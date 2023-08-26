«Боруссия» Дортмунд ушла от поражения в матче против «Бохума»

«Бохум» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.
На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Бохума» Кевин Штегер. На 56-й минуте нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален сравнял счёт.
В следующем туре «Бохум» сыграет против «Аугсбурга», а «Боруссия» — против «Хайденхайма».
Моё почтение игре Кобеля и Шлотти, Зюлик с Бенсом старались. Почему не выпустить Ройса в концовке? За что Терзич настолько любит Брандта, что готов жертвовать результатом против этого бесячего Бохума? Простые парни из Бохума все свои моменты доводили до конца, наши парни же довели до конца терпение болельщиков. Провальная трансферная политика - и результат на лицо. Что будет дальше? Мален в каждом матче будет забивать, а Гриша будет тащить, что может? Так стыдно смотреть на такую игру - в прошлом сезоне хоть Риманн божил, тут ему даже напрягаться не пришлось
Моё почтение игре Кобеля и Шлотти, Зюлик с Бенсом старались. Почему не выпустить Ройса в концовке? За что Терзич настолько любит Брандта, что готов жертвовать результатом против этого бесячего Бохума? Простые парни из Бохума все свои моменты доводили до конца, наши парни же довели до конца терпение болельщиков. Провальная трансферная политика - и результат на лицо. Что будет дальше? Мален в каждом матче будет забивать, а Гриша будет тащить, что может? Так стыдно смотреть на такую игру - в прошлом сезоне хоть Риманн божил, тут ему даже напрягаться не пришлось