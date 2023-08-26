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«Зенит» крупно обыграл «Урал» в Премьер-Лиге

вчера, 16:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Зенит» выиграл у «Урала» в матче 6-го тура РПЛ (4:0).

Счёт на 8-й минуте встречи открыл Иван Сергеев. Матео Кассьерра на 30-й удвоил преимущество петербургской команды. На 45+1-й Клаудиньо забил 3-й мяч. Кассьерра на 69-й оформил дубль.

«Зенит» занимает 2-е место в чемпионате России с 13 очками. «Урал» — 3-й, у екатеринбуржцев столько же баллов.

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Все комментарии
Forwert
Forwert ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Из года в год спартак проигрывает Зениту, наверное, помогает становиться чемпионом что ли.
Forwert
Forwert
вчера в 23:34, ред.
Отличный матч Зенита и большие перспективы впереди.
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:41
Особо за Кассьеру не переживайте, он в РПЛ и в Зените не задержится. Уйдет в ЛаЛигу. Слишком он уж хорош за уплаченные за него деньги, продадут .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
вчера в 22:40
Добрый вечер iri13. Рад возможности пообщаться. Меня удивило преображение Касьеры. Не мог прирожденный бомбардир позапрошлого сезона совсем растерять свои качества. Думается в пошлом сезоне команда на него не играла, он был в тени Малкома. Сейчас раскрепостился, на него стали много играть. Думаю в этом сезоне не менее 20 забьет В свое время Федотов хотел его из Сочи забрать. Но не слжилось. Отличный нападающий.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:32
Колбаса по-питерски🤦‍♂️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17, ред.
Семак не дал шансов Гончаренко...
Класс исполнителей разный...
Зенит вроде потихоньку приходит в свою норму....

Следующие 4 игры - в гостях.....
Надеюсь ребята не сбавят обороты....

Вообще календарь конечно с заморочками....
С 30-го августа по 30-е сентября - 6 игр.....и 5 из них в гостях...
Наверно "бархатный сезон"...сотрудники Газпром Арены по курортам поедут..)))
протон
протон
вчера в 21:13
Мне нравится как Семак придумал обходить автобусы. Вытягивать соперника на свою половину, выходя стеночками. Но, конечно, работает только треугольник Сантос-Клаудиньо-Вендел. Убери одного и все развалится. Нужны качественные заменители. На передачи Кругового смотреть больно
Палыч82
Палыч82
вчера в 20:35
Легли откровенно уральцы. Не говорю, что специально, так или иначе пятно на тренерский штаб Урала, что так вот подготовили команду к матчу
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
А я уже привык и не удивляюсь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:35
Макс , я заметил, что у тебя все команды РПЛ исключительно со Спартаком играют от ножа, а под остальных (лидеров) ложаться. Макс , возьми себя в руки, так не бывает
lotsman
lotsman
вчера в 19:31
С трибуны игра смотрелась так, как буд то на поле была одна команда. С победой, Зенит!
Сп62
Сп62
вчера в 19:31
Зенит разумеется сильнее Урала так ещё и подарки от соперника получает.
pomor45
pomor45
вчера в 19:27, ред.
Кассьерра был хорош, но всё равно он пижон. Надо Семаку с ним поработать.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
вчера в 19:27
Ждали матч лидеров, а получилась тренировочная двухсторонка. Так бывает, это футбол.(С) С победой, ЗЕНИТ!
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1
вчера в 19:23
Эй,кто там временные?Слазь.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:18
Это не кризис - это заминка.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:01
А может, просто, Зенит сильнее Спартака?
vf3g62a3g42c
vf3g62a3g42c
вчера в 18:59
Победа получилась довольно уверенная, похоже Урал калиф на час
makkie
makkie
вчера в 18:53
Из года в год Урал сливает Зениту в РПЛ.
Сегодня вот вратарь гол из ничего организовал. Ну просто сказка.
Зато в матчах со Спартаком уральцы выходят умирать на поле.
Capral
Capral ответ e6fqmk6b73ch (раскрыть)
вчера в 18:34
ЦСКА им тоже проиграл.
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:22
Зенит-С великолепной победой!!!!! Красавцы!!!! По чемпионский.
112910415
112910415
вчера в 18:19
Это было сурово
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ e6fqmk6b73ch (раскрыть)
вчера в 18:09
Потому что в прошлом туре мы также увидели одну суперкоманду из Москвы и ещё одного великого гения среди футбольных тренеров)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:03
Сейчас Зениту предстоят 4 выездные игры подряд: 2 в чемпионате и 2 в кубке. Потом будет домашняя игра с возможно набравшим ход Локомотивом. Календарь, конечно, сделан максимально для поддержания интриги)

С другой стороны так поинтереснее!
e6fqmk6b73ch
e6fqmk6b73ch ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
Вот мы и увидели суперкоманду с Урала и "великого" гения среди футбольных тренеров... И как "Спартак" умудрился проиграть "Уралу"?
adekvat
adekvat ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 17:58
А я посмотрел эту и прошлую тоже, игра в одни ворота. За судьями все следят, а то что соперники ниже уровнем и в основном отбиваются, а не играют, никто не видит.
abuefftagir
abuefftagir ответ Omanga (раскрыть)
вчера в 17:41
Ну тут пишут ребята....потом посмотрел фрагменты, один в один .
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:33
Это уже Хорошо!!! Скоро определится лидер турнирной таблицы Чемпионата
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 17:25
Сегодня еще и девчульки Зенита играют. 19.00
Очередной победы им !!!
Omanga
Omanga ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 17:23
Матчи Зенита не смотрите, а как же вы определяете какое там судейство?
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