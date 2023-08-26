Абаскаль: «Как после 23 фолов у „Ахмата“ всего одна жёлтая карточка»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Безусловно, это тяжелый матч, мы подходили к игре с потерей уверенности после поражений в предыдущих встречах. Соперник, напротив, с новым тренером, у них была крупная победа, они были воодушевлены. Понимали, что будет непросто в первом тайме. Во втором тайме команда показывала хороший футбол, мы атаковали и были близки к тому, чтобы открыть счет. К сожалению, этого не получилось, но нам нужно продолжать. Мы должны отталкиваться от первых минут второго тайма и той уверенности, которая была на этом отрезке.

Но что я не могу понять — это как после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника. Мы хотим играть — фол, начинаем разыгрывать — опять фол. Надо отдать должное сопернику. Как я до матча говорил, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но думаю, что мы заслуживали большего.