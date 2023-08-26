«Тоттенхэм» обыграл «Борнмут»

В матче 3-го тура английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут». На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Джеймс Мэддисон. На 63-й минуте вингер «шпор» Деян Кулусевски установил окончательный счёт матча.
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