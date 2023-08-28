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Дзюба: «Три очка не пахнут»

вчера, 12:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Сочи» в 6-м туре РПЛ (1:0). До этого игрок пропустил несколько матчей из-за травмы.

Очень важная победа, долгожданные три очка. И Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»... С ним по-другому никак, всё из-под палки. Кнут и пряник (улыбается). Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все девяносто минут. Мне было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Очень тяжёлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:51
С Победой ЛОКО!!!
pomor45
pomor45
вчера в 18:28
Дзюба стал очком интересоваться и сделал заключение, что очко - хорошо, но три очка в ряд - лучше.
протон
протон
вчера в 18:18
Ну вот опять, вышел, сделал голевую и разговорился. Или вопросы от журналиста была на столько хороши, что не смог устоять?)))
lotsman
lotsman ответ Spartak_Grandpa (раскрыть)
вчера в 17:05
Себя то ты кем считаешь7
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:58, ред.
Кто бы что ни говорил, но здесь Артём прав. Можно при блестящей игре потерять очки и в результате посыпАть голову пеплом, а можно, как здесь - и ходить гоголем.
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:47
а где человек то ????
Человек это звучит ГОРДО !!!
но к этому порноактёру не относится
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:44
вернее очкО
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:08
Да 3 очка - это хорошо)
ABir
ABir
вчера в 13:47
Как всегда грубо и прямолинейно, но на этот раз точно и по делу
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
Дима Логинов сегодня в 12:40
Вышел Дзюба на крыльцо,
Почесать, но не лицо.
Руки-то отряхнут,
А очки не пахнут.
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По сути, это оскорбление человека, но в лучшие почему то проходит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:32
Видно руки теперь научился мыть....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:24
Три очка не пахнут, но очко Артемки пздц как смердит, особенно когда в камеру язычком подыгрывает)
ДСА
ДСА
вчера в 13:24
Надо же, Дзюба реабилитирован среди журналистов.
112910415
112910415
вчера в 13:16
ура, учится поговорками речь разнообразить ... молодец !
Capral
Capral
вчера в 13:12
Такие три очка, действительно не пахнут- они воняют.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:03
А пахнет очко!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59
Дзюба: «Три очка не пахнут» !??)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:58
Дзюба: "Правая рука тоже не пахнет".
izrafel
izrafel
вчера в 12:54
В чем то я с Артемом согласен... три очка очень важны.... иногда игра не идет а залетит дурняк и вот вам три очка в кармане.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:40
Вышел Дзюба на крыльцо,
Почесать, но не лицо.
Руки-то отряхнут,
А очки не пахнут.
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