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«Тоттенхэм» обыграл «Борнмут»

вчера, 16:33
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут». На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Джеймс Мэддисон. На 63-й минуте вингер «шпор» Деян Кулусевски установил окончательный счёт матча.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:55
Отличная игра была у шпор, ноль шансов у соперника, но с такой скамейкой только за 10-ку биться(
Quilby
Quilby
вчера в 17:26
Ожидаемая победа, ничего удивительного
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:18
Без Кейна резвее заиграли
drug01
drug01 ответ 59vna8rsjvq5 (раскрыть)
вчера в 17:05
Это очень приятно наблюдать...
59vna8rsjvq5
59vna8rsjvq5
вчера в 16:58
Смена тренера пошла шпорам на пользу
shlomo
shlomo
вчера в 16:44
Закончилось проклятие Кейна и теперь шпоры могут побороться за трофей...:)))
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