«Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче против «Бохума»

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вчера, 18:24

«Бохум» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Бохума» Кевин Штегер. На 56-й минуте нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален сравнял счёт.

В следующем туре «Бохум» сыграет против «Аугсбурга», а «Боруссия» — против «Хайденхайма».