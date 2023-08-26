Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Абаскаль: «Как после 23 фолов у „Ахмата“ всего одна жёлтая карточка»

вчера, 22:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Безусловно, это тяжелый матч, мы подходили к игре с потерей уверенности после поражений в предыдущих встречах. Соперник, напротив, с новым тренером, у них была крупная победа, они были воодушевлены. Понимали, что будет непросто в первом тайме. Во втором тайме команда показывала хороший футбол, мы атаковали и были близки к тому, чтобы открыть счет. К сожалению, этого не получилось, но нам нужно продолжать. Мы должны отталкиваться от первых минут второго тайма и той уверенности, которая была на этом отрезке.

Но что я не могу понять — это как после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника. Мы хотим играть — фол, начинаем разыгрывать — опять фол. Надо отдать должное сопернику. Как я до матча говорил, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но думаю, что мы заслуживали большего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Салихова: «Жду в „Спартаке“ Карпина, Карреру и Черчесова. Всех вместе»
Вчера, 23:28
Семак отреагировал на слухи об уходе Коваленко
10 августа
В «Оренбурге» заявили, что кредит доверия к главному тренеру высок
06 августа
Фернандес: «То, что писали о моём переходе в „Зенит“, — огромная ложь»
26 июля
Президент РПЛ Алаев рассказал, кого считает лучшим тренером прошлого сезона
26 июля
Самошников подвёл итоги кубкового матча с «Уралом»
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:31
Искать причины надо в своей профпригодности, а не в фолах противника, Рыжик.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:30
Почему этого парня не интересовал данный вопрос неделю назад??
Когда Спартак 17 раз нарушил против Зенита и получил лишь одну желтую....

Уралу он проиграл потому что Урал оказался какой то сильный
Зениту проиграл потому что не играл а мешал играть Зениту
А у Ахмата не выиграл дома потому что судья жадный на карточки

Короче...как в поговорке..."Плохому танцору - судьи мешают"...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:08
Тактика мелкого фола приносит успех.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:34
Я вот подумал: если у человека так плохо с математикой, как он различал номера на тролейбусах? Вот поэтому, он так долго стоял на остановке, пока его не заметили в Спартаке...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:30
А про вторую желтую ,которую должен был получить Умяров и не получил,Абаскаль ничего не хочет сказать.Здесь вижу,а здесь не вижу,как так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:14
Судя по всему в Испании в школах арифметике не учат. У Тимофеева желтая была, у Алейникова была - это уже 2, у Шелии была это уже 3. Я просто удивлен несерьезностью человека с остановки. Или он так ведет себя на публику, или он реальный пустозвон.
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 23:00
Матч с зенитом проиграли из за жёлтой игнатову сейчас не выиграли тоже из за желтой карточки. Когда нет явных судейских ошибок нужно радоваться а эти должны Обязательно что то сказать про судейство
протон
протон
вчера в 22:57
Он видимо другой матч смотрел. Потому что я видел, что Ахмат мог забивать 2-3 гола если бы мастерство было на уровне. А у Спартака кроме удара Бонгонды в штангу - я ничего не увидел...
Думаю, что кресло под Абаскалем скоро будет уже шататься. И придет какой нибудь Черчесов.
Абаскаль зациклен на жёлтых карточках, мешающих Спартаку показывать классный футбол, поставленный тренером
Futurista
Futurista
вчера в 22:53
На самом деле Абаскаль прав...по совокупности даже негрубых фолов можно жёлтые смело выписывать...иначе это не футбол уже...но все в итоге от судьи зависит...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Могли и проиграть сегодня
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 