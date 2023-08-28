Дзюба: «Три очка не пахнут» !??)

Форвард «Локомотива» прокомментировал победу над «Сочи» в 6-м туре РПЛ (1:0). До этого игрок пропустил несколько матчей из-за травмы.

Очень важная победа, долгожданные три очка. И Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, всё из-под палки. Кнут и пряник (улыбается). Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все девяносто минут. Мне было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Очень тяжёлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут.