэм» — против «Манчестер Сити».