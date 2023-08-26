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«Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче против «Бохума»

вчера, 18:24
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум1 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бохум» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Бохума» Кевин Штегер. На 56-й минуте нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален сравнял счёт.

В следующем туре «Бохум» сыграет против «Аугсбурга», а «Боруссия» — против «Хайденхайма».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Каким образом Бохум весь матч мог прессинговать команду гораздо высшего уровня - мне совершенно непонятно. 50 минут игры только навесами - это уровень как раз таки Бохума, а нет, оказалось - наш. Мален вновь зарядил шальную, на этом все. Забитцер, Джан, Брандт, Волчара, Нмеча - можно поставить справедливый 0. Адееми, Байно и Мукокко - замены не помогли никак. Это крайне печально - особенно мертв Адееми.
Моё почтение игре Кобеля и Шлотти, Зюлик с Бенсом старались. Почему не выпустить Ройса в концовке? За что Терзич настолько любит Брандта, что готов жертвовать результатом против этого бесячего Бохума? Простые парни из Бохума все свои моменты доводили до конца, наши парни же довели до конца терпение болельщиков. Провальная трансферная политика - и результат на лицо. Что будет дальше? Мален в каждом матче будет забивать, а Гриша будет тащить, что может? Так стыдно смотреть на такую игру - в прошлом сезоне хоть Риманн божил, тут ему даже напрягаться не пришлось
ДСА
ДСА
вчера в 20:08
Сезон для Боруссии сразу не задался.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:37
Ушла..... а должна была без проблем выигрывать этот матч.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:59
Дортмунд ещё жив после "победы" в Бундеслиге?...
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:36
Да это позорная команда
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:26
что-то не впечатляет пока БД
Гость
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