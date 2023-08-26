«Зенит» крупно обыграл «Урал» в Премьер-Лиге

«Зенит» выиграл у «Урала» в матче 6-го тура РПЛ (4:0).
Счёт на 8-й минуте встречи открыл Иван Сергеев. Матео Кассьерра на 30-й удвоил преимущество петербургской команды. На 45+1-й Клаудиньо забил 3-й мяч. Кассьерра на 69-й оформил дубль.
«Зенит» занимает 2-е место в чемпионате России с 13 очками. «Урал» — 3-й, у екатеринбуржцев столько же баллов.
Класс исполнителей разный...
Зенит вроде потихоньку приходит в свою норму....
Следующие 4 игры - в гостях.....
Надеюсь ребята не сбавят обороты....
Вообще календарь конечно с заморочками....
С 30-го августа по 30-е сентября - 6 игр.....и 5 из них в гостях...
Наверно "бархатный сезон"...сотрудники Газпром Арены по курортам поедут..)))
Класс исполнителей разный...
Зенит вроде потихоньку приходит в свою норму....
Следующие 4 игры - в гостях.....
Надеюсь ребята не сбавят обороты....
Вообще календарь конечно с заморочками....
С 30-го августа по 30-е сентября - 6 игр.....и 5 из них в гостях...
Наверно "бархатный сезон"...сотрудники Газпром Арены по курортам поедут..)))